Marcel Sabitzer hätte Borussia Dortmund verlassen können, entschied sich allerdings gegen einen Abschied vom BVB. Das bestätigte sein Berater Roger Wittmann am Dienstag bei Sky Sport News. "Es gab zehn verschiedene Anfragen, aber Marcel Sabitzer wird bleiben", kündigte der Berater schon vor Schließung des Transferfensters an.

Damit ist klar, dass der Österreicher auch seine vierte Saison bei den Schwarz-Gelben absolvieren wird, auch wenn sein Klub mit Joey Veerman einen neuen direkten Konkurrenten für seine Position verpflichtet hat.

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Sabitzer kam 2023 vom FC Bayern München zu den Dortmundern und stand bislang in 119 Pflichtspielen für den Klub auf dem Platz. Dabei gelangen ihm acht Tore und 13 Assists. Er steht in Dortmund noch bis zum Ende der laufenden Saison unter Vertrag.