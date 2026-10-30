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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Inter Milan die achte Pleite in Serie gegen den Stadtrivalen abwendet, während ein enges und torarmes Spiel zu erwarten ist.

Die besten Wetten für AC Milan vs Inter Milan

1X2 – Inter Milan zu einer Quote von 1,95 bei Interwetten

Tore Gesamt – Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 2,25 bei Interwetten

Tor oder Vorlage – Marcus Thuram zu einer Quote von 1,83 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: AC Milan 0:2 Inter Milan

AC Milan 0:2 Inter Milan Torschützen-Wett-Tipp: Inter Milan – Thuram, Bonny

Das Derby della Madonnina kehrt an diesem Wochenende zurück, wenn AC Milan in dieser Saison 2026/27 erstmals Inter Milan empfängt. Die beiden Mailänder Klubs befinden sich aktuell in sehr unterschiedlicher Verfassung: Inter führt die Tabelle an, während Milan nur auf Platz fünf steht.

Ruben Amorims AC Milan wurde am Mittwochabend von Schlusslicht Bologna mit 4:2 gedemütigt. Dabei hatten die Rossoneri die Partie als Gelegenheit gesehen, mit drei Punkten den Rückstand auf Inter zu verkürzen. Stattdessen sorgte Samuel Mbangula mit einem bemerkenswerten Hattrick dafür, dass im San Siro Stille einkehrte. Er bescherte Amorim damit die erste Serie-A-Niederlage seiner Zeit als Milan-Trainer.

Amorims Aufgabe bei Milan wurde in den vergangenen Wochen durch zahlreiche Verletzungen wichtiger Spieler zusätzlich erschwert. Samuel Chukwueze, Matteo Gabbia und Alexis Saelemaekers fehlen langfristig, zudem ist auch Adrien Rabiot nicht einsatzbereit.

Hinzu kommt, dass sich Ruben Loftus-Cheek einen Muskelfaserriss zuzog und Fikayo Tomori gegen Bologna mit Problemen an der Hamstring-Muskulatur ausgewechselt werden musste. Für eines der wichtigsten Spiele der Saison ist das eine katastrophale Vorbereitung.

Auch Inter bestritt unter der Woche ein Serie-A-Spiel. Bei Schlusslicht Venezia gewannen die Nerazzurri komfortabel mit 2:0. Im Gegensatz zu ihrem Stadtrivalen kamen sie dabei offenbar ohne weitere Blessuren davon.

Cristian Chivu muss auf Stürmerstar Lautaro Martinez (Oberschenkel) verzichten. Marcus Thuram und Yoann Bonny haben die Lücke jedoch mehr als ausgefüllt. Auch John Stones (Oberschenkel), Luis Henrique (Oberschenkel), Curtis Jones (Muskelverletzung) und Benjamin Pavard (Oberschenkel) fallen verletzungsbedingt aus.

Voraussichtliche Aufstellungen für AC Milan vs Inter Milan

AC Milan : Maignan, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi, Estupiñán, Jashari, Modric, Musah, Cisse, Pulisic, Camarda

: Maignan, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi, Estupiñán, Jashari, Modric, Musah, Cisse, Pulisic, Camarda Inter Milan: J. Martinez, Akanji, Bisseck, Bastoni, Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco, Thuram, Bonny

Die Nerazzurri sollen sich gegen die Rossoneri durchsetzen

Inter hat in acht Anläufen nicht gegen Milan gewonnen. Diese Serie muss irgendwann enden. Der Formunterschied könnte kaum deutlicher sein: Inter ist seit neun Ligaspielen ungeschlagen, während Milan am Mittwoch zu Hause vier Gegentore gegen Bologna kassierte.

Inter-Trainer Cristian Chivu schonte vor der Reise nach Venezia sogar Marcus Thuram. Einen solchen Luxus kann sich Amorim nicht leisten, da ihm derzeit acht Spieler fehlen. Die Rossoneri müssen zudem zwei frische Verletzungssorgen verkraften: Tomori fiel mit einem Hamstring-Problem aus, Gonçalo Ramos zog sich unter der Woche eine Knieverletzung zu.

Nach der bitteren Europa-League-Niederlage bei AFC Bournemouth und der deutlichen Heimpleite gegen Bologna ist Ruben Amorims Mannschaft gerade wirklich angreifbar. Ein vergleichsweise frisches Inter wird hier mit einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 51,3 % als Favorit gesehen. Angesichts der offensiven Qualität der Nerazzurri erscheint diese Quote fair.

AC Milan vs Inter Milan Wette 1: 1X2 – Inter Milan zu einer Quote von 1,95 bei Interwetten

Ein torarmes Duell, beiden Teams fehlen die Offensivstars

Jedes der letzten vier Aufeinandertreffen endete mit zwei oder weniger Toren. Zwei Partien endeten 1:1, zwei weitere 1:0.

Lautaro Martinez fehlt auch diesmal bei den Gästen. Milan muss ebenfalls auf eine lange Liste an Offensivspielern verzichten, darunter mit Adrien Rabiot der gemeinsame Top-Torschütze des Klubs. Derbys neigen eher dazu, sich zuzuspitzen, statt sich zu öffnen. Inter hat in neun Serie-A-Spielen in dieser Saison erst zehn Gegentore kassiert.

Das Gegenargument ist durchaus real: Beide Teams erzielen im Schnitt 3,89 beziehungsweise 3,22 Tore pro Spiel. Dennoch sprechen die direkten Duelle klar für diesen Markt, weshalb wir bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 44,4 % auf die Variante Unter setzen.

AC Milan vs Inter Milan Wette 2: Tore Gesamt – Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 2,5 bei Interwetten

Thuram als Held des Derbys

Marcus Thuram ist in acht Ligaspielen an sieben Torbeteiligungen beteiligt gewesen. Fünf Tore und zwei Vorlagen machen ihn in Abwesenheit von Lautaro Martinez zum zentralen Mann im Angriff der Nerazzurri.

FotMob bewertet ihn über 545 Spielminuten mit einer Durchschnittsnote von 7,73. Zudem kommt er auf 5,3 Torschüsse pro 90 Minuten, davon 12 aufs Tor. Auch seine fortgeschrittenen Statistiken beeindrucken: Thuram erzielt kombiniert 0,87 erwartete Tore und Vorlagen pro 90 Minuten.

Chivu hat Thurams Einsatzzeiten seit dem Ausfall von Lautaro ebenfalls sorgfältig gesteuert. Thuram stand in sechs der acht Ligaspiele in der Startelf. Gegen den verhassten Stadtrivalen dürfte er so gut wie sicher von Beginn an spielen. Milans notdürftig besetzte Abwehr bietet Thuram eine echte Gelegenheit, sich auszuzeichnen.

Wir sehen ihn bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 54,6 % für ein Tor oder eine Vorlage. Die tatsächliche Wahrscheinlichkeit liegt eher bei rund 60 %, was diese Wette zum besten Value unserer AC Milan vs Inter Milan Wett-Tipps macht.

AC Milan vs Inter Milan Wette 3: Tor oder Vorlage – Marcus Thuram zu einer Quote von 1,83 bei Interwetten

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