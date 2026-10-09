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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Lamine Yamal erneut früh trifft und Barcelona sich bereits in der ersten Halbzeit deutlich absetzt, um Getafe souverän abzufertigen. Für unseren Barcelona gegen Getafe Wett-Tipp sprechen die starken Offensivzahlen beider Teams.

Die besten Wetten für Barcelona vs Getafe

Barcelona -2 Handicap zu einer Quote von 1,70 bei Interwetten

Lamine Yamal erzielt das erste Tor zu einer Quote von 4,00 bei Interwetten

1. Halbzeit – Barcelona erzielt über 1,5 Tore zu einer Quote von 1,91 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Barcelona 3:0 Getafe

Barcelona 3:0 Getafe Torschützen-Wett-Tipp: Barcelona – Lamine Yamal x2, Karim Adeyemi

Barcelona ging in blendender früher Saisonform in die Länderspielpause. Zuletzt gewannen die Katalanen 3:1 bei Sevilla und bauten damit ihre makellose Serie zum Saisonstart aus.

Hansi Flicks Mannschaft war zudem treffsicher: In den vergangenen drei Heimspielen in allen Wettbewerben erzielte das Team 17 Tore.

Getafe reist daher mit gedämpften Erwartungen in die katalanische Hauptstadt. Das Team von José Bordalás steht im Mittelfeld der Tabelle, mit zwei Siegen aus den ersten sieben Spielen. Ein Treffer von Sommerneuzugang Iván Azón in der 85. Minute sicherte zuletzt einen wichtigen 1:0-Sieg gegen Málaga.

Voraussichtliche Aufstellungen für Barcelona vs Getafe

Barcelona : J. García, Cancelo, Martín, Cubarsí, E. García, Rodri, Pedri, Adeyemi, Fermín, Yamal, Jesus

: J. García, Cancelo, Martín, Cubarsí, E. García, Rodri, Pedri, Adeyemi, Fermín, Yamal, Jesus Getafe: Soria, Femenía, Djené, Gudelj, Romero, Mojica, Martín, Mangala, Terrats, Azón, Ünal

Barça vor dem nächsten leichten Sieg

Mit durchschnittlich 4,5 Toren pro 90 Minuten in allen Wettbewerben ist Barcelonas Offensive bislang unaufhaltsam. In der Liga haben die Katalanen bereits 31 Tore erzielt, 13 mehr als jedes andere Team. Die Konkurrenz dürfte beunruhigt sein, dass Barcelona ihren eigenen xG-Wert von 28,5 bereits leicht übertrifft.

Die Gastgeber haben Bedenken bezüglich Raphinhas Fitness vor diesem Spiel. Sollte der Brasilianer dennoch ausfallen, verfügt das Team aber über zahlreiche weitere Offensivoptionen.

Die Sommerneuzugänge Gabriel Jesus und Karim Adeyemi haben bereits ihr Barça-Konto eröffnet. Fermín López ist in der Liga im Schnitt alle 75 Minuten an einem Tor beteiligt, während Yamal auf allen Zylindern läuft.

Getafe legt den Fokus auf die Defensive und erzielt in der Liga im Schnitt nur 0,57 Tore pro Spiel. Los Azulones kassierten bei ihren vergangenen drei Auswärtsfahrten nach Barcelona acht Gegentore in Folge. Angesichts der aktuellen Form der Gastgeber bietet eine Wette auf Flicks Team mit -2 Handicap sehr guten Value.

Barcelona vs Getafe Wette 1: Barcelona -2 Handicap zu einer Quote von 1,70 bei Interwetten

Yamal kaum zu stoppen bei frühen Treffern

Nach einer durchwachsenen Weltmeisterschaft ist Yamal in den vergangenen zwei Monaten für Klub und Nationalmannschaft aufgeblüht. In der Liga hat er bereits sieben Tore in sieben Einsätzen erzielt. Der 19-Jährige traf in der Länderspielpause zudem viermal in ebenso vielen Partien für Spanien.

Yamal hat sich derzeit auf frühe Treffer spezialisiert. Für Barça traf er in dieser Saison bereits dreimal innerhalb der ersten 30 Minuten. Für Spanien erzielte der Flügelspieler zudem in allen drei Eröffnungsspielen der Nations League das erste Tor innerhalb von sechs Minuten.

Da Raphinhas Einsatz fraglich ist und Yamal voraussichtlich die Elfmeter übernimmt, bietet er sich als cleverer Tipp an, um den Torreigen zu eröffnen. Der Ballon-d'Or-Kandidat kann mit einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 25 % darauf gesetzt werden, das erste Tor zu erzielen.

Barcelona vs Getafe Wette 2: Lamine Yamal erzielt das erste Tor zu einer Quote von 4,00 bei Interwetten

Barça dominant in der ersten Halbzeit

Yamals Hang zu frühen Treffern deutet darauf hin, dass Getafe von Beginn an unter Druck geraten könnte. Der Klub aus dem Süden Madrids ist defensiv gut organisiert, verlor diesen Sommer aber mit Mauro Arambarri und Luis Milla zwei wichtige Mittelfeldspieler. Es ist schwer vorstellbar, wie sie im Zentrum gegen Spieler wie Rodri und Pedri bestehen sollen.

Barça zeigte im letzten Heimspiel gegen Racing Santander eine blendende erste Halbzeit. Die Katalanen kamen auf 19 Torschüsse und kreierten neun hochkarätige Chancen in den ersten 45 Minuten. Aus einem erstaunlichen ersten-Halbzeit-xG-Wert von 4,47 erzielten sie vier Tore.

Die Katalanen trafen in fünf ihrer vergangenen sechs Spiele bereits vor der Pause mindestens zweimal. Flick wird von seinem Team von der ersten Minute an dieselbe Intensität fordern. Vor diesem Hintergrund bietet eine Wette auf über 1,5 Tore von Barcelona in der ersten Halbzeit mit einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 52,4 % guten Value.

Barcelona vs Getafe Wette 3: 1. Halbzeit – Barcelona erzielt über 1,5 Tore zu einer Quote von 1,91 bei Interwetten

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