Der Boost richtet sich vor allem an Neukunden, steht zu ausgewählten Anlässen aber auch Bestandskunden offen. In diesem Ratgeber erfahren Sie, wie der Quotenboost funktioniert, welche Bedingungen gelten und worauf Sie achten sollten.

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Was ist der Tipico Quotenboost?

Der Tipico Quotenboost ist eine Promotion-Aktion, bei der Tipico die reguläre Quote für ein ausgewähltes Spielergebnis deutlich anhebt – bei manchen Aktionen bis auf eine Quote von 100. Sie wetten also auf ein Ereignis zu einer Quote, die weit über dem üblichen Marktwert liegt.

Der Boost gilt jeweils für ein bestimmtes Spiel und einen festgelegten Tipp, etwa einen Sieg des Favoriten. Der Aktionszeitraum ist begrenzt. Meist startet er am Tag vor dem Spiel und endet mit dem Anpfiff.

Wie funktioniert der Tipico Quotenboost?

Der Quotenboost funktioniert in wenigen Schritten. So gehen Sie vor:

⚽ Wählen Sie im Wettprogramm das Spiel mit dem aktiven Boost aus. 🎯 Klicken Sie auf den vorgegebenen Tipp, etwa den Sieg einer Mannschaft. ✅ Aktivieren Sie den Quotenboost per Häkchen im Wettschein. 🪙 Geben Sie Ihren Einsatz ein – maximal 2 €. ⏱️ Platzieren Sie die Wette vor dem Anpfiff.

Ist Ihr Tipp erfolgreich, erhalten Sie die geboostete Quote statt der regulären. Der Ablauf ist bei jedem Boost nahezu identisch.

Quotenboost im Wettschein aktivieren

Der Boost wird nicht automatisch angewendet. Sie müssen ihn aktiv im Wettschein bestätigen. Setzen Sie dazu das Häkchen bei der Boost-Option, bevor Sie die Wette abgeben. Fehlt das Häkchen, gilt die reguläre Quote. Prüfen Sie den Wettschein daher vor dem Absenden. Beachten Sie außerdem: Bei geboosteten Wetten steht die Cashout-Funktion nicht zur Verfügung.

Tipico Quotenboost für Neukunden

Der Tipico Quotenboost für Neukunden bietet die höchsten Quoten – teils bis zu 100. Das Angebot gilt für alle neu registrierten Kunden und lässt sich pro Person einmal nutzen.

Der Einsatz ist auf 2 € begrenzt. Bei einer Quote von 100 und einem erfolgreichen Tipp ergibt das eine Auszahlung von 200 €. Der Gewinn wird als Echtgeld gutgeschrieben und unterliegt keinen Umsatzbedingungen. Sie können sich Ihren Gewinn also direkt auszahlen lassen.

⚽Beispiel: Tipico bietet einen Boost auf einen Heimsieg zur Quote 100 an. Sie setzen die maximal erlaubten 2 €. Gewinnt das Team, erhalten Sie 200 € in Echtgeld auf Ihr Wettkonto.

⚠️Wichtig: Es zählt nur eine Einzelwette auf den vorgegebenen Tipp. Haben Sie bereits regulär auf dieselbe Partie gewettet, ist der Boost für dieses Spiel nicht mehr nutzbar. Den Quotenboost können Sie zusätzlich zum regulären Neukundenbonus einsetzen.

Konto erstellen und Boost sichern

Um den Neukunden-Boost zu nutzen, benötigen Sie zuerst ein Tipico-Konto. Die Registrierung dauert nur wenige Minuten. So gehen Sie vor:

Öffnen Sie die Registrierung auf der Tipico-Webseite oder in der App. Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein und wählen Sie Benutzername und Passwort. Bestätigen Sie Ihre Identität gemäß den gesetzlichen Vorgaben (Verifizierung). Tätigen Sie eine erste Einzahlung mit einer Zahlungsmethode Ihrer Wahl. Profitiere direkt vom Willkommensbonus – für die Aktivierung ist kein Tipico Promo Code erforderlich. Wählen Sie das Spiel mit dem aktiven Quotenboost und aktivieren Sie diesen im Wettschein.

Erst nach abgeschlossener Registrierung und Einzahlung können Sie den Quotenboost einsetzen. Melden Sie sich rechtzeitig an, da der Aktionszeitraum meist mit dem Anpfiff endet. Das Angebot gilt nur für volljährige Personen ab 18 Jahren.

Tipico Quotenboost für Bestandskunden

Auch Bestandskunden erhalten bei Tipico Quotenboosts. Diese Aktionen sind seltener und meist niedriger dotiert als die Neukunden-Boosts.

In der Regel lädt Tipico registrierte Kunden persönlich zu einem Boost ein, etwa per E-Mail oder über das Wettkonto. Die Bedingungen ähneln denen für Neukunden: begrenzter Einsatz, Einzelwette, kein Cashout und Auszahlung in Echtgeld. Achten Sie auf den jeweiligen Aktionszeitraum, da jedes Angebot zeitlich befristet ist.

Tipico Willkommensbonus: 100 % bis zu 100 €

Zusätzlich zum Quotenboost erhalten Neukunden bei Tipico einen Willkommensbonus. Tipico verdoppelt Ihre erste Einzahlung zu 100 % (bis zu 100 €). Beide Angebote lassen sich kombinieren.

Merkmal Details Bonusart Ersteinzahlungsbonus für Neukunden Höhe 100 % des ersten Einzahlungsbetrags, maximal 100 € Nötige Mindesteinzahlung 10 € Umsatzvorgabe Bonusbetrag 10-fach umsetzen, jede Wette mit Quote 1,50 oder höher Frist zum Freispielen 30 Tage ab Aktivierung Aktionscode Direkt auf der Angebotsseite einsehbar Gratis-Bonus ohne Einzahlung Aktuell kein Angebot

Zum Freispielen setzen Sie den Bonusbetrag also insgesamt zehnmal ein, jeweils zu einer Quote von mindestens 1,50. Dafür bleiben Ihnen 30 Tage. Ein reiner Gratis-Bonus ohne vorherige Einzahlung wird derzeit nicht angeboten. Lesen Sie die kompletten Bonusbedingungen, bevor Sie Ihre erste Einzahlung vornehmen.

Bedingungen im Überblick

Die wichtigsten Bedingungen des Tipico Quotenboosts fassen wir hier zusammen:

Bedingung Detail Max. Einsatz 2 € pro Boost-Wette Max. Quote Bis zu 100 Wettart Nur Einzelwette Cashout Nicht möglich Aktionszeitraum Meist ab dem Vortag bis zum Anpfiff Gewinn Auszahlung in Echtgeld, ohne Umsatzbedingungen

Die genauen Werte können je nach Aktion variieren. Prüfen Sie daher immer die Angaben zum konkreten Boost.

Für welche Sportarten und Ligen gilt der Boost?

Der Tipico Quotenboost ist für viele Sportarten verfügbar. Der Schwerpunkt liegt auf Fußball.

Besonders häufig finden Sie Boosts zu diesen Wettbewerben:

Bundesliga und 2. Bundesliga

Champions League und DFB-Pokal

Große Turniere wie WM oder EM

NFL und NBA aus dem US-Sport

Zu Top-Spielen und großen Events stehen die Chancen auf einen Boost am besten. Klassiker wie Bayern gegen Dortmund sind ein typisches Beispiel.

Vor- und Nachteile des Tipico Quotenboosts

Der Quotenboost hat klare Stärken, aber auch Grenzen.

✅Vorteile:

Sehr hohe Quoten von bis zu 100

Gewinne als Echtgeld, ohne Umsatzbedingungen

Einfache Aktivierung im Wettschein

Kombinierbar mit dem Neukundenbonus

❌Nachteile:

Einsatz auf 2 € begrenzt

Nur Einzelwetten auf einen vorgegebenen Tipp

Kein Cashout möglich

Zeitlich befristete Aktionen

Verantwortungsbewusst wetten

Sportwetten sollten immer Unterhaltung bleiben. Auch ein attraktiver Quotenboost ändert nichts am Risiko: Ein Verlust des Einsatzes ist jederzeit möglich.

Wetten Sie nur mit Geld, dessen Verlust Sie verschmerzen können. Setzen Sie sich feste Grenzen für Einsatz und Zeit. Das Angebot gilt ausschließlich für volljährige Personen ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe und Beratung finden Sie unter www.buwei.de.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

+ Wie hoch ist der maximale Einsatz beim Tipico Quotenboost? Der maximale Einsatz beträgt 2 € pro Boost-Wette. Bei einer Quote von 100 ergibt dies im Erfolgsfall eine Auszahlung von bis zu 200 €. + Welche Quote ist beim Tipico Quotenboost maximal möglich? Bei ausgewählten Aktionen sind Quoten von bis zu 100 möglich. Diese Top-Quoten richten sich vor allem an Neukunden. + Gibt es den Tipico Quotenboost auch für Bestandskunden? Ja. Tipico bietet zu besonderen Anlässen Boosts für Bestandskunden an und lädt registrierte Kunden dazu persönlich ein. Diese Aktionen sind seltener als die Neukunden-Boosts. + Muss ich den Gewinn aus dem Quotenboost umsetzen? Nein. Der Gewinn wird als Echtgeld gutgeschrieben und unterliegt keinen Umsatzbedingungen. Sie können sich den Gewinn direkt auszahlen lassen. + Ist beim Quotenboost ein Cashout möglich? Nein. Bei einer Wette mit aktiviertem Quotenboost steht die Cashout-Funktion nicht zur Verfügung. + Lässt sich der Quotenboost mit dem Tipico-Bonus kombinieren? Ja. Sie können den Quotenboost zusätzlich zum regulären Neukundenbonus nutzen. Die beiden Angebote schließen sich nicht gegenseitig aus. + Wie hoch ist der Tipico Willkommensbonus? Der Willkommensbonus beträgt 100 % (bis zu 100 €) auf die erste Einzahlung. Die Mindesteinzahlung liegt bei 10 €. Der Bonus muss 10x zu einer Mindestquote von 1,50 innerhalb von 30 Tagen umgesetzt werden.

Fazit

Der Tipico Quotenboost gehört zu den attraktivsten Wett-Aktionen auf dem deutschen Markt. Quoten von bis zu 100 bei einem maximalen Einsatz von 2 € bieten ein interessantes Verhältnis aus Chance und Einsatz. Die Gewinne fließen als Echtgeld und unterliegen keinerlei Umsatzbedingungen. Prüfen Sie vor jeder Wette die konkreten Bedingungen des aktiven Boosts. Und behalten Sie Ihr Wettverhalten im Blick – verantwortungsbewusstes Spielen steht an erster Stelle.

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