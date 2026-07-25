Zu viel Euphorie? Ehemaliger Boss des FC Bayern ist skeptisch bei Jürgen Klopp

Am Rande des Bastian-Schweinsteiger-Cups, eines Charity-Golfturniers, äußerte der ehemalige FCB- und Nationaltorhüter gegenüber BR24 Skepsis bezüglich eines schnellen Umschwungs unter dem frisch gebackenen neuen Bundestrainer.

"Ich persönlich glaube, dass es nicht so einfach ist, wie sich das viele vorstellen. Ich glaube, dass die Probleme durchaus auch tiefer liegen", erklärte Kahn. Stattdessen müsse sich Klopp zunächst mit grundsätzlichen Fragen auseinandersetzen.

"Was möchte man für Spieler in den nächsten Jahren entwickeln? Was möchte man überhaupt für Spieler haben? Wie möchte man Fußball spielen?", führte der ehemalige Torwart und Vorsitzende des FC Bayern München weiter aus.

Gleichwohl sei Klopp ein "sehr erfahrener Mann, der sicherlich einiges bewirken kann", so Kahn. Auch Ex-Mitspieler Schweinsteiger geht davon aus, dass der DFB mit dem 59-Jährigen die richtige Wahl getroffen hat. "Das wird schon eine Aufgabe sein für ihn, aber er ist ein exzellenter Trainer. Ich finde, dass Jürgen Klopp der richtige Trainer ist für die jetzige Situation."

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Jürgen Klopp erstmals im September an der Seitenlinie

Klopp war am gestrigen Freitag offiziell vom DFB als neuer Bundestrainer vorgestellt worden. Er folgt auf Julian Nagelsmann, der sein Amt in Folge des blamablen Ausscheidens im Sechzehntelfinale der WM 2026 gegen Paraguay niedergelegt hatte.

Erstmals wird Klopp die Mannschaft zum Nations-League-Start am 24. September in Amsterdam gegen die Niederlande betreuen. Bis zum 4. Oktober folgen drei weitere Spiele.