AEK Athen vs Real Madrid Wett-Tipp: Zu stark für AEK

Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Real Madrid bei AEK Athen zu einem klaren, torreichen Sieg kommt, auch wenn die Defensive der Königlichen erneut ein Gegentor zulässt.

Alle Quoten werden von Oddset bereitgestellt, sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ändern.

Die besten Wetten für AEK Athen vs Real Madrid

Sieg Real Madrid & Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 2.35 bei Oddset

Tore Gesamt – Über 3,5 Tore zu einer Quote von 1.77 bei Oddset

Tore Gesamt 1. Halbzeit – Über 1 Tor zu einer Quote von 1.85 bei Oddset

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: AEK Athen 1:3 Real Madrid

Torschützen-Wett-Tipp: AEK Athen – Jovic; Real Madrid – Mbappe, Vinicius, Güler

Jose Mourinhos Real Madrid reist am Mittwochabend nach Athen und will dort den makellosen Saisonstart in der Champions-League-Ligaphase 2026/27 fortsetzen.

AEK Athen belegt mit nur drei Punkten aus den ersten drei Spielen Platz 29 der Tabelle. Die Champions-League-Kampagne begann vielversprechend mit einem 1:0-Heimsieg gegen LASK Linz. Seitdem mussten die Griechen jedoch zwei Auswärtsniederlagen gegen Schachtar Donezk und Manchester City hinnehmen. Vor diesem Spiel haben sie vier ihrer letzten fünf Partien in allen Wettbewerben verloren.

Die Niederlagen gegen PAOK (3:1) und Panathinaikos (2:0) in der heimischen Liga haben AEK hart getroffen. Den Gastgebern fehlt zudem Stammtorhüter Thomas Strakosha diese Woche verletzungsbedingt mit einem Handgelenksproblem. Als fraglich gelten Lazaros Rota und João Mário, beide erkrankt, sodass auch sie ausfallen könnten.

Für Mourinhos Mannschaft liefen die vergangenen Wochen gut. Madrid gewann den ersten Clásico der Saison im Camp Nou und ist in der Champions-League-Ligaphase weiterhin ungeschlagen. In den letzten fünf Partien über alle Wettbewerbe hinweg erzielten die Königlichen im Schnitt 3,4 Tore pro Spiel.

Vinicius Jr. kehrt nach einer Vier-Spiele-Sperre in der Liga in die Startelf zurück. Real feierte zuletzt mit einem 3:0-Sieg bei Racing Santander den sechsten Erfolg in Serie in allen Wettbewerben und reist mit diesem Rückenwind nach Athen.

Voraussichtliche Aufstellungen für AEK Athen vs Real Madrid

AEK Athen : Brignoli, Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios, Arriaga, Majer, Marin, Mário, Jovic, Varga

: Brignoli, Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios, Arriaga, Majer, Marin, Mário, Jovic, Varga Real Madrid: Courtois, Dumfries, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Tchouaméni, Camavinga, Güler, Bellingham, Vinicius, Mbappé

Real siegt, hält aber erneut nicht die Null

Real war in der Champions-League-Ligaphase 2026/27 bislang makellos. Jedes Spiel wurde gewonnen, doch in jedem kassierten die Königlichen auch ein Gegentor. Los Blancos bezwangen Inter mit 2:1 und RB Leipzig mit 4:1 im Bernabéu und lieferten beim höchst unterhaltsamen Auswärtsspiel in Rom einen 4:3-Sieg ab.

Auch AEK hat in allen drei bisherigen Champions-League-Spielen mindestens ein Tor erzielt. Die Griechen haben ihre beiden jüngsten Partien zwar verloren, zeigten dabei aber, dass sie ihre Torchancen durchaus nutzen können.

Real verfügt über genug Offensivkraft, sodass ein Gegentor die Mannschaft selten von einem Sieg abhält. Mit Kylian Mbappé, Vinicius Jr. und Jude Bellingham in der Startelf kann Real-Madrid-Offensive praktisch nach Belieben treffen. Ein Sieg der Königlichen ohne weiße Weste bietet bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 44,4 % sehr guten Value.

AEK Athen vs Real Madrid Wette 1: Sieg Real Madrid & Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 2.35 bei Oddset

Athen steht ein weiterer torreicher Champions-League-Abend bevor

Es spricht einiges für ein weiteres torreiches Duell am Mittwochabend. In den ersten drei Champions-League-Ligaphase-Spielen fielen bei Real Madrid insgesamt 15 Tore, im Schnitt 5,0 Tore pro Spiel. Beim turbulenten 4:3-Sieg über Roma im Stadio Olimpico waren es sogar sieben Treffer.

Auch AEKs eigene Europapokal-Partien lieferten mit 11 Toren einen Schnitt von 3,6 Toren pro Spiel. In den ersten drei Spielen kassierten die Griechen bereits neun Gegentore. Läuft es nach Erwartung, könnte Real allein drei Tore beisteuern, sodass den Gastgebern schon ein einziger Treffer reichen würde, um die Linie von über 3,5 Toren zu knacken.

Über 3,5 Tore bietet bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 57 % sehr guten Value. Das wirkt wie der Value-Tipp unter unseren AEK Athen vs Real Madrid Wett-Tipps. 66 % der AEK-Spiele endeten mit vier oder mehr Toren, bei Real waren es sogar 100 % der Partien.

AEK Athen vs Real Madrid Wette 2: Tore Gesamt – Über 3,5 Tore zu einer Quote von 1.77 bei Oddset

Beide Teams starten gerne mit Vollgas

Zwei Drittel, also 66 %, der AEK-Spiele in der Champions-League-Ligaphase brachten mindestens zwei Tore in der ersten Halbzeit. Bei Real sieht es ähnlich aus. Die Wettmärkte sehen für den heutigen Abend überraschenderweise jedoch nur eine Wahrscheinlichkeit von 52 % dafür.

Nur fünf von Reals 15 erzielten Toren fielen bislang in der ersten Halbzeit. AEK traf allerdings in zwei der drei bisherigen Spiele ebenfalls schon vor der Pause. Mourinho dürfte die Partie idealerweise früh entscheiden wollen, um Mbappé und Bellingham, die in dieser Saison enorme Spielminuten sammeln, etwas Erholung zu gönnen.

Auch im letzten Liga-Spiel gegen Racing Santander legte Real ein beeindruckendes Tempo vor und ging noch vor der Pause mit 3:0 in Führung, was die Fähigkeit zeigt, Gegner früh unter Druck zu setzen. Zwei oder mehr Tore in der ersten Halbzeit sind hier unser bevorzugter Tipp.

AEK Athen vs Real Madrid Wette 3: Tore Gesamt 1. Halbzeit – Über 1 Tor zu einer Quote von 1.85 bei Oddset

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