Aktuell läuft keine Kampagne, doch die Mechanik (Code eintragen, Freebet nutzen, Umsatzbedingungen erfüllen) bleibt meist ähnlich.

Sobald eine neue Aktion startet, veröffentlicht Interwetten einen passenden Gutschein-Code, den du nach der Registrierung in deinem Konto einträgst.

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Interwetten Freebet auf einen Blick

Die folgenden Angaben beziehen sich exemplarisch auf zurückliegende bzw. typische Freebet-Kampagnen von Interwetten. Die konkreten Konditionen (Betrag, Mindesteinzahlung, Frist) können sich von Aktion zu Aktion unterscheiden.

Merkmal Beschreibung 🎁 Interwetten Promo-Code Variiert je nach aktueller Kampagne – aktuell keine laufende Aktion. Mehr Infos hier 💸 Freebet-Betrag Unterschiedlich, z. B. 11 € (frühere Neukundenaktion) oder 20 € (zuletzt: Darts-Aktion) 💶 Mindesteinzahlung Je nach Kampagne – bei früheren Aktionen teils keine erforderlich 🔄 Umsatzbedingung Gutschein i. d. R. mindestens 3x umsetzen (gemäß allgemeinen Gutscheinregeln) 📊 Mindestquote Meist keine pauschale Zahl; grün markierte Quoten sind für die jeweilige Aktion berechtigt ⏳ Gültigkeit/Umsatzfrist Üblicherweise Nutzung innerhalb eines Monats nach Gutschrift 🇩🇪 Gültig für In der Regel Neukunden in Deutschland, teils auch Bestandskunden bei anlassbezogenen Aktionen ✅ Voraussetzung Registrierung, Code-Eingabe und Kontoverifizierung 📅 Stand September 2026 – aktuell keine 11-€- oder 20-€-Aktion aktiv

Die Freebet selbst kannst du grundsätzlich nicht direkt auszahlen lassen. Du musst sie für eine qualifizierende Sportwette einsetzen.

Die Vorteile der Interwetten-Freebet-Aktionen im Überblick

Die jeweilige Freiwette fällt meist kleiner aus als ein klassischer Einzahlungsbonus, dafür ist oft keine eigene Einzahlung nötig, um sie zu erhalten.

Freebet-Aktionen für Neukunden (teils auch für Bestandskunden bei besonderen Anlässen)

teils keine Einzahlung für den Erhalt notwendig

jeweils aktueller Freebet Code zur Aktivierung erforderlich

meist ein Monat Zeit zur Nutzung des Gutscheins

umfangreiches Sportwettenangebot

mehr als 5.000 Sportveranstaltungen pro Woche laut Interwetten

zusätzliche, wechselnde Aktionen für Neu- und Bestandskunden

deutsche Sportwetten-Erlaubnis

Der größte Vorteil liegt darin, dass du die Plattform bei einer laufenden Freebet-Aktion ausprobieren kannst, oft ohne zuvor Geld einzuzahlen. Allerdings ist auch eine kostenlose Wette in der Regel an Umsatzbedingungen geknüpft – meist muss der Gutschein vor einer Auszahlung mindestens dreimal umgesetzt werden.

Interwetten Freebet einlösen: So funktioniert es

Die Aktivierung unterscheidet sich etwas von einem klassischen Einzahlungsbonus. Der Code wird nach der Registrierung über den Gutscheinbereich des Kontos eingelöst.

Registriere ein neues Interwetten-Konto. Gib deine persönlichen Daten vollständig und korrekt an. Schließe die vorgeschriebenen Verifizierungsschritte ab (u. a. Bestätigung deiner Kontaktdaten und Identität). Öffne den Einzahlungs- beziehungsweise Gutscheinbereich. Wähle dort die Option „IW Gutschein". Gib den zum jeweiligen Zeitpunkt aktuellen Freebet Code ein. Prüfe dein Freebet-Guthaben. Nach erfolgreicher Einlösung steht dir die Gratiswette zur Verfügung. Wähle eine qualifizierende Sportwette. Interwetten kennzeichnet für Freebets geeignete Quoten entsprechend im Wettangebot. Aktiviere die Freebet im Wettschein. Erst danach bestätigst du deine Wette.

Ob dafür eine Einzahlung nötig ist, hängt von der jeweiligen Kampagne ab – bei der früheren 11-€-Aktion etwa war keine Einzahlung erforderlich.

Interwetten Verifizierung: So läuft sie ab

Interwetten muss die Identität seiner Nutzer nach den deutschen Vorgaben überprüfen. Bei der Registrierung gibst du deshalb unter anderem Name, Anschrift, Geburtsdatum und Kontaktdaten an.

Zur Authentifizierung nutzt Interwetten unter anderem einen sechsstelligen Sicherheitscode per SMS. Für die abschließende Prüfung können Personalausweis oder Reisepass und gegebenenfalls weitere Dokumente verlangt werden.

Auch ein Adressnachweis kann notwendig sein, etwa durch bestimmte Rechnungen oder Bankunterlagen.

Ohne abgeschlossene Verifizierung sind Auszahlungen von einem vorläufigen Spielerkonto nicht möglich. Zusätzlich gleicht Interwetten deutsche Konten mit dem anbieterübergreifenden OASIS-Sperrsystem ab.

So setzt du eine Freebet im Wettschein ein

Nach der Gutschrift solltest du beim Platzieren der Wette einen Schritt nicht übersehen. Wähle zunächst einen für Freebets freigegebenen Markt.

Interwetten kennzeichnet geeignete Quoten in der Freebet-Auswahl grün. Anschließend aktivierst du im Wettschein ausdrücklich die Option für die Freebet.

Wichtig: Aktiviere die Freebet immer vor der endgültigen Wettabgabe, sonst ist die Gratiswette nicht für diesen Wettschein ausgewählt.

Eine konkrete allgemeine Mindestquote nennt Interwetten meist nicht. Entscheidend sind die für den jeweiligen Gutschein freigegebenen und entsprechend markierten Quoten.

Der gutgeschriebene Gutschein muss in der Regel innerhalb eines Monats verwendet werden. Danach verfällt ungenutztes Guthaben.

Zeitlich begrenzte Interwetten Aktionen

Neben wechselnden Freebet-Kampagnen gibt es bei Interwetten regelmäßig weitere Promotions – viele davon auch für Bestandskunden.

2:0-Garantie

Eine wiederkehrende Fußballaktion: Du setzt vor dem Spiel auf den Sieg einer Mannschaft, die während des Spiels bereits mit 2:0 führt. Kommt der Gegner zurück und deine ursprüngliche Siegwette verliert, greift bei qualifizierenden Wetten die jeweilige Garantie. Einsatz-, Aktivierungs- und Umsatzbedingungen können sich je nach Aktionszeitraum ändern.

0:0-Versicherung

Bei ausgewählten Fußballwetten kann eine Erstattung greifen, wenn das gewettete Spiel torlos endet. Auch hier gilt: aktuelle Aktion vor der Wettabgabe aktivieren und Bedingungen prüfen.

Diese Beispiele zeigen: Interwetten koppelt Aktionen häufig an bestimmte Sportarten, Events oder Spielsituationen – die Freebet-Höhe und der Anlass wechseln entsprechend (z. B. zuletzt 20 € rund um ein Darts-Event, zuvor 11 € als allgemeine Neukundenaktion).

Interwetten Promo Code: Welcher Code gilt aktuell?

Aktuell läuft keine Freebet-Aktion mit festem Code. Sobald Interwetten eine neue Kampagne startet, wird dafür ein eigener, zeitlich begrenzter Gutschein-Code veröffentlicht.

Verwende ausschließlich den für die jeweils aktuelle Kampagne bestätigten Code – ältere Codes (etwa aus der 11-€- oder 20-€-Aktion) sind in der Regel bereits abgelaufen und funktionieren nicht mehr.

Gibt es die Interwetten Freebet ohne Einzahlung?

Das kommt auf die jeweilige Kampagne an. Bei einigen Freebet-Aktionen von Interwetten war bislang keine Einzahlung erforderlich (echte „Freebet ohne Einzahlung"), bei anderen kann eine Mindesteinzahlung Teil der Bedingungen sein.

Der wesentliche Unterschied zum Interwetten Willkommensbonus bleibt aber bestehen: Freebet-Aktionen sind in der Regel kleiner, dafür oft niedrigschwelliger zugänglich.

Auf diese Sportarten und Wettmärkte lässt sich eine Freebet meist platzieren

Interwetten bietet nach eigenen Angaben mehr als 5.000 Sportveranstaltungen pro Woche, unter anderem:

⚽ Fußball

🎾 Tennis

🏀 Basketball

🤾 Handball

🏒 Eishockey

❄️ Biathlon und weitere Wintersportarten

🏎️ Formel 1 und Motorsport

🎯 Darts

🏅 zahlreiche weitere internationale Wettbewerbe

Für eine laufende Freebet-Aktion solltest du dich am Wettschein orientieren. Interwetten kennzeichnet die jeweils qualifizierenden Quoten – nicht automatisch jeder Markt ist für jeden Gutschein freigeschaltet. Das gilt besonders für Sondermärkte oder anlassbezogene Aktionen wie die Darts-Freebet.

Welche Bedingungen gelten typischerweise für Interwetten-Freebet-Aktionen?

Frist: Der gutgeschriebene Gutschein muss meist innerhalb eines Monats verwendet werden.

Der gutgeschriebene Gutschein muss meist innerhalb eines Monats verwendet werden. Keine Barauszahlung: Eine Auszahlung des reinen Gutscheinwerts ist nicht möglich.

Eine Auszahlung des reinen Gutscheinwerts ist nicht möglich. Umsatzbedingung: Vor einer Auszahlung wird üblicherweise ein mindestens dreifacher Umsatz verlangt.

Vor einer Auszahlung wird üblicherweise ein mindestens dreifacher Umsatz verlangt. Einmalige Einlösung: Pro Kundenkonto kann ein Gutschein in der Regel einmal eingelöst werden. Eine weitere Gutscheineinlösung innerhalb von drei Monaten kann eine Mindesteinzahlung (z. B. 50 €) voraussetzen.

Du solltest den Freebet-Betrag nicht mit frei verfügbarem Echtgeld verwechseln – es handelt sich um zweckgebundenes Wettguthaben.

Davon zu unterscheiden ist der separate Interwetten Willkommensbonus:

100 % der qualifizierenden Einzahlung bis maximal 100 €

Mindesteinzahlung: 10 €

Bei Sportwetten: fünfmaliger Einsatz des Einzahlungsbetrags zu einer Mindestquote von 1,70

Frist zum Freispielen: 14 Tage

Freigabe in fünf Schritten; bereits freigeschaltete Bonusbeträge müssen vor Auszahlung zusätzlich einmal umgesetzt werden

Der Willkommensbonus läuft unabhängig von den wechselnden Freebet-Aktionen weiter und ist dauerhaft(er) verfügbar, während Freebets zeitlich begrenzt sind.

Interwetten Freebet im Vergleich mit anderen Anbietern

Nicht jeder Wettanbieter verwendet den Begriff Freebet für dieselbe Art von Bonus. Deshalb lohnt sich ein Blick auf die Bedingungen – wichtig: Freebet-Beträge und -Verfügbarkeit ändern sich bei den meisten Anbietern regelmäßig, die folgende Tabelle zeigt daher eine Momentaufnahme mit Beispielwerten.

Anbieter Echte Freebet? Willkommensbonus Wichtige Bedingungen Interwetten Ja, kampagnenabhängig (aktuell keine aktiv) 100 % bis 100 € Freebet-Betrag und -Verfügbarkeit wechseln (zuletzt z. B. 20 € Darts-Aktion, zuvor 11 € ohne Einzahlung); Nutzung meist innerhalb eines Monats, 3x Umsatz vor Auszahlung Betano Ja 20 € Freebet ohne Einzahlung + 100 % bis 80 € Freebet nach Registrierung/Verifizierung; aktuell 7 Tage gültig, Einzahlungsbonus separat Winamax Ja, aber nicht ohne Einzahlung 100 % der Ersteinzahlung bis 100 € als Freebets Erste Einzahlung erforderlich; Freebets selbst ohne Rollover; Einzahlung bis 100 € vor Auszahlung 1x ab Quote 1,05 umsetzen ODDSET Aktionsabhängig 100 % bis 100 €; bei bestimmten Partnerangeboten zusätzlich 10 € Freebet Freebet je nach Promotion an Einzahlung und Mindestquote gekoppelt

Interwetten fällt in diesem Vergleich dadurch auf, dass die Freebet-Aktionen nicht dauerhaft, sondern in wechselnden, zeitlich begrenzten Kampagnen mit unterschiedlichen Beträgen angeboten werden.

Profi-Tipps: So nutzt du eine Interwetten Freebet sinnvoll

Prüfe zuerst, ob überhaupt eine Freebet-Aktion aktiv ist – anders als ein dauerhafter Bonus sind Freebets bei Interwetten nur zeitweise verfügbar.

Achte auf die Gültigkeit: Ein ungenutzter Gutschein verfällt meist nach einem Monat.

Prüfe, ob der gewünschte Wettmarkt für die jeweilige Freebet freigegeben ist – die Kennzeichnung im Wettangebot ist wichtiger als eine pauschale Annahme über alle Märkte.

Platziere keine zusätzliche Echtgeldwette nur deshalb, um einen Bonus möglichst schnell freizuspielen.

Behalte den meist dreifachen Umsatz im Blick, wenn du später eine Auszahlung planst.

Interwetten Freebet für Bestandskunden

Freebet-Aktionen wie die frühere 11-€- oder die 20-€-Darts-Aktion richten sich meist an Neukunden. Das bedeutet aber nicht, dass Bestandskunden grundsätzlich leer ausgehen.

Interwetten nutzt regelmäßig Gutscheine, Cashback-Aktionen und andere Promotions, etwa die 2:0-Garantie und 0:0-Versicherung. Auch Fußball-Kombi-Cashbacks oder besondere Aktionen zu großen Turnieren können zeitweise angeboten werden.

Bestandskunden sollten aktuelle Aktionen immer separat prüfen, da Höhe und Bedingungen der Gutscheine wechseln können.

Ist Interwetten seriös?

Interwetten gehört zu den älteren Marken im Online-Sportwettenmarkt. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und ging 1997 mit seinem Angebot online.

Für deutsche Nutzer entscheidend ist die regulatorische Seite: Interwetten Gaming Limited besitzt eine deutsche Erlaubnis für Online-Sportwetten und untersteht der Aufsicht der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder.

Die erste deutsche Sportwetten-Erlaubnis wurde am 2. November 2020 erteilt, eine Folgeerlaubnis datiert auf den 27. Dezember 2022.

Interwetten ist damit ein legal regulierter Sportwetten-Anbieter für Nutzer in Deutschland, inklusive Identitätsprüfung, OASIS-Abfrage und Spielerschutzmaßnahmen.

FAQ

+ Gibt es aktuell eine 11-€-Freebet bei Interwetten? Nein, diese Aktion ist derzeit nicht mehr aktiv. Interwetten legt aber regelmäßig neue, zeitlich begrenzte Freebet-Kampagnen mit wechselnden Beträgen auf. + Sind Freebet-Aktionen bei Interwetten immer gleich hoch? Nein. Die Beträge variieren je nach Kampagne – frühere Aktionen lagen z. B. bei 11 €, zuletzt gab es eine 20-€-Freebet anlässlich eines Darts-Events. + Welchen Interwetten Bonus Code brauche ich aktuell? Da aktuell keine Freebet-Kampagne läuft, gibt es derzeit keinen gültigen Code. Sobald eine neue Aktion startet, veröffentlicht Interwetten dafür einen eigenen, befristeten Code. + Wie lange ist ein Interwetten-Freebet-Gutschein gültig? Je nach Kampagne, meist muss der gutgeschriebene Gutschein innerhalb eines Monats genutzt werden. + Muss ich eine Interwetten Freebet umsetzen? Ja, in der Regel muss der Gutschein vor einer Auszahlung mindestens dreimal umgesetzt werden. + Gibt es eine Mindestquote für Interwetten-Freebet-Aktionen? Meist nennt Interwetten keine pauschale numerische Mindestquote. Im Wettangebot musst du die für die jeweilige Freebet freigegebenen, grün markierten Quoten auswählen. + Gibt es einen Interwetten Willkommensbonus zusätzlich zu Freebet-Aktionen? Ja. Neukunden können zusätzlich einen Einzahlungsbonus von 100 % bis maximal 100 € nutzen, mit eigenen Einzahlungs- und Umsatzbedingungen. + Gibt es Interwetten-Freebets für Bestandskunden? Die meisten Freebet-Kampagnen richten sich an Neukunden. Für Bestandskunden bietet Interwetten aber regelmäßig andere Gutschein-, Cashback- und Aktionsformen an.

Fazit zur Interwetten Freebet: Die vielzitierte 11-€-Freebet von Interwetten ist aktuell nicht mehr verfügbar. Stattdessen legt Interwetten in unregelmäßigen Abständen neue, zeitlich begrenzte Freebet-Kampagnen mit wechselnden Beträgen auf – zuletzt etwa eine 20-€-Freebet rund um ein Darts-Event.

Wer eine aktive Freebet nutzen möchte, sollte regelmäßig prüfen, ob gerade eine Kampagne läuft, und dabei stets auf den jeweils aktuellen Gutschein-Code sowie die geltenden Bedingungen (meist: dreifacher Umsatz, Nutzungsfrist von einem Monat) achten.

Zusätzlich steht unabhängig von den Freebet-Aktionen ein dauerhafter Interwetten Willkommensbonus von 100 % bis 100 € zur Verfügung, der eigenen, strengeren Umsatzbedingungen unterliegt.

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