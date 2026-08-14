Zwei Klubs interessiert: Verliert der BVB vor Saisonstart noch einen Offensivspieler?

Wie die Bild berichtet, steht ein Abgang des portugiesischen Angreifers zwar nicht unmittelbar bevor, allerdings zeigen mit Real Sociedad und Betis Sevilla zwei namhafte Klubs aus Spanien Interesse an einem Transfer.

Der BVB hatte Silva im Sommer letzten Jahres für eine Ablösesumme in Höhe von 22,5 Millionen Euro verpflichtet, jedoch konnte sich der 24-Jährige gegen den gesetzten Serhou Guirassy im Sturmzentraum nicht wirklich behaupten.

So standen am Ende der Saison 2025/26 wettbewerbsübergreifend zwar 39 Pflichtspiele zu Buche, Silva konnte in diesen allerdings gerade einmal drei Treffer erzielen. Immerhin: Sieben weitere Tore bereitete er via direktem Assist vor.

Intern soll der Portugiese ohnehin deutlich gemacht haben, sich der Konkurrenz beim BVB stellen und sich durchsetzen zu wollen. Sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis zum 30. Juni 2030.