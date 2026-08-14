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Fabio SilvaGetty Images
Christian Guinin

Zwei Klubs interessiert: Verliert der BVB vor Saisonstart noch einen Offensivspieler?

Transfers
Bundesliga
Borussia Dortmund
F. Silva

Im Zuge eines möglichen Transfers von Said El Mala vom 1. FC Köln zum BVB könnte es für Fabio Silva knifflig werden, sich im Angriff der Dortmunder durchzusetzen.

Wie die Bild berichtet, steht ein Abgang des portugiesischen Angreifers zwar nicht unmittelbar bevor, allerdings zeigen mit Real Sociedad und Betis Sevilla zwei namhafte Klubs aus Spanien Interesse an einem Transfer.

Der BVB hatte Silva im Sommer letzten Jahres für eine Ablösesumme in Höhe von 22,5 Millionen Euro verpflichtet, jedoch konnte sich der 24-Jährige gegen den gesetzten Serhou Guirassy im Sturmzentraum nicht wirklich behaupten.

So standen am Ende der Saison 2025/26 wettbewerbsübergreifend zwar 39 Pflichtspiele zu Buche, Silva konnte in diesen allerdings gerade einmal drei Treffer erzielen. Immerhin: Sieben weitere Tore bereitete er via direktem Assist vor.

Intern soll der Portugiese ohnehin deutlich gemacht haben, sich der Konkurrenz beim BVB stellen und sich durchsetzen zu wollen. Sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis zum 30. Juni 2030.

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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