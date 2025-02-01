Süper Lig
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2 - 3
END
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B. Boutobba 30'V. Aboubakar 64' (elf)
B. Samudio 22' (elf)S. van de Streek 39'R. Safuri 86'
(HZ 1-2) (END 2-3)

Hatayspor - AntalyasporErgebnisse & Statistiken,