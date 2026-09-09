Zum Champions-League-Auftakt rettet Real Madrid einen knappen Sieg gegen Inter Mailand über die Zeit. Eine Aktion von Vinicius Junior gerät den Königlichen zum Nachteil - und macht es beinahe noch einmal spannend.

Der brasilianische Offensivstar wurde im Spiel gegen die Nerazzurri am Dienstagabend von Real-Coach Jose Mourinho in der 87. Spielminute vom Feld beordert und sollte eigentlich durch Alvaro Carreras ersetzt werden - doch dazu kam es zunächst nicht.

Da sich Vinicius nach Ansicht von Schiedsrichter Michael Oliver zu langsam vom Platz bewegte - aus dem offensichtlichen Grund beim Stand von 2:1 für die Königlichen so viel Zeit wie möglich von der Uhr zu nehmen -, wurde Carreras kurzerhand die Einwechslung verweigert.

Die Madrilenen mussten somit eine Zeit lang mit einem Mann weniger agieren und wären dafür um ein Haar sogar bestraft worden. Inter versuchte die Überzahl auszunutzen und kam nach einem Angriff über die linke Seite durch Henrikh Mkhitaryan zum Abschluss. Nur mit Mühe konnte Real-Keeper Thibaut Courtois den Schuss des Ex-Dortmunders entschärfen.

Erst als die Königlichen zur Ecke klärten und somit für eine Spielunterbrechung sorgten, durfte Carreras den Platz betreten. Seit Vini Juniors Auswechslung war da bereits über eine Minute vergangen, die der 23-Jährige nur an der Seitenlinie stand.

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Welche neue Regel wurde bei Vinicius Junior eingesetzt?

Bereits seit der WM haben Schiedsrichter die Möglichkeit, Einwechslungen von Spielern hinauszuzögern, sollte sich der ausgewechselte Spieler bei seinem Weg zurück zur Ersatzbank unnötig zu viel Zeit lassen.

Da Vini Jr. für seinen Gang an die Seitenlinie deutlich mehr als die maximal angesetzten zehn Sekunden benötigte - er hatte beim Verlassen des Rasens in Richtung Tribüne applaudiert, von der zeitweise Pfiffe gegen ihn zu hören waren - entschied sich Schiri Oliver für die konsequente Umsetzung der neuen Regel.

Auf das Endergebnis hatte die Aktion keinen Einfluss mehr. Nach Toren von Kylian Mbappe und Federico Valverde siegten die Madrilenen zum CL-Auftakt knapp mit 2:1. Inter erzielte durch Carlos Augusto nur noch den Anschlusstreffer.