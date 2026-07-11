Am heutigen Samstag (11. Juli) trifft Dynamo Dresden in einem Testspiel auf den Regionalligisten Hessen Kassel. Anstoß der Begegnung ist um 15.30 Uhr auf der Jahnkampfbahn in Großenhain. Für die SGD ist es zugleich der letzte Härtetest, bevor es ins Trainingslager nach Windischgarsten in Österreich geht.

Bei GOAL erfahrt Ihr, wo Ihr das Testspiel von Dynamo Dresden live verfolgen könnt.

Wo läuft Dynamo Dresden vs. Hessen Kassel (Testspiel) heute im Live Stream und live im TV?



Wie schon bei den vergangenen Testspielen wird auch die Partie gegen Hessen Kassel weder im Free-TV noch im Pay-TV übertragen. Der Fokus liegt erneut auf den Fans vor Ort – rund 3.500 Zuschauer werden in Großenhain erwartet.

Dennoch ist ein Livestream nicht ausgeschlossen. In der Vergangenheit wurden Testspiele der SGD mehrfach über den vereinseigenen Kanal DynamoTV übertragen. Auch eine Veröffentlichung der Highlights im Anschluss auf dem YouTube-Kanal von Dynamo Dresden ist möglich.

Die Pflichtspiele von Dynamo Dresden in der 2. Bundesliga sind dagegen überwiegend bei Sky zu sehen. Ausgewählte Begegnungen – darunter voraussichtlich auch einzelne Spiele der SGD – werden außerdem von RTL übertragen.

Wo läuft Dynamo Dresden vs. Hessen Kassel (Testspiel) heute im Live Stream und live im TV? Wichtigste Infos

Begegnung Dynamo Dresden vs. Hessen Kassel Wettbewerb Testspiel Datum 12. Juli 2026 Uhrzeit 15.30 Uhr Ort Jahnkampfbahn, Großenhain Livestream womöglich bei DynamoTV

Wo läuft Dynamo Dresden vs. Hessen Kassel (Testspiel) heute im Live Stream und live im TV? Sommerfahrplan der SGD