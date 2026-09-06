Juventus-Legende Gianluigi Buffon (48) freut sich auf Nick Woltemade (24). Das erklärte der langjährige Schlussmann der Bianconeri vor dem möglichen Debüt des Neuzugangs von Newcastle United am Sonntagabend im Serie-A-Kracher gegen Milan (20.45 Uhr).

In einem Interview mit der Gazzetta dello Sport sagte Buffon: "Ich bin neugierig auf Woltemade. Ich will sehen, ob seine Physis, seine 198 Zentimeter, kombiniert mit hervorragender Technik, so dominant sein wird, wie ich es erwarte."

Wie zuvor bereits Ex-Italien-Legionär Karl-Heinz Riedle (60) fühlt sich Buffon bei Woltemade an den jungen Zlatan Ibrahimovic erinnert. Mit dem schwedischen Ex-Star spielte er einst zwei Jahre gemeinsam für die Alte Dame. Gefragt, ob Woltemade einen ähnlichen Einfluss haben können wie Ibrahimovic, antwortete Buffon: "Ich würde sagen, ja. Woltemade kann ein echter Gewinn sein."

Etwas weniger zuversichtlich in puncto Woltemade und Juves Sturmbesetzung allgemein ist Gianluca Zambrotta (48), Buffons Weltmeisterkollege von 2006. Dieser klagte unlängst in der Gazzetta: "(Randal) Kolo Muani und Woltemade haben im Jahr 2026 insgesamt fünf Tore erzielt. Wir sprechen hier nicht von irgendeiner Mannschaft, sondern von Juventus."

Der ehemalige Verteidiger hätte als Verantwortlicher der Bianconeri statt der beiden Ex-Bundesliga-Stürmer lieber einen anderen Angreifer vorne drin: "Der Kader von Juventus ist personell gut aufgestellt, aber ich hätte alles getan, um Vlahovic zu halten." Der Serbe wechselte allerdings mit auslaufendem Vertrag und zähen Verhandlungen ablösefrei zu Besiktas in die Süper Lig.

Ohne Vlahovic (26), dafür aber mutmaßlich mit Woltemade und Kolo Muani (27), trifft Juve am Sonntagabend im Spitzenspiel auf Milan. Beide Topklubs haben nach ihren verkorksten Vorsaisons jeweils ihre beiden Auftaktspiele gewonnen.

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Bei Milan herrsche unter dem neuen Trainer Ruben Amorim (41) zwar "der Enthusiasmus des Neuen" und man reite auf "einer Welle der Aufregung", jedoch sieht Buffon Juve vorne: "Wenn es so viele Änderungen gibt, braucht es Zeit, bis die richtige Balance gefunden wird. Juventus hat den Vorteil, dass (Cheftrainer Luciano) Spalletti schon neun Monate da ist."

Gianluigi Buffon lobt Woltemade-Transfer

Auch wegen der Woltemade-Verpflichtung hätten Spalletti (67) und das Management auf dem Transfermarkt "außergewöhnlich gut" gearbeitet.

Woltemade kam Anfang dieser Woche ein Jahr nach seinem 75-Millionen-Euro-Wechsel vom VfB Stuttgart zu Newcastle United und einer durchwachsenen ersten Saison in der Premier League auf Leihbasis nach Turin. Italiens Rekordmeister zahlt eine Gebühr von knapp fünf Millionen Euro, eine Kaufoption oder Kaufpflicht gibt es nicht. Woltemades Vertrag in Newcastle läuft noch bis 2031.