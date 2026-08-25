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Borussia Dortmund II v SC Freiburg II - 3. LigaGetty Images Sport
Filip Knopp

Wofür steht die Abkürzung BVB bei Borussia Dortmund?

Borussia Dortmund
Bundesliga

Borussia Dortmund wird oftmals einfach nur als BVB bezeichnet. Aber wofür steht die Abkürzung überhaupt? GOAL erklärt es.

Rekordsieger in der Bundesliga, Rekordsieger im DFB-Pokal: Der FC Bayern München ist das Flaggschiff des deutschen Fußballs und als solches mit seiner Strahlkraft aus der Bundesrepublik nicht wegzudenken. Als Nummer zwei hinter dem FCB hat sich seit nun schon mehr als einer Dekade ein Klub aus dem Westen etabliert: Borussia Dortmund.

Die letzte Meisterschaft ist nun zwar schon über ein Jahrzehnt her (2012), dafür sind es aber eben meist die Schwarz-Gelben, die in den Abschlusstabellen des deutschen Oberhauses auf die Münchner folgen.

In der Champions League wird die Bundesliga inzwischen standardmäßig neben dem FC Bayern auch von den Dortmundern vertreten, während die anderen Teilnehmer an der Königsklasse aus Deutschland eher rotieren.

Wofür steht die Abkürzung BVB bei Borussia Dortmund?

Wird in diesem Zusammenhang, aber auch mit Blick auf die nationalen Wettbewerbe über Borussia Dortmund gesprochen und debattiert, ist oftmals auch nur vom sogenannten "BVB" die Rede. Aber wofür steht diese Abkürzung überhaupt? Manchmal übernimmt man ja einfach Redewendungen und Sprachgebräuche, ohne den Hintergrund zu kennen.

Die simple Antwort: Das kurze BVB ergibt sich aus dem Namen Ballspielverein Borussia. Also das B für Ballspiel, das V für Verein sowie das B für Borussia. Der komplette Name des Klubs lautet: Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund.

Man könnte theoretisch also auch "BVB Dortmund" sagen, so wie man beispielsweise "FC Bayern" und nicht "Fußballclub Bayern" sagt. Von "BVB Dortmund" spricht allerdings niemand. Stattdessen bloß: BVB. Es ist simpel und zügig ausgesprochen. Nebenbei bemerkt: Das 09 im Vereinsnamen steht für das Gründungsjahr von Borussia Dortmund (19. Dezember 1909).

FBL-EUR-C1-DORTMUND-MONACOGetty Images

Wofür steht die Abkürzung BVB bei Borussia Dortmund? - Die Namensentwicklung

Jahr

Bezeichnung

1909

Ballspielverein Borussia 09 Dortmund

1919

Ballspielverein Borussia 1909

1945

SG Borussia 98 Dortmund

1945

BV Borussia 09 Dortmund

seit 1949

Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund

Wofür steht die Abkürzung BVB bei Borussia Dortmund? - Der Klub im Steckbrief

Kategorie

Daten und Fakten

Voller Name

Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund

Gründungsdatum

19. Dezember 1909

Stadt / Sitz

Dortmund, Nordrhein-Westfalen

Unternehmensform

GmbH & Co. KGaA (börsennotiert)

Vereinsfarben

Schwarz-Gelb

Mitgliederzahl

245.000 (Stand: Juli 2026)

Heimstadion

Signal Iduna Park (früheres Westfalenstadion)

Stadionkapazität

81.365 Plätze

Wichtige Titel

1x Champions League (1997)
1x Europapokal der Pokalsieger (1966)
1x Weltpokal (1997)
8x Deutscher Meister
5x DFB-Pokalsieger

Offizielle Website

bvb.de

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