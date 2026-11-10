Zukunft angeblich entschieden: Löst ein Nationaltrainer Michael Carrick bei Manchester United ab?

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Die Zeit von Michael Carrick bei Manchester United ist offenbar abgelaufen. Die Red Devils stehen unmittelbar vor dem nächsten Trainerwechsel.

Nach Informationen von The Athletic ist davon auszugehen, dass sich der 20-malige englische Meister noch in der bevorstehenden Länderspielpause von seinem Chefcoach trennen wird. Zwar sei noch keine endgültige Entscheidung getroffen, allerdings gäbe es intern bereits Beratungen darüber, mit welchem Kandidaten man im Anschluss weiter machen wolle.

Bereits in zwölf Tagen, wenn Manchester United zum nächsten Pflichtspiel in der Premier League beim FC Liverpool zu Gast ist, könnte ein neuer Mann an der Seitenlinie stehen. Laut The Athletic ist der aktuelle US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino der heißeste Kandidat auf die Nachfolge Carricks.

Darüber hinaus hätten auch Eddie Howe, ehemaliger Coach bei Newcastle United, und Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann weiterhin Bewunderer innerhalb des Klubs. Weitere Kandidaten wie Didier Deschamps (vereinslos), Unai Emery (Aston Villa) oder Fabian Hürzeler (Brighton & Hove Albion) erteilten den Red Devils diversen Medienberichten zufolge hingegen eine Absage.

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Carrick selbst hatte am vergangenen Wochenende, nach dem spektakulären wie vogelwilden 4:4-Remis gegen Aston Villa, als Manchester United durch zwei Last-Minute-Treffer noch einen späten Punktgewinn feierte, einen Rücktritt seinerseits noch ausgeschlossen.

Getty Images

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Dennoch ist der 45-Jährige, der United erst Anfang des Jahres nach der Entlassung Ruben Amorims übernommen und nach zwölf Siegen aus den ersten 17 Spielen noch in die Champions League geführt hatte, schwer angezählt.

Seit der Sommerpause läuft es sportlich nämlich überhaupt nicht mehr rund. Nach zehn Spieltagen in der Premier League steht erst ein einziger Sieg zu Buche. Nach dem schlechtesten Start der Vereinsgeschichte liegt der Klub mit gerade einmal acht Punkten derzeit auf einem Abstiegsrang. Die internationalen Plätze sind in weite Ferne gerückt.

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Seit Mitte August wartet man in der Premier League auf einen Sieg, seitdem hagelte es fünf Unentschieden und drei Niederlagen. Immerhin: In der Champions League gelang es zuletzt, den Abwärtstrend zu stoppen. Nach zwei Pleiten in Folge gab es vergangene Woche einen viel umjubelten 3:2-Sieg gegen die AS Roma.