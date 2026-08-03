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Die Freiwette ist 7 Tage gültig und muss einmal als Kombiwette mit einer Mindestquote von 1,50 gesetzt werden.

Ohne eigene Einzahlung wetten? Genau das ermöglicht die Betano-Freiwette. Neukunden erhalten die 20€-Gratiswette allein für die Kontoeröffnung und die Verifizierung – ohne dass eine Einzahlung nötig ist.

In diesem Ratgeber erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie die Betano-Freiwette erhalten, welche Bedingungen gelten und wie Sie zusätzlich den 100%-Einzahlungsbonus bis zu 80€ nutzen.

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Betano-Freiwette auf einen Blick

Merkmal Details 🎁 Betano Promo-Code MAXVIP 💸 Freebet ohne Einzahlung 20€ (nach Verifizierung, ausgezahlt wird der Reingewinn ohne Einsatz) 💰 Einzahlungsbonus 100% bis zu 80€ (ab 10€ Einzahlung) 📊 Mindestquote 1,50 (Freiwette) / 1,65 (Einzahlungsbonus) ⏳ Umsatzfrist 7 Tage (Freiwette) / 90 Tage (Bonus) 🇩🇪 Gültig für Neukunden mit Wohnsitz in Deutschland ✅ Voraussetzung Registrierung mit Code + Konto-Verifizierung 📅 Stand August 2026

Die Vorteile der Betano-Freiwette auf einen Blick

Ohne Einzahlung: 20€-Gratiswette, für die keine eigene Einzahlung erforderlich ist.

Faire Bedingungen: Nur einmal umsetzen zu einer niedrigen Mindestquote von 1,50.

Schnelle Gutschrift: Die Freiwette erscheint direkt nach der Verifizierung im Konto.

Reingewinn in Echtgeld: Der Gewinn ist sofort auszahlbar.

Zusätzlicher Bonus: Dazu kommt der 100%-Einzahlungsbonus bis zu 80€.

Geprüfte Sicherheit: Deutsche Lizenz und gesetzlicher Spielerschutz.

Wie erhalte ich die Betano-Freiwette?

Um die Betano-Freiwette zu erhalten, registrieren Sie sich mit dem Promo-Code MAXVIP und verifizieren Ihr Wettkonto. Direkt nach der erfolgreichen Verifizierung wird die 20€-Gratiswette automatisch im Wettschein gutgeschrieben. Eine Einzahlung ist dafür nicht nötig.

So gehen Sie vor:

Konto bei Betano eröffnen und auf „Registrieren" klicken. Promo-Code MAXVIP im Anmeldeformular eingeben. Anmeldung durch Bestätigen der AGB abschließen. Wettkonto per IDNow oder AutoIdent verifizieren. 20€-Freiwette erhalten – die Gutschrift erfolgt automatisch. Optional: Mindestens 10 € einzahlen und den 100%-Bonus bis 80€ nutzen.

Gibt es die Betano-Gratiswette ohne Einzahlung?

Ja, die Betano-Gratiswette ist komplett ohne Einzahlung erhältlich. Sie müssen keinen Cent überweisen. Es genügt, das Konto mit dem Promo-Code zu eröffnen und zu verifizieren. Damit gehört Betano zu den wenigen Anbietern, die in Deutschland eine echte No-Deposit-Freiwette anbieten.

Ein wichtiger Hinweis: Bei der Freiwette wird nur der Reingewinn ausgezahlt, also der Gewinn ohne den Freiwetten-Einsatz. Bei einer Quote von 2,00 werden Ihnen 20€ als Echtgeld gutgeschrieben. Die Wahl der Quote beeinflusst somit direkt Ihren Ertrag.

Auf diese Sportarten und Wettmärkte können Sie Ihre Betano-Freiwette platzieren:

⚽ Fußball : Von der Bundesliga über die Champions League bis zu Langzeitwetten auf den Meister.

: Von der Bundesliga über die Champions League bis zu Langzeitwetten auf den Meister. 🎾 Tennis : Die großen Turniere sowie ATP- und WTA-Matches.

: Die großen Turniere sowie ATP- und WTA-Matches. 🏀 Basketball : NBA, EuroLeague und die BBL.

: NBA, EuroLeague und die BBL. 🏒 Weitere Sportarten : Eishockey, Handball, Volleyball, American Football und mehr.

: Eishockey, Handball, Volleyball, American Football und mehr. 🔴Live-Wetten: Die Freiwette lässt sich auch auf laufende Spiele platzieren.

Welche Bedingungen gelten für die Betano-Freiwette?

Die Betano-Freiwette ist nach der Gutschrift 7 Tage gültig und muss einmal als Kombiwette mit einer Mindestquote von 1,50 eingesetzt werden. Der Reingewinn ist anschließend sofort auszahlbares Echtgeld, ohne weitere Umsatzhürden. Die Bedingungen sind damit übersichtlich und leicht zu erfüllen.

Umsatzbedingungen der 20€-Freiwette

Für die Gratiswette gilt eine einzige Vorgabe: Sie setzen die 20€ einmal als Kombiwette mit mindestens 1,50 Gesamtquote ein. Dafür haben Sie nach dem Erhalt 7 Tage Zeit. Gewinnt Ihr Tipp, wird der Reingewinn direkt als Echtgeld verbucht und ist jederzeit auszahlbar.

Umsatzbedingungen des 80€-Einzahlungsbonus

Der 100%-Einzahlungsbonus bis zu 80€ ist an etwas höhere Vorgaben geknüpft. Ab einer Einzahlung von 10€ verdoppelt Betano den Betrag. Um das Bonusguthaben freizuspielen, setzen Sie es innerhalb von 90 Tagen fünfmal (5x) zu einer Mindestquote von 1,65 um. Erst danach ist eine Auszahlung möglich.

Betano-Freiwette im Vergleich mit anderen Anbietern

Eine Freiwette komplett ohne Einzahlung ist auf dem deutschen Markt selten. Viele Anbieter werben zwar mit „Freiwetten", schalten diese aber erst nach der ersten Einzahlung frei. Wir unterscheiden daher zwischen echten Gratiswetten und „Bet & Get"-Angeboten.

Wettanbieter „Echte" Freebet? Willkommensbonus Voraussetzungen Betano Ja 20€-Freebet + 100% bis 80€ Ohne Einzahlung, Code + Verifizierung NEO.bet Ja 25€-Freiwetten + 200% bis 50€ Ohne Einzahlung, Registrierung + Verifizierung AdmiralBet Nein 10€-Freiwette + 100% Cashback bis 90€ Erst nach der 1. Einzahlung Interwetten Nein 10€-Gutschein + 100% bis 100€ An Einzahlung gekoppelt ODDSET Nein 10€-Freebet + 100% bis 100€ Mindesteinzahlung 10€ nötig

Im direkten Vergleich schneidet der Betano-Promo-Code sehr gut ab. NEO.bet bietet auf dem Papier zwar etwas mehr, Betano überzeugt jedoch mit besonders einfachen Bedingungen für den Reingewinn.

Profi-Tipps: So nutzen Sie die Gratiswette sinnvoll

Mit etwas Strategie holen Sie mehr aus der Freiwette und dem Bonus heraus. Diese zwei Hinweise sind besonders wichtig.

Höhere Quoten bei der Freiwette abwägen

Da bei der Freiwette nur der Reingewinn ausgezahlt wird, fällt der Ertrag bei niedrigen Quoten gering aus. Bei einer Quote von 1,20 bleiben lediglich 4€ übrig. Rein rechnerisch kann daher eine höhere Quote sinnvoll sein. Wägen Sie Chance und Risiko dabei stets bewusst ab und wetten Sie nur im Rahmen Ihres persönlichen Limits.

Rollover-Check beim Einzahlungsbonus

Beim 80€-Bonus ist gutes Zeitmanagement wichtig. Sie haben 90 Tage, um ihn fünfmal umzusetzen. Beachten Sie: Wetten, die Sie per Cash-Out vorzeitig abrechnen, zählen nicht zur Umsetzung. Planen Sie Ihre Tipps daher auf Partien, die bis zum Schluss laufen.

Betano-Gratiswette für Bestandskunden

Auch als Bestandskunde profitieren Sie bei Betano von regelmäßigen Aktionen – meist ohne zusätzlichen Bonuscode. Zu den Angeboten zählen unter anderem:

Kombi-Bonus: Bis zu 50% höhere Gewinne auf Kombiwetten.

0:0 – Einsatz zurück: Endet das Spiel torlos, erhalten Sie Ihren Einsatz zurück.

2 Tore Vorsprung: Führt Ihr Team mit zwei Treffern, ist der Tipp bereits gewonnen.

SuperQuoten & Quotenboosts: Erhöhte Quoten zu ausgewählten Events.

Ein Blick in die Aktionsübersicht oder die Betano App lohnt sich daher auch für registrierte Kunden.

Ist Betano seriös?

Ja, Betano ist ein seriöser Wettanbieter. Der Buchmacher besitzt eine offizielle deutsche Wettlizenz und steht auf der Whitelist. Ihr Spielerschutz ist damit gesetzlich abgesichert. Betano wurde 2016 gegründet und gehört zur etablierten Kaizen-Gaming-Gruppe.

Die Verifizierung per IDNow oder AutoIdent erfolgt meist innerhalb weniger Minuten und läuft vollständig digital ab. Betano ist zudem – über die Muttergesellschaft Kaizen Gaming – offizieller Tournament Supporter der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 für Europa und Südamerika.

Betano-Freiwette - FAQ

+ Gibt es eine Betano-Freiwette ohne Einzahlung? Ja, die Betano-Freiwette gibt es ohne Einzahlung. Neukunden erhalten die 20€-Gratiswette nach der Registrierung per Promo- Code und durch die Verifizierung des Wettkontos. Eine Einzahlung ist nicht erforderlich. + Welchen Betano Freiwette Code brauche ich? Für die Betano-Freiwette verwenden Sie bei der Anmeldung den Promo Code [PROMOCODE]. Geben Sie ihn direkt im Registrierungsformular ein, damit die Gutschrift nach der Verifizierung automatisch erfolgt. + Wie hoch ist die Betano-Gratiswette? Die Betano-Gratiswette hat einen Wert von 20€ und wird ohne eigene Einzahlung gewährt. Mit einer Einzahlung ab 10€ sichern Sie sich zusätzlich einen 100%-Einzahlungsbonus bis zu 80€. + Wie lange ist die Betano-Freiwette gültig? Die Betano-Freiwette ist nach der Gutschrift 7 Tage gültig. Innerhalb dieses Zeitraums müssen Sie sie einsetzen, sonst verfällt das Guthaben. + Muss ich die Betano-Gratiswette umsetzen? Ja, Sie setzen die Betano-Gratiswette einmal als Kombiwette mit einer Mindestquote von 1,50 ein. Der Reingewinn wird anschließend sofort als Echtgeld gutgeschrieben. + Gibt es eine Betano-Gratiswette für Bestandskunden? Ja, Betano bietet auch Bestandskunden regelmäßig Aktionen wie Quotenboosts, den Kombi-Bonus oder „0:0 – Einsatz zurück" – in der Regel ohne zusätzlichen Bonuscode.

Fazit: Die Betano-Freiwette ist ein solides Neukunden-Angebot: 20€ geschenktes Wettguthaben ohne Einzahlung, faire Bedingungen und ergänzend ein 100%-Bonus bis zu 80€. Registrieren Sie sich mit dem Code [PROMOCODE], verifizieren Sie Ihr Konto und platzieren Sie Ihre erste Wette. Wetten Sie dabei stets verantwortungsbewusst und nur mit Beträgen, die Sie sich leisten können.

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