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Dynamo Dresden v SpVgg Unterhaching - 3. LigaGetty Images Sport
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Wo läuft Dynamo Dresden vs. Hessen Kassel (Testspiel) heute im Live Stream und live im TV?

Deutschland 2 Bundesliga
Dynamo Dresden
Hessen Kassel

Die Vorbereitung auf die neue Saison der 2. Bundesliga läuft bei Dynamo Dresden auf Hochtouren. Am heutigen Samstag steht für die SGD das nächste Testspiel auf dem Programm – Gegner ist Hessen Kassel. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie live im TV und Livestream übertragen wird.

Am heutigen Samstag (11. Juli) trifft Dynamo Dresden in einem Testspiel auf den Regionalligisten Hessen Kassel. Anstoß der Begegnung ist um 15.30 Uhr auf der Jahnkampfbahn in Großenhain. Für die SGD ist es zugleich der letzte Härtetest, bevor es ins Trainingslager nach Windischgarsten in Österreich geht.

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Bei GOAL erfahrt Ihr, wo Ihr das Testspiel von Dynamo Dresden live verfolgen könnt.

Wo läuft Dynamo Dresden vs. Hessen Kassel (Testspiel) heute im Live Stream und live im TV?


Wie schon bei den vergangenen Testspielen wird auch die Partie gegen Hessen Kassel weder im Free-TV noch im Pay-TV übertragen. Der Fokus liegt erneut auf den Fans vor Ort – rund 3.500 Zuschauer werden in Großenhain erwartet.

Dennoch ist ein Livestream nicht ausgeschlossen. In der Vergangenheit wurden Testspiele der SGD mehrfach über den vereinseigenen Kanal DynamoTV übertragen. Auch eine Veröffentlichung der Highlights im Anschluss auf dem YouTube-Kanal von Dynamo Dresden ist möglich.

Die Pflichtspiele von Dynamo Dresden in der 2. Bundesliga sind dagegen überwiegend bei Sky zu sehen. Ausgewählte Begegnungen – darunter voraussichtlich auch einzelne Spiele der SGD – werden außerdem von RTL übertragen.

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Wo läuft Dynamo Dresden vs. Hessen Kassel (Testspiel) heute im Live Stream und live im TV? Wichtigste Infos

BegegnungDynamo Dresden vs. Hessen Kassel
WettbewerbTestspiel
Datum12. Juli 2026
Uhrzeit15.30 Uhr
OrtJahnkampfbahn, Großenhain
Livestreamwomöglich bei DynamoTV

Wo läuft Dynamo Dresden vs. Hessen Kassel (Testspiel) heute im Live Stream und live im TV? Sommerfahrplan der SGD

Datum / UhrzeitEreignisGegner / Ort (Ergebnis)
Do., 25.06.26, 15:00TrainingsauftaktWeinböhla
Fr., 03.07.26, 18:30TestspielFSV Budissa Bautzen (14:0)
Sa., 04.07.26, 13:30TestspielLSV Neustadt/Spree (14:0)
Sa., 11.07.26, 15:30TestspielKSV Hessen Kassel
16. – 23.07.26TrainingslagerWindischgarsten (Österreich)
Sa., 18.07.26, 16:00TestspielGrazer AK 1902
Sa., 25.07.26, 13:00TestspielFC Energie Cottbus (Geisterspiel)
Sa., 01.08.26, 14:00Saisoneröffnung1. FC Union Berlin
07. – 09.08.26Saisonstart2. Bundesliga
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