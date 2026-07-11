Bei GOAL erfahrt Ihr, wo Ihr das Testspiel von Dynamo Dresden live verfolgen könnt.
Wo läuft Dynamo Dresden vs. Hessen Kassel (Testspiel) heute im Live Stream und live im TV?
Wie schon bei den vergangenen Testspielen wird auch die Partie gegen Hessen Kassel weder im Free-TV noch im Pay-TV übertragen. Der Fokus liegt erneut auf den Fans vor Ort – rund 3.500 Zuschauer werden in Großenhain erwartet.
Dennoch ist ein Livestream nicht ausgeschlossen. In der Vergangenheit wurden Testspiele der SGD mehrfach über den vereinseigenen Kanal DynamoTV übertragen. Auch eine Veröffentlichung der Highlights im Anschluss auf dem YouTube-Kanal von Dynamo Dresden ist möglich.
Die Pflichtspiele von Dynamo Dresden in der 2. Bundesliga sind dagegen überwiegend bei Sky zu sehen. Ausgewählte Begegnungen – darunter voraussichtlich auch einzelne Spiele der SGD – werden außerdem von RTL übertragen.
Wo läuft Dynamo Dresden vs. Hessen Kassel (Testspiel) heute im Live Stream und live im TV? Wichtigste Infos
|Begegnung
|Dynamo Dresden vs. Hessen Kassel
|Wettbewerb
|Testspiel
|Datum
|12. Juli 2026
|Uhrzeit
|15.30 Uhr
|Ort
|Jahnkampfbahn, Großenhain
|Livestream
|womöglich bei DynamoTV
Wo läuft Dynamo Dresden vs. Hessen Kassel (Testspiel) heute im Live Stream und live im TV? Sommerfahrplan der SGD
|Datum / Uhrzeit
|Ereignis
|Gegner / Ort (Ergebnis)
|Do., 25.06.26, 15:00
|Trainingsauftakt
|Weinböhla
|Fr., 03.07.26, 18:30
|Testspiel
|FSV Budissa Bautzen (14:0)
|Sa., 04.07.26, 13:30
|Testspiel
|LSV Neustadt/Spree (14:0)
|Sa., 11.07.26, 15:30
|Testspiel
|KSV Hessen Kassel
|16. – 23.07.26
|Trainingslager
|Windischgarsten (Österreich)
|Sa., 18.07.26, 16:00
|Testspiel
|Grazer AK 1902
|Sa., 25.07.26, 13:00
|Testspiel
|FC Energie Cottbus (Geisterspiel)
|Sa., 01.08.26, 14:00
|Saisoneröffnung
|1. FC Union Berlin
|07. – 09.08.26
|Saisonstart
|2. Bundesliga