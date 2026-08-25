Rekordsieger in der Bundesliga, Rekordsieger im DFB-Pokal: Der FC Bayern München ist das Flaggschiff des deutschen Fußballs und als solches mit seiner Strahlkraft aus der Bundesrepublik nicht wegzudenken. Als Nummer zwei hinter dem FCB hat sich seit nun schon mehr als einer Dekade ein Klub aus dem Westen etabliert: Borussia Dortmund.

Die letzte Meisterschaft ist nun zwar schon über ein Jahrzehnt her (2012), dafür sind es aber eben meist die Schwarz-Gelben, die in den Abschlusstabellen des deutschen Oberhauses auf die Münchner folgen.

In der Champions League wird die Bundesliga inzwischen standardmäßig neben dem FC Bayern auch von den Dortmundern vertreten, während die anderen Teilnehmer an der Königsklasse aus Deutschland eher rotieren.

Wofür steht die Abkürzung BVB bei Borussia Dortmund?

Wird in diesem Zusammenhang, aber auch mit Blick auf die nationalen Wettbewerbe über Borussia Dortmund gesprochen und debattiert, ist oftmals auch nur vom sogenannten "BVB" die Rede. Aber wofür steht diese Abkürzung überhaupt? Manchmal übernimmt man ja einfach Redewendungen und Sprachgebräuche, ohne den Hintergrund zu kennen.

Die simple Antwort: Das kurze BVB ergibt sich aus dem Namen Ballspielverein Borussia. Also das B für Ballspiel, das V für Verein sowie das B für Borussia. Der komplette Name des Klubs lautet: Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund.

Man könnte theoretisch also auch "BVB Dortmund" sagen, so wie man beispielsweise "FC Bayern" und nicht "Fußballclub Bayern" sagt. Von "BVB Dortmund" spricht allerdings niemand. Stattdessen bloß: BVB. Es ist simpel und zügig ausgesprochen. Nebenbei bemerkt: Das 09 im Vereinsnamen steht für das Gründungsjahr von Borussia Dortmund (19. Dezember 1909).

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Wofür steht die Abkürzung BVB bei Borussia Dortmund? - Die Namensentwicklung

Jahr Bezeichnung 1909 Ballspielverein Borussia 09 Dortmund 1919 Ballspielverein Borussia 1909 1945 SG Borussia 98 Dortmund 1945 BV Borussia 09 Dortmund seit 1949 Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund

Wofür steht die Abkürzung BVB bei Borussia Dortmund? - Der Klub im Steckbrief