Eine Gratiswette ist eine Wette, die keine Einzahlung von Echtgeld erforderlich macht. Meist werden Gratiswetten an neue Mitglieder von Wettplattformen vergeben. In manchen Fällen können auch Bestandskunden von Freiwetten profitieren.

In unserem Beitrag erfährst du, wie eine Gratiswette ohne Einzahlung funktioniert. Wir nehmen eine Begriffsdefinition vor und geben praktische Tipps, die dir helfen, das Meiste aus deinem Gratis Wettguthaben herauszuholen.

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Die besten Wettanbieter für Freebets & Gratiswetten (TOP 5)

An dieser Stelle findest du die besten Buchmacher mit Gratiswetten – darunter Anbieter, bei denen du eine Freebet ohne Einzahlung erhältst.

Wettanbieter Gratiswette Angebot Bedingungen Code Betano 20 € Freiwette ohne Einzahlung Neukunden, Registrierung, Verifizierung des Kundenkontos erforderlich. Keine Einzahlung nötig – die Freiwette wird unmittelbar gutgeschrieben. Zusätzlich: 100 % Willkommensbonus bis 80 € ab 10 € Einzahlung. MAXVIP ODDSET 10 € Freiwette + 100 % bis 100 € (Gesamtwert 110 €) Nur Neukunden. Bonus Code bei der Registrierung angeben, Ersteinzahlung ab 10 € erforderlich. Bonusbetrag innerhalb von 30 Tagen umzusetzen, Mindestquote 1,75 pro Wettschein. Skrill und Neteller sind nicht bonusberechtigt. WELCOME*** Bwin 5 € Freebet pro Monat Für Mitglieder des Wett-Clubs, mindestens 50 € Monatsumsatz auf Wetten mit Mindestquote 2,00, gilt für Neu- und Bestandskunden. Kein Code erforderlich AdmiralBet 10 € Freebet (+ bis zu 90 € WildcardBet) Neukunden, Gutschrift der 10 € Freebet nach erfolgreicher Verifizierung des Wettkontos, keine Einzahlung nötig. Freebet nur auf Endergebnis (1, X, 2), Gültigkeit 14 Tage. Kein Code erforderlich Winamax 100 % bis 100 € in Freebets Neukunden, erste Einzahlung wird in Freebets umgewandelt, Auszahlung gemäß Bonusbedingungen. Kein Code erforderlich

Ohne Einzahlung wetten: Begriffe & Bezeichnungen im Überblick

Die freiwillige Gratiswette ist unter Sport-Tippern, die am Anfang ihrer Wettkarriere stehen, außerordentlich beliebt. Einsteiger probieren die Angebote der Buchmacher gerne aus, bevor sie sich registrieren und um eigenes Geld wetten.

Die Bedingungen, die die verschiedenen Wettanbieter mit Gratiswetten an ihre Angebote knüpfen, sind sehr unterschiedlich. Während einige eine Einzahlung oder die Abgabe einer qualifizierenden Wette verlangen, gewähren andere Plattformen Gratiswetten bereits nach der Registrierung. Wieder andere koppeln den Bonus an Umsatz- oder Mindestquotenbedingungen.

Der Begriff „Gratiswette” wird fälschlicherweise oft mit Termini wie „Freiwette“ oder „Gutschein” gleichgesetzt. Die folgende Übersicht klärt dich über die Unterschiede zwischen den einzelnen Begriffen auf.

Gratiswette – Kostenlose Wettmöglichkeit, die von einem Wettanbieter im Rahmen einer Bonusaktion bereitgestellt wird.

– Kostenlose Wettmöglichkeit, die von einem Wettanbieter im Rahmen einer Bonusaktion bereitgestellt wird. Gutschein / Gutscheincode / Wettgutscheine – Code oder Gutschein für Sportwetten, mit dem sich im Wettkonto ein Bonus oder eine Gratiswette aktivieren lässt.

– Code oder Gutschein für Sportwetten, mit dem sich im Wettkonto ein Bonus oder eine Gratiswette aktivieren lässt. Wettbonus ohne Einzahlung / Sportwetten Bonus ohne Einzahlung – Bonus, der nach der Registrierung oder dem Erfüllen bestimmter Voraussetzungen ohne vorherige Einzahlung gewährt wird.

– Bonus, der nach der Registrierung oder dem Erfüllen bestimmter Voraussetzungen ohne vorherige Einzahlung gewährt wird. Wettguthaben ohne Einzahlung – Bonusguthaben, das ohne eigene Einzahlung für Sportwetten genutzt werden kann.

– Bonusguthaben, das ohne eigene Einzahlung für Sportwetten genutzt werden kann. Freiwette / Freebet – Alternative Bezeichnungen für eine Gratiswette. „Freebet“ ist die im internationalen Sprachgebrauch verwendete englische Bezeichnung.

Obwohl diese Begriffe oft synonym verwendet werden, können sich die Bonusbedingungen je nach Wettanbieter unterscheiden. Unterschiede bestehen beispielsweise darin, ob der Bonus als einmalige Gratiswette oder als frei verwendbares Wettguthaben vergeben wird. Ob für den Erhalt eine Einzahlung erforderlich ist, ist ebenfalls vom konkreten Angebot und den entsprechenden Bedingungen abhängig.

Wie funktionieren Gratiswetten?

Gratiswetten gehören zu den häufigsten Bonusangeboten von Sportwettenanbietern. Sie ermöglichen es dem Tipper, Wetten ohne Einsatz von eigenem Geld zu platzieren. Die konkreten Voraussetzungen und Nutzungsbedingungen unterscheiden sich je nach Wettanbieter. Deshalb sollten vor der Nutzung stets die jeweiligen Bonusbedingungen sowie die Umsatzbedingungen der Gratiswette geprüft werden.

Gratiswette ohne Einzahlung und Gratiswette mit Einzahlung

Eine Gratiswette ohne Einzahlung wird normalerweise nach der Registrierung oder nach dem Erfüllen bestimmter Voraussetzungen gewährt, ohne dass eigenes Geld eingezahlt werden muss.

Eine Gratiswette mit Einzahlung ist hingegen an eine vorherige Einzahlung gebunden. Häufig muss zusätzlich eine qualifizierende Wette mit einem Mindesteinsatz oder einer festgelegten Mindestquote platziert werden, bevor die Gratiswette gutgeschrieben wird.

Gratiswette und Einzahlungsbonus

Eine Gratiswette berechtigt den Tipper dazu, eine einzelne Wette ohne eigenen Geldeinsatz zu platzieren. Bei vielen Anbietern wird im Gewinnfall lediglich der Nettogewinn ausgezahlt, der Wert der Gratiswette dagegen nicht.

Ein Einzahlungsbonus erhöht das verfügbare Wettguthaben nach einer Einzahlung um einen bestimmten Betrag oder Prozentsatz. Das Bonusguthaben kann in der Regel für mehrere Wetten genutzt werden und unterliegt häufig Umsatzbedingungen, die vor der Abbuchung erfüllt werden müssen.

Gratiswette und Gratis-Wettguthaben

Eine Gratiswette wird üblicherweise als einmalig nutzbarer Bonus für eine einzelne Wettabgabe gewährt. Das Gratis-Wettguthaben hingegen wird dem Wettkonto als Bonusguthaben gutgeschrieben. Dieses Guthaben kann meist auf mehrere Wetten verteilt werden, sofern die jeweiligen Bonusbedingungen dies zulassen.

Was ist der Unterschied zwischen einer Freebet und einer Gratiswette?

Die Begriffe “Freebet” und “Gratiswette” bezeichnen grundsätzlich dieselbe Bonusart. „Gratiswette“ ist die gängige deutsche Bezeichnung für „Freebet“, den international gebräuchlichen englischen Begriff. Unterschiede zwischen beiden Begriffen bestehen nicht aufgrund der Bezeichnung selbst, sondern durch die Bonusbedingungen des jeweiligen Wettanbieters.

Freebets für Bestandskunden

Gratiswetten stehen nicht ausschließlich Neukunden zur Verfügung. Viele Sportwettenanbieter starten regelmäßig Aktionen, die sich gezielt an bestehende Kunden richten – darunter Freebets zu ausgewählten Sportereignissen, Bonusaktionen an Spieltagen und wiederkehrende wöchentliche oder monatliche Promotions.

Im Unterschied zu klassischen Neukundenangeboten setzt eine Freebet für Bestandskunden eine bestehende Kundenbeziehung voraus. Je nach Anbieter ist die Teilnahme zusätzlich an eine Anmeldung zur Aktion, eine qualifizierende Wette, einen Mindestumsatz oder eine persönliche Einladung geknüpft. Umfang und Verfügbarkeit unterscheiden sich daher deutlich von Buchmacher zu Buchmacher.

Besonders häufig suchen Tipper nach Angeboten wie einer Betano Freiwette, einer bwin Freebet oder einer ODDSET Gratiswette. Auch die AdmiralBet Freebet und die Winamax Freebets erfreuen sich großer Beliebtheit – ebenso wie Aktionen etablierter Anbieter wie Tipico oder Interwetten. Ob und in welcher Form eine Aktion verfügbar ist, hängt vom jeweiligen Bonusprogramm und den Teilnahmebedingungen ab. Ein regelmäßiger Blick auf die Aktionsseite des Buchmachers lohnt sich deshalb.

Aktuelle Freebet-Aktionen im Überblick

Laufende Aktionen

20.07.2026 bis 30.08.2026 – Mission Saisonstart (bwin): Nach einmaliger Anmeldung zur Aktion und mindestens 20 € Wetteinsatz pro Woche (Montag bis Sonntag, Mindestquote 1,70) wird nach Abrechnung der Wetten eine wöchentliche 5-€-FreeBet gutgeschrieben. Bei durchgehender Teilnahme ab dem Einstieg kommt eine Saisonstart-FreeBet von bis zu 30 € hinzu.

Dauerhafte und wiederkehrende Aktionen

Freunde werben Freunde (Betano): Aktive Betano-Kunden erhalten für jeden über den persönlichen Einladungslink registrierten Freund eine 10-€-FreeBet – der geworbene Freund ebenfalls. Voraussetzung: kein bestehendes Betano-Konto, Registrierung über den Einladungslink und eine Ersteinzahlung von mindestens 10 € innerhalb einer Woche nach der Registrierung. Begrenzt auf die ersten zehn geworbenen Freunde, insgesamt also maximal 100 € in FreeBets.

Aktive Betano-Kunden erhalten für jeden über den persönlichen Einladungslink registrierten Freund eine 10-€-FreeBet – der geworbene Freund ebenfalls. Voraussetzung: kein bestehendes Betano-Konto, Registrierung über den Einladungslink und eine Ersteinzahlung von mindestens 10 € innerhalb einer Woche nach der Registrierung. Begrenzt auf die ersten zehn geworbenen Freunde, insgesamt also maximal 100 € in FreeBets. JokerBet Montag (AdmiralBet): Jeden Montag lässt sich die JokerBet im Aktionsbereich aktivieren. Verliert die damit abgesicherte Wette, wird automatisch eine FreeBet im Wert von 5 € gutgeschrieben. Aktion für Bestandskunden, kein Code erforderlich.

Welche Sportereignisse führen häufig zu Freebet-Aktionen?

Zeitlich begrenzte Freebet-Aktionen veröffentlichen die Buchmacher vor allem rund um sportliche Höhepunkte. Die Laufzeit beträgt dabei oft nur wenige Tage. Besonders häufig sind Promotions zu diesen Wettbewerben:

🇩🇪 Bundesliga-Saisonauftakt und Saisonfinale

🏆DFB-Pokal

⭐UEFA Champions League

🟠UEFA Europa League

🌍FIFA Fußball-Weltmeisterschaft

🇪🇺 UEFA Europameisterschaft

🎯World Matchplay Darts

🎪PDC World Darts Championship

🎾Wimbledon

🇦🇺 Australian Open

Art, Umfang und Teilnahmebedingungen unterscheiden sich je nach Aktion und können sich kurzfristig ändern. Maßgeblich sind immer die Aktionsbedingungen des jeweiligen Wettanbieters.

Die wichtigsten Bedingungen: Worauf musst du achten?

Nicht jede Gratiswette kann ohne Einschränkungen genutzt oder ausgezahlt werden. Nahezu jeder Buchmacher knüpft seine Bonusangebote an bestimmte Teilnahme- und Umsatzbedingungen. Wer diese Voraussetzungen kennt, kann die verschiedenen Bonusaktionen besser miteinander vergleichen und unliebsame Überraschungen vermeiden.

🎯Mindestquote

Viele Bookies schreiben eine Mindestquote vor, damit eine Gratiswette genutzt oder überhaupt erst gutgeschrieben wird. Häufig liegen die geforderten Quoten zwischen 1,50 und 1,80. Vereinzelt können jedoch auch höhere Mindestquoten gelten. Wird die erforderliche Quote unterschritten, erfüllt die Wette die Bonusbedingungen in der Regel nicht.

🔄Umsatzbedingungen

Bei vielen Angeboten müssen die erzielten Gewinne zunächst umgesetzt werden, bevor eine Abbuchung möglich ist. Diese Umsatzbedingungen legen fest, wie oft der Bonus oder der daraus erzielte Gewinn für qualifizierende Wetten eingesetzt werden muss. Je nach Anbieter unterscheiden sich sowohl die Anzahl der erforderlichen Umsetzungen als auch die zulässigen Wettarten und die Mindestquoten.

📅Gültigkeitsdauer

Gratiswetten stehen meist nur für einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung. Häufig beträgt die Gültigkeitsdauer ab Gutschrift zwischen sieben und 30 Tagen. Wird die Gratiswette innerhalb dieses Zeitraums nicht genutzt, verfällt sie automatisch.

💸Netto-Gewinn-Regel

Bei den meisten Gratiswetten wird im Gewinnfall nicht der Wert der Gratiswette, sondern allein der Nettogewinn ausgezahlt. Dies bedeutet, dass der Bonusbetrag vom Gesamtgewinn abgezogen wird und lediglich der verbleibende Gewinn dem Wettkonto gutgeschrieben wird.

✍️Anmeldung zur Aktion (Opt-in)

Viele Bonusaktionen werden nicht automatisch gutgeschrieben, sondern erfordern eine vorherige Anmeldung im Aktions- oder Promotionsbereich des Wettkontos. Wetten, die vor dem Opt-in platziert werden, zählen in der Regel nicht für die Aktion. Bei einigen monatlich wiederkehrenden Angeboten ist die Anmeldung zudem in jedem Aktionszeitraum neu erforderlich.

1️⃣Einsatz in einem Zug

Gratiswetten lassen sich meist nicht aufteilen: Der gutgeschriebene Betrag muss vollständig auf einen einzigen Wettschein gesetzt werden. Ein Restbetrag verfällt, wenn der Einsatz niedriger ausfällt als der Wert der Freiwette.

🚫Zugelassene Wettmärkte und Wettarten

Nicht jede Gratiswette ist auf allen Märkten einsetzbar. Manche Anbieter beschränken die Freiwette auf bestimmte Wettmärkte, etwa auf das Endergebnis (1, X, 2). Auch bei den qualifizierenden Wetten gibt es Einschränkungen: Systemwetten, erweiterte Kombiwetten oder Wetten mit erhöhten Quoten (Quotenboosts) werden häufig nicht angerechnet. Ebenso zählen Wetten, die per Cashout vorzeitig abgerechnet werden, bei vielen Aktionen nicht.

💳Ausgeschlossene Zahlungsmethoden

Ist für den Bonus eine Einzahlung erforderlich, sind nicht immer alle Zahlungsarten bonusberechtigt. E-Wallets wie Skrill und Neteller sind bei mehreren Anbietern von Bonusaktionen ausgenommen. Ein Blick auf die zugelassenen Zahlungsmethoden lohnt sich daher vor der Ersteinzahlung.

⌛Fristen für qualifizierende Wetten

Bei Aktionen mit einem Umsatzziel müssen die qualifizierenden Wetten nicht nur platziert, sondern innerhalb des Aktionszeitraums auch abgerechnet sein. Wetten auf Ereignisse, die erst nach Ablauf der Frist stattfinden, werden nicht mehr berücksichtigt.

Schritt-für-Schritt: So sicherst du dir deine Freiwette

Vor der ersten Gratiswette müssen einige Voraussetzungen erfüllt werden. Der Ablauf ist bei den meisten Wettanbietern ähnlich. Die folgende Übersicht zeigt die einzelnen Schritte.

Beim Wettanbieter registrieren – Eröffne ein Wettkonto und gib die erforderlichen persönlichen Daten an. Falls erforderlich, trage den Bonus- oder Gutscheincode ein. Konto verifizieren – Schließe die Identitätsprüfung ab. Bei lizenzierten Wettanbietern erfolgt diese meist über IDnow, AutoIdent oder ein vergleichbares Verfahren. Gratiswette erhalten und aktivieren – Nach Erfüllung der Bonusbedingungen wird die Gratiswette gutgeschrieben oder muss über einen Gutscheincode bzw. die Bonusseite aktiviert werden. Gratiswette im Wettschein auswählen – Wähle deine Wette aus und nutze im Wettschein die Option „Gratiswette“, sofern diese verfügbar ist. Danach kannst du die Wette wie gewohnt platzieren.

Sicherheit & Legalität: Nur lizenzierte Wettanbieter in Deutschland

Wer eine Gratiswette in Anspruch nehmen möchte, sollte sich ausschließlich an lizenzierte Sportwettenanbieter wenden. In Deutschland dürfen Sportwetten nur von Plattformen angeboten werden, die über eine gültige Erlaubnis nach dem Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV) verfügen.

Die Erteilung und Überwachung der Lizenzen erfolgt durch die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL). Die lizenzierten Wettanbieter müssen strenge Anforderungen in den Bereichen Spielerschutz, Datenschutz, Geldwäscheprävention und verantwortungsvolles Glücksspiel erfüllen.

Den Tippern garantiert eine deutsche Lizenz ein höheres Maß an Transparenz und Rechtssicherheit. Darüber hinaus unterliegen die lizenzierten Anbieter regelmäßigen Kontrollen und müssen gesetzliche Vorgaben zur Identitätsprüfung sowie zum Jugend- und Spielerschutz einhalten.

Vor der Registrierung empfiehlt es sich, zu prüfen, ob der favorisierte Wettanbieter eine gültige deutsche Lizenz besitzt und seine Bonusangebote im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen stehen.