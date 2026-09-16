Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Benfica beim Auftakt der Europa-League-Ligaphase 2026/27 gegen den AC Milan unbesiegt bleibt.

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Die besten Wetten für AC Milan vs Benfica

Doppelte Chance – Unentschieden/Benfica zu einer Quote von 1,80 bei bet365

Beide Teams treffen & Tore Gesamt – Über 2,5 Tore zu einer Quote von 2,00 bei bet365

Torschütze – Vangelis Pavlidis zu einer Quote von 2,50 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : AC Milan 2:2 Benfica

: AC Milan 2:2 Benfica Torschützen-Wett-Tipp: AC Milan – Ramos, Pulisic; Benfica – Pavlidis, Prestianni

Der AC Milan empfängt Benfica am Mittwoch im San Siro. Es ist die erste Runde der Ligaphase der Europa League 2026/27. Beide Klubs müssen sich mit Europas zweitklassigem Wettbewerb begnügen, nachdem sie den Einzug in die Champions League verpasst hatten.

Rubén Amorims Mannschaft ist seit vier Serie-A-Spielen ungeschlagen. Auf Siege gegen Torino und Venezia folgten Unentschieden gegen Juventus und Lazio. Milan wurde in der vergangenen Saison Fünfter in der Serie A, weshalb die Rossoneri weiterhin ein Team im Aufbau sind.

Diego Moreira kam im Stadio Olimpico von der Bank und erzielte einen Doppelpack, um beim 2:2 gegen Lazio einen Punkt zu retten. Amorim kann auf einen voll besetzten Kader zurückgreifen, Matteo Gabbia ist wieder verfügbar. Er muss allerdings entscheiden, ob der 41-jährige Mittelfeldspieler Luka Modrić fit genug ist, um zwei Spiele in einer Woche zu bestreiten.

Benfica hat sieben Spiele in Serie in allen Wettbewerben gewonnen. Marco Silvas Team holte fünf Siege und ein Unentschieden aus sechs Ligaspielen. In Portugal wurde man im vergangenen Jahr Dritter, wirkt in dieser Saison aber wie ein echter Titelanwärter.

Vangelis Pavlidis erzielte am Sonntag beim 3:1 gegen Gil Vicente einen Doppelpack. Rechtsverteidiger Alexander Bah ist der einzige bestätigte Ausfall, Fredrik Aursnes oder Daniel Banjaqui sollen ihn vertreten.

Voraussichtliche Aufstellungen für AC Milan vs Benfica

AC Milan : Maignan, Gila, Gabbia, Pavlović, Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira, Pulisic, Cissè, Ramos

: Maignan, Gila, Gabbia, Pavlović, Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira, Pulisic, Cissè, Ramos Benfica: Soares, Banjaqui, Araújo, Lenglet, Dahl, Barreiro, Palhinha, Rafa Silva, Prestianni, Schjelderup, Pavlidis

Silvas Team reist mit vollem Rückenwind an

Benfica reist mit einer Serie von sieben Siegen in Folge in allen Wettbewerben an. Fünf Siege und ein Unentschieden aus sechs Spielen in der Primeira Liga stehen zu Buche. Milan hingegen musste sich in den letzten beiden Serie-A-Partien mit frustrierenden Unentschieden begnügen.

Juventus glich in der Nachspielzeit aus, bevor Lazio in Rom zeitweise mit 2:0 führte. Amorims Mannschaft brauchte in den jüngsten Spielen späte Wendungen und ließ es an Kontrolle vermissen.

Benfica reist mit echtem Selbstvertrauen unter Marco Silva an. Das naheliegende Gegenargument ist die Historie, denn Milan ist in sechs kompetitiven Duellen gegen die Portugiesen ungeschlagen. Dennoch gehen wir davon aus, dass die Siegchance des AC Milan bei unter 45 % liegt, was der Markt der Doppelten Chance derzeit nahelegt.

AC Milan vs Benfica Wette 1: Doppelte Chance – Unentschieden/Benfica zu einer Quote von 1,80 bei bet365

Keines der beiden Teams dürfte sich mit einem Punkt begnügen

Die Gäste reisen nach Mailand, nachdem sie in sechs Spielen der Primeira Liga 21 Tore erzielt haben. Das entspricht einem Schnitt von 3,5 Toren pro Spiel. Die Rossoneri wiederum haben in drei ihrer vier bisherigen Serie-A-Spiele in dieser Saison jeweils zweimal getroffen.

Beide Teams trafen in 80 % von Milans letzten zehn Pflichtspielen. Das jüngste 2:2 gegen Lazio hat gezeigt, wie offen Ruben Amorims Mannschaft sein kann.

Die Struktur der Ligaphase macht drei Punkte gerade am ersten Spieltag deutlich wertvoller als ein Unentschieden. Beide Teams treffen und 3+ Tore bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 50 % ist der Value-Tipp unserer AC Milan gegen Benfica Wett-Tipp-Analyse.

AC Milan vs Benfica Wette 2: Beide Teams treffen & Tore Gesamt – Über 2,5 Tore zu einer Quote von 2,00 bei bet365

Pavlidis soll Benfica im Angriff tragen

Benficas Vangelis Pavlidis ist der Dreh- und Angelpunkt in Silvas Mannschaft. Mit acht Toren in sechs Spielen der Primeira Liga ist der Grieche in brillanter Form. Am Sonntag erzielte er beim 3:1 gegen Gil Vicente einen Doppelpack.

Pavlidis führt als einzige Spitze im 4-2-3-1-System die Angriffsreihe an, unterstützt von Rafa Silva, Andreas Schjelderup und Gianluca Prestianni. Seine Form hat dazu geführt, dass der kolumbianische Angreifer Jhon Durán vorerst auf der Bank bleibt.

Da Milan in drei seiner letzten vier Pflichtspiele Gegentore kassiert hat, hat Pavlidis eine gute Chance, per Kopf oder aus dem Spiel heraus zu treffen. Seine Torbilanz in den letzten beiden Champions-League-Kampagnen war solide: zwei Tore in zehn Spielen in der vergangenen Saison und sieben in zwölf Spielen 2024/25. Wir trauen ihm hier bei einer moderaten impliziten Wahrscheinlichkeit von 40 % einen Treffer zu.

AC Milan vs Benfica Wette 3: Torschütze – Vangelis Pavlidis zu einer Quote von 2,50 bei bet365

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