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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass eine unterhaltsame zweite Halbzeit mit einem Tor eines Flügelspielers bevorsteht, der im Länderspielfenster für Spanien überzeugte.

Die besten Wetten für Alaves vs Atletico Madrid

1. Halbzeit – Unentschieden zu einer Quote von 2,30 bei Winamax

Tore Gesamt – Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,80 bei Winamax

Torschütze – Alex Baena zu einer Quote von 2,90 bei Winamax

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Alaves 1:2 Atletico Madrid

: Alaves 1:2 Atletico Madrid Torschützen-Wett-Tipp: Alaves – Lucas Boye; Atletico Madrid – Alex Baena, Jonathan David

Alaves ist stark in die Saison gestartet und holte aus den ersten vier Spielen zehn Punkte. Lucas Boye, Toni Martinez und Mariano Diaz haben allesamt zu den Offensivleistungen der Mannschaft von Quique Sanchez Flores beigetragen. Zuletzt hat die Form jedoch nachgelassen: Niederlagen gegen Racing Santander und Valencia folgten. Danach trennte man sich in Bilbao 0:0.

Bei Atletico Madrid verlief die Saison genau umgekehrt. Diego Simeones Mannschaft hat ihren Schwung mit ins Länderspielfenster genommen. Die Rojiblancos haben ihre vergangenen drei La-Liga-Spiele allesamt gewonnen und dabei neun Tore erzielt. Zuletzt gewann man das Derby gegen Real Madrid mit 2:1, mit Treffern von Alejandro Grimaldo und Jonathan David.

Voraussichtliche Aufstellungen für Alaves vs Atletico Madrid

Alaves: Sivera, Jonny, Valentini, Tenaglia, Rebbach, D. Suarez, Blanco, Ibanez, Perez, Boye, T. Martinez

Atletico Madrid: Oblak, Hancko, Le Normand, Pubill, Lookman, Hjulmand, Llorente, Simeone, Baena, Kang-in, David

Erste Halbzeit endet torlos

Die jüngsten Spiele von Atletico Madrid folgten einem ähnlichen Muster, da die meisten Aktionen erst nach der Pause stattfanden. Drei der vergangenen vier Ligaspiele waren zur Halbzeit torlos. Nur eines der vergangenen 14 Tore in ihren La-Liga-Partien fiel in der ersten Halbzeit.

Vier der vergangenen fünf Spiele von Atletico Madrid, darunter die Champions-League-Reise nach Liverpool, standen zur Halbzeit unentschieden. Keine dieser Partien endete jedoch mit einem Unentschieden.

Eine Wette auf ein Unentschieden zur Pause erscheint bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von rund 43 % bei den Buchmachern attraktiv. Alaves hat in dieser Saison zu Hause noch kein Gegentor vor der Pause kassiert. Die Hälfte der Heimspiele in Vitoria stand nach 45 Minuten bei 0:0.

Alaves vs Atletico Madrid Wette 1: 1. Halbzeit – Unentschieden zu einer Quote von 2,30 bei Winamax

Die zweite Halbzeit verspricht viele Tore

Trotz einer möglicherweise vorsichtigen ersten Halbzeit dürfte diese Partie letztlich reichlich Torszenen produzieren. Alaves war in dieser Saison eine offensive Bedrohung und erzielt im Schnitt 1,57 Tore pro Spiel. Zu Hause steigt dieser Wert sogar auf 2,25 Tore pro 90 Minuten.

Boye hat in vier Heimspielen für Alaves bereits vier Mal getroffen. Die Mannschaft liegt mit 10,0 xPTS (erwarteten Punkten) auf Platz sechs. Allerdings weist die Defensive der Gastgeber auch Schwächen auf. Seit der Verpflichtung von Sanchez Flores im März hat Alaves in 74 % der Ligaspiele ein Gegentor kassiert.

Atletico Madrid muss sich in dieser Saison auch weiterhin an Veränderungen in der Abwehr gewöhnen. Jedes der vergangenen sieben Spiele endete mit über 2,5 Toren. Eine Wiederholung bietet hier sehr guten Value, bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 55,6 %.

Alaves vs Atletico Madrid Wette 2: Tore Gesamt – Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,80 bei Winamax

Baenas starke Form soll in Vitoria anhalten

Alex Baena war in dieser Saison einer der auffälligsten Akteure bei Atleti. In seiner ersten Spielzeit im Estadio Metropolitano tat er sich schwer und konnte Trainer Diego Simeone offenbar nicht überzeugen. Umso überraschender war es, dass der 25-Jährige bei der Weltmeisterschaft als Stammspieler für Spanien auflief.

Ein Tor und eine Vorlage in sieben Einsätzen bei diesem Turnier verhalfen dem Ex-Profi des FC Villarreal zurück in die Form. Er startete selbstbewusst in die neue Saison und erzielte vier Tore in sieben Ligaspielen. Im Länderspielfenster steuerte er für Spanien in weniger als 200 Minuten auf dem Platz ein Tor und zwei Vorlagen bei.

Baena kommt zudem im Schnitt auf 2,1 Torschüsse pro Spiel bei einer Verwertungsquote von 26,7 %. Er genießt die Freiheit, sich nach vorne zu bewegen und zeitweise knapp hinter dem Stürmer zu agieren. Sein ausgezeichneter Ballkontakt macht ihn auch bei Standardsituationen zu einer Gefahr. Eine Wette auf ein Tor des spanischen Nationalspielers erscheint bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von rund 34,5 % bei den Buchmachern reizvoll.

Alaves vs Atletico Madrid Wette 3: Torschütze – Alex Baena zu einer Quote von 2,90 bei Winamax

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