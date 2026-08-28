Am heutigen Freitag, den 28. August, fällt der Startschuss für die 64. Bundesliga-Saison. Zum Auftakt steht direkt der Südschlager auf dem Programm: Der amtierende Meister FC Bayern München trifft auf den VfB Stuttgart. In der Münchner Allianz Arena rollt der Ball ab 20.30 Uhr.

Neben dem Rechteinhaber Sky ist das Eröffnungsspiel traditionell auch kostenlos im Free-TV zu sehen. Doch welcher Sender zeigt die Partie? ARD, ZDF, RTL oder SAT.1? GOAL verrät Euch, wo Ihr das Duell live verfolgen könnt.

Wo läuft FC Bayern München vs. VfB Stuttgart heute kostenlos im Free-TV? Übertragung bei ARD, ZDF, SAT.1 oder RTL?

Das Eröffnungsspiel zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart ist weder bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF noch bei RTL zu sehen. Zwar zeigt RTL in dieser Saison durch die Kooperation mit Sky einige Bundesliga-Partien live, das Auftaktduell gehört jedoch nicht dazu. Stattdessen übernimmt SAT.1 wie bereits in den vergangenen Jahren die kostenlose Übertragung im Free-TV.

Auch den Franz Beckenbauer Supercup zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund, den die Münchner für sich entscheiden konnten, zeigte SAT.1 live. Wer das Spiel im Stream verfolgen möchte, kann dies ebenfalls kostenlos über Joyn tun – ein kostenpflichtiges Abonnement ist dafür nicht erforderlich.

Für die Übertragung bei SAT.1 ist folgendes Team im Einsatz:

Experten: Markus Babbel und Lars Stindl

Moderation: Matthias Opdenhövel

Kommentar: Jonas Friedrich

Bei Sky, das in dieser Saison erneut sämtliche Freitagsspiele sowie die Einzelpartien am Samstag überträgt, kommentieren Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld und Frank Buschmann. Als Experte ist unter anderem wieder Lothar Matthäus dabei. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 19 Uhr.

Sky-Kunden können das Spiel zudem im Livestream über SkyGo oder WOW verfolgen.

Wo läuft FC Bayern München vs. VfB Stuttgart heute kostenlos im Free-TV? Übertragung bei ARD, ZDF, SAT.1 oder RTL? Die wichtigsten Infos

Spiel FC Bayern München vs. VfB Stuttgart Wettbewerb Bundesliga, Eröffnungsspiel Datum Freitag, 28. August 2026 Uhrzeit 20.30 Uhr Spielort Allianz Arena, München Übertragung live im TV Sky, SAT.1 Übertragung im Livestream Joyn, WOW, SkyGo

Wo läuft FC Bayern München vs. VfB Stuttgart heute kostenlos im Free-TV? Übertragung bei ARD, ZDF, SAT.1 oder RTL? Der 1. Spieltag im Überblick