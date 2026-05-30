WM in Gefahr? Darum humpelte Ousmane Dembele im Finale der Champions League vom Feld

Weltfußballer Ousmane Dembélé hat den Franzosen gleich nach dem Triumph in der Champions League die ärgsten Sorgen mit Blick auf die bevorstehende WM genommen.

Der Stürmer musste bei Paris Saint-Germains Finalsieg gegen den FC Arsenal angeschlagen vom Platz - zwölf Tage vor dem Start der WM in den USA, Mexiko und Kanada wäre eine Verletzung des Ausnahmespielers ein schwerer Schlag für Mitfavorit Frankreich gewesen.

"Es waren Krämpfe", sagte der Ballon-d'Or-Gewinner allerdings mit einem Lächeln bei Canal+, Grund zur Sorge bestand also schon am Samstagabend nicht mehr.

Auch für PSG war Dembélé zuvor mal wieder wichtig gewesen. Mit seinem Foulelfmeter (65.) hatte er den frühen Treffer des deutschen Nationalspielers Kai Havertz (6.) ausgeglichen und sein Team in die Verlängerung gerettet. Gegen Ende der regulären Spielzeit humpelte der Offensivspieler dann aber über mehrere Minuten, verzog das Gesicht und massierte sich die Rückseite des rechten Oberschenkels. In der Nachspielzeit (90.+6) wurde Dembélé schließlich ausgewechselt.

Nach torloser Verlängerung gewann PSG letztlich 4:3 im Elfmeterschießen und wiederholte damit den Triumph aus dem Vorjahr. "Es ist ein großer Abend. Wir haben diese Saison hart gearbeitet, und wir werden es genießen", sagte Dembélé.