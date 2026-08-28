Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Goal.com
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Bundesliga
team-logoBayern München
Allianz Arena
team-logoVfB Stuttgart
Ansehen auf Sky WOWAnsehen auf Sat.1
GOAL

Übersetzt von

Wo läuft FC Bayern München vs. VfB Stuttgart heute kostenlos im Free-TV? Übertragung bei ARD, ZDF, SAT.1 oder RTL?

Bundesliga
Bayern München - VfB Stuttgart
Bayern München
VfB Stuttgart

Die Bundesliga startet endlich in die neue Saison – und das gleich mit einem echten Kracher! Zum Auftakt empfängt der FC Bayern München am heutigen Freitag den VfB Stuttgart. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung der Partie im TV und Livestream. Außerdem zeigen wir Euch, auf welchem Sender das Eröffnungsspiel sogar im Free-TV zu sehen ist.

Am heutigen Freitag, den 28. August, fällt der Startschuss für die 64. Bundesliga-Saison. Zum Auftakt steht direkt der Südschlager auf dem Programm: Der amtierende Meister FC Bayern München trifft auf den VfB Stuttgart. In der Münchner Allianz Arena rollt der Ball ab 20.30 Uhr.

Stream die volle Dosis Fußball live mit WOW Dein Zuhause für Live-Sport

Neben dem Rechteinhaber Sky ist das Eröffnungsspiel traditionell auch kostenlos im Free-TV zu sehen. Doch welcher Sender zeigt die Partie? ARD, ZDF, RTL oder SAT.1? GOAL verrät Euch, wo Ihr das Duell live verfolgen könnt.

Wo läuft FC Bayern München vs. VfB Stuttgart heute kostenlos im Free-TV? Übertragung bei ARD, ZDF, SAT.1 oder RTL?

Das Eröffnungsspiel zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart ist weder bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF noch bei RTL zu sehen. Zwar zeigt RTL in dieser Saison durch die Kooperation mit Sky einige Bundesliga-Partien live, das Auftaktduell gehört jedoch nicht dazu. Stattdessen übernimmt SAT.1 wie bereits in den vergangenen Jahren die kostenlose Übertragung im Free-TV.

Auch den Franz Beckenbauer Supercup zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund, den die Münchner für sich entscheiden konnten, zeigte SAT.1 live. Wer das Spiel im Stream verfolgen möchte, kann dies ebenfalls kostenlos über Joyn tun – ein kostenpflichtiges Abonnement ist dafür nicht erforderlich.

Für die Übertragung bei SAT.1 ist folgendes Team im Einsatz:

  • Experten: Markus Babbel und Lars Stindl
  • Moderation: Matthias Opdenhövel
  • Kommentar: Jonas Friedrich

Bei Sky, das in dieser Saison erneut sämtliche Freitagsspiele sowie die Einzelpartien am Samstag überträgt, kommentieren Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld und Frank Buschmann. Als Experte ist unter anderem wieder Lothar Matthäus dabei. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 19 Uhr.

Sky-Kunden können das Spiel zudem im Livestream über SkyGo oder WOW verfolgen.

Stream die volle Dosis Fußball live mit WOW Dein Zuhause für Live-Sport

Wo läuft FC Bayern München vs. VfB Stuttgart heute kostenlos im Free-TV? Übertragung bei ARD, ZDF, SAT.1 oder RTL? Die wichtigsten Infos

Spiel

FC Bayern München vs. VfB Stuttgart

Wettbewerb

Bundesliga, Eröffnungsspiel

Datum

Freitag, 28. August 2026

Uhrzeit

20.30 Uhr

Spielort

Allianz Arena, München

Übertragung live im TV

Sky, SAT.1

Übertragung im Livestream

Joyn, WOW, SkyGo

Bayern Munich vs VfB Stuttgart

Wo läuft FC Bayern München vs. VfB Stuttgart heute kostenlos im Free-TV? Übertragung bei ARD, ZDF, SAT.1 oder RTL? Der 1. Spieltag im Überblick

Datum & Uhrzeit

Heimmannschaft

Gastmannschaft

Fr, 28.08. (20:30 Uhr)

FC Bayern München

VfB Stuttgart

Sa, 29.08. (15:30 Uhr)

RB Leipzig

Borussia Mönchengladbach

Sa, 29.08. (15:30 Uhr)

1. FSV Mainz 05

SC Paderborn 07

Sa, 29.08. (15:30 Uhr)

1. FC Köln

TSG 1899 Hoffenheim

Sa, 29.08. (15:30 Uhr)

1. FC Union Berlin

Eintracht Frankfurt

Sa, 29.08. (15:30 Uhr)

SV Elversberg

Bayer 04 Leverkusen

Sa, 29.08. (18:30 Uhr)

Borussia Dortmund

Hamburger SV

So, 30.08. (15:30 Uhr)

SC Freiburg

SV Werder Bremen

So, 30.08. (17:30 Uhr)

FC Augsburg

FC Schalke 04

Werbung

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen