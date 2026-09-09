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Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Christian Guinin

Zeitspiel geht nach hinten los: Vinicius Junior kostet Real Madrid beinahe den Sieg gegen Inter

Champions League
Vinicius Junior
Real Madrid - Inter Mailand
Real Madrid
Inter Mailand

Zeitspiel bei Auswechslungen hat nun spürbare Konsequenzen. Real Madrid erlebte das am Dienstagabend im Duell mit den Nerazzurri.

Zum Champions-League-Auftakt rettet Real Madrid einen knappen Sieg gegen Inter Mailand über die Zeit. Eine Aktion von Vinicius Junior gerät den Königlichen zum Nachteil - und macht es beinahe noch einmal spannend.

Der brasilianische Offensivstar wurde im Spiel gegen die Nerazzurri am Dienstagabend von Real-Coach Jose Mourinho in der 87. Spielminute vom Feld beordert und sollte eigentlich durch Alvaro Carreras ersetzt werden - doch dazu kam es zunächst nicht.

Da sich Vinicius nach Ansicht von Schiedsrichter Michael Oliver zu langsam vom Platz bewegte - aus dem offensichtlichen Grund beim Stand von 2:1 für die Königlichen so viel Zeit wie möglich von der Uhr zu nehmen -, wurde Carreras kurzerhand die Einwechslung verweigert.

Die Madrilenen mussten somit eine Zeit lang mit einem Mann weniger agieren und wären dafür um ein Haar sogar bestraft worden. Inter versuchte die Überzahl auszunutzen und kam nach einem Angriff über die linke Seite durch Henrikh Mkhitaryan zum Abschluss. Nur mit Mühe konnte Real-Keeper Thibaut Courtois den Schuss des Ex-Dortmunders entschärfen.

Erst als die Königlichen zur Ecke klärten und somit für eine Spielunterbrechung sorgten, durfte Carreras den Platz betreten. Seit Vini Juniors Auswechslung war da bereits über eine Minute vergangen, die der 23-Jährige nur an der Seitenlinie stand.

Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images

Welche neue Regel wurde bei Vinicius Junior eingesetzt?

Bereits seit der WM haben Schiedsrichter die Möglichkeit, Einwechslungen von Spielern hinauszuzögern, sollte sich der ausgewechselte Spieler bei seinem Weg zurück zur Ersatzbank unnötig zu viel Zeit lassen.

Da Vini Jr. für seinen Gang an die Seitenlinie deutlich mehr als die maximal angesetzten zehn Sekunden benötigte - er hatte beim Verlassen des Rasens in Richtung Tribüne applaudiert, von der zeitweise Pfiffe gegen ihn zu hören waren - entschied sich Schiri Oliver für die konsequente Umsetzung der neuen Regel.

Auf das Endergebnis hatte die Aktion keinen Einfluss mehr. Nach Toren von Kylian Mbappe und Federico Valverde siegten die Madrilenen zum CL-Auftakt knapp mit 2:1. Inter erzielte durch Carlos Augusto nur noch den Anschlusstreffer.

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Häufig gestellte Fragen

Vinicius angestammte Position ist die des linken Flügelspielers. Hier kann er seine Schnelligkeit und seine Stärken im 1-gegen-1 am besten ausspielen. Jedoch besetzt er bei Real Madrid auch immer häufiger die Mitte, weil auch sein Teamkollege Kylian Mbappe gerne über links kommt. Vini Jr. rotiert auch während dem Spiel gerne die Positionen durch, auch auf die rechte Seite

Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior, wie Vini Jr. mit vollem Namen heißt, wurde am 12. Juli 2000 in Sao Goncalo, einer Großstadt des brasilianischen Bundesstaates Rio de Janeiro geboren. Die Stadt hat knapp eine Millionen Einwohner.

Bei Real Madrid bekleidet Vini Jr. seit der Saison 2023/24 die legendäre Nummer Sieben. Die prominenten Vorgänger von ihm: Cristiano Ronaldo, Raul und Emilio Butragueño. Bei Brasilien ist er meist mit der Nummer 10 im Einsatz, Vinicius trug aber auch schon öfters beim Nationalteam die Sieben.

Laut Angaben seines Vereins misst Vinicius genau 1,76 Meter. Damit wird er nicht mehr zu einem gefürchteten Kopfballungeheuer werden, die Stärken des Brasilianers liegen aber sowieso in anderen Bereichen.

Auf der Website von Real Madrid ist sein Gewicht mit 73kg beziffert. Dies hilft ihm natürlich bei seinen schnellen Dribblings und Wendungen.

Bekannt ist, dass Vinicius meistens mit seinen Nike Zoom Mercurial spielt. Die genau Größe seiner Stiefel ist jedoch nicht bekannt.

Sein starker Fuß ist klar der rechte. Aber auch der linke ist nicht zu unterschätzen.

Vinicius landete schon im Jahr 2005 beim größten Klub der Region, Flamengo. Zwölf Jahre war er in den verschiedenen Jugendteams des Vereins unterwegs, bis der Flügelspieler mit 17 Jahren sein Debüt bei den Profis gab.

Gesicherte Informationen zu seinem genauen Wohnort sind nicht bekannt. Er dürfte jedoch im Madrider Nobelstadtteil La Moraleja wohnen. Auch in seiner Heimat Brasilien dürften Vini Jr. einige Immobilien gehören.

Real Madrid wird von BMW gesponsert und so fährt Vini Jr. auch meist ein Auto der deutschen Marke. Anfang letzter Saison bekam Vinicius einen BMW i7 M70 xDrive mit 659 PS und einem Wert von über 180.000 Euro. Gesichert ist auch, dass sich in seiner Autosammlung auch noch weitere Fahrzeuge deutscher Hersteller befinden, so soll er unter anderem drei Audis in der Garage geparkt haben.

Vinicius spricht kein Deutsch. Seine Muttersprache ist portugiesisch und auch in spanisch kann er fließend kommunizieren, 2023 erhielt er sogar den spanischen Pass. Weiters wird vermutet, dass sich Vini Jr. auf Englisch zumindest verständigen kann.

Laut offiziellen Angaben hat Vinicius Jr. noch keine Kinder. Auch Gerüchte um einen Sohn oder eine Tochter des Superstars halten sich in Grenzen.

Vini Jr. ist nicht verheiratet und auch über eine Freundin ist nichts offiziell bekannt. Auch auf seinen Social Media-Kanälen gibt es keine Hinweise auf eine Beziehung.

Das Gehalt von Vini Jr. bei Real Madrid beläuft sich auf knapp 21 Millionen Euro im Jahr. Hinzu kommen noch Sponsorendeals und weiter Einnahmen. Forbes schätzt sein Nettovermögen auf 60 Millionen US-Dollar.

Titel und Trophäen hat Vini Jr. in seiner noch immer jungen Karriere schon viele gewonnen. Er wurde sowohl dreimal spanischer Meister, als auch spanischer Superpokalsieger und Klub-Weltmeister. Außerdem gewann der Brasilianer je zweimal die Champions League und den UEFA Super-Cup und zusätzlich konnte Vini auch einmal den spanischen Pokal in die Höhe stemmen. Das macht insgesamt 14 Profi-Titel - mit gerade einmal 25 Jahren.

Die leidigste Saga der vergangenen Jahre. Nach einer grandiosen Saison 2023/24 wurde Vinicius lange als Favorit auf den Ballon d'Or gehandelt. Als sich abzeichnete, dass der Spanier Rodri die Tropjäe einheimsen wird, machte die ganze Entourage von Real Madrid kehrt und boykottierte die Verleihung. Damit fügte Vini Jr. seinem Ruf erheblichen Schaden zu.

Immerhin wurde er im selben Jahr von der FIFA zum Weltfußballer 2024 gekürt. Mit Madrid gewann er in dieser Saison die Champions League, die LaLiga und den spanischen Supercup und erzielte dabei 24 Tore.

Vini Jr. ist der Spitzname des Brasilianers, der mit bürgerlichen Namen Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior heißt.

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