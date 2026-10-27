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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass die Rossoneri den Sieg gegen Bologna einfahren und dabei zu Null spielen.

Die besten Wetten für AC Milan vs Bologna

Asiatisches Handicap (3-Wege) – AC Milan (-1) zu einer Quote von 2,70 bei Oddset

Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 1,90 bei Oddset

Tore Gesamt – Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 2,00 bei Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: AC Milan 2:0 Bologna

AC Milan 2:0 Bologna Torschützen-Wett-Tipp: AC Milan – Ramos, Cissè

Milan empfängt Bologna am Mittwochabend im San Siro, weiterhin ungeschlagen in der Serie A. Ruben Amorims Mannschaft hat von den ersten acht Ligaspielen fünf gewonnen und drei unentschieden gespielt.

Am Sonntag setzte man sich mühelos mit 2:0 bei Udinese durch und festigte damit den Platz in den Top vier der Serie A. Adrien Rabiot ist dabei die treibende Kraft, mit vier Toren und drei Vorlagen. FotMob bewertet ihn mit 7,67 als besten Spieler im Kader.

Auf internationaler Bühne lief es für die Rossoneri weniger gut. Milan kassierte am vergangenen Donnerstag in der Europa League eine 0:3-Klatsche bei Bournemouth. Immerhin gehört die Mannschaft weiterhin zu den vier Teams, die in der Serie A noch ungeschlagen sind.

Bologna reist als 13. mit acht Punkten an. Raffaele Palladino übernahm im September, nachdem Domenico Tedesco entlassen worden war, und hat das Schiff inzwischen etwas stabilisiert. Der 2:0-Erfolg am Samstag bei Cagliari war der zweite Sieg aus vier Spielen. Allerdings bleiben Tore das Problem: nur acht in acht Partien.

Palladino muss zudem auf Emil Holm, Riccardo Orsolini und Roberto Piccoli verzichten. Für Milan steht am Samstag das Derby gegen Inter an, weshalb die Gastgeber bestrebt sein dürften, die Punkte zu sichern, ohne zu viel Energie zu verschwenden.

Voraussichtliche Aufstellungen für AC Milan vs Bologna

AC Milan : Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupiñán, Modric, Musah, Terracciano, Cissè, Pulisic, Ramos

: Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupiñán, Modric, Musah, Terracciano, Cissè, Pulisic, Ramos Bologna: Skorupski, Darmian, Theate, Casale, Ferguson, Pobega, Miranda, Zortea, Odgaard, Cambiaghi, Bernardeschi

Rossoneri sollen mit mindestens zwei Toren Vorsprung gewinnen

Milan hat in zwei der ersten drei Heimspiele dieser Saison mit zwei oder mehr Toren Vorsprung gewonnen. Venezia und Lecce wurden mit 2:0 beziehungsweise 3:0 abgefertigt. Gegen Atalanta setzte es nur eine knappe Niederlage mit einem Tor Unterschied, doch die Bergamasker spielen einen deutlich offensiveren Stil als Bologna.

Milan erzielt in dieser Saison im Schnitt zwei Tore pro Spiel. Vier der letzten sieben direkten Duelle in der Serie A endeten mit einem Milan-Sieg mit zwei oder mehr Toren Vorsprung. Das entspricht einer Quote von über 57 % seit Juli 2020.

Dieses Szenario lässt sich am Mittwochabend zu einer moderaten impliziten Wahrscheinlichkeit von 37,04 % wetten. Milan wird aufgrund der Auswärtsreise am Sonntagabend bei Udinese wenig Zeit zur Vorbereitung haben. Dennoch verfügt die Mannschaft über genügend offensive Qualität, um den Sieg zu sichern, sollte sie Bolognas Abwehr früh knacken.

AC Milan vs Bologna Wette 1: Asiatisches Handicap (3-Wege) – AC Milan (-1) zu einer Quote von 2,70 bei Oddset

Bologna soll sich mit dem Toreschießen schwertun

In vier der letzten sechs direkten Duelle der Serie A im San Siro blieben die Rossoneri ohne Gegentor. Amorims Mannschaft hat in den ersten drei Heimspielen der Saison 2026/27 bereits zweimal zu Null gespielt.

Da Bologna in der Liga nur auf Rang 13 bei den herausgespielten Großchancen liegt, dürfte sich Raffaele Palladinos Mannschaft schwertun, Milans Abwehr ernsthaft zu gefährden. Der Toptorschütze der Gäste in der Liga, Federico Bernardeschi, kommt in acht Spielen auf lediglich zwei Treffer.

Am Mittwochabend lässt sich eine Wette darauf abschließen, dass eine der beiden Mannschaften ohne Gegentor bleibt, zu einer impliziten Wahrscheinlichkeit von nur 52,63 %. Angesichts der direkten Duelle und Bolognas geringer Torausbeute wirkt das wie ein fairer Preis.

AC Milan vs Bologna Wette 2: Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 1,90 bei Oddset

xG-Daten deuten auf eine torarme Partie hin

Ein Torfestival ist am Mittwoch kaum zu erwarten. Zwar hat Milan in den letzten beiden Heimspielen jeweils drei Tore erzielt, doch Bologna ist im letzten Drittel deutlich weniger durchschlagskräftig. Die Mannschaft liegt in der xG-Tabelle der Serie A nur auf Rang 14 und hat in acht Spielen lediglich 10,6 xG erarbeitet.

Auch bei den Torschüssen pro Spiel liegen die Gäste mit durchschnittlich 3,8 nur auf Rang 16 der Liga. Defensiv zeigt sich Bologna hingegen deutlich kompakter: Mit 9,9 Gegen-xG belegt die Mannschaft Rang 6 der Serie A.

Das alles spricht dafür, dass Bologna sich kaum auf ein offenes, schnelles Spiel einlassen wird. Die Mannschaft steht kompakt und versucht, klare Torchancen zu vermeiden. Da die Rossoneri erst am Sonntagabend spielten, bleibt ihnen bis Mittwoch wenig Zeit zur Erholung.

AC Milan vs Bologna Wette 3: Tore Gesamt – Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 2,00 bei Oddset

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