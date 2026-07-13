Die Weltmeisterschaft 2026 erreicht Mitte Juli ihren Höhepunkt. Vor dem WM-Finale in New Jersey am Sonntag, dem 19., steigt am Samstag, dem 18., das Spiel um Platz drei – und Sie können in Miami live dabei sein.

Die möglichen Paarungen für dieses Spiel um Platz drei bieten spannende Geschichten. Je nachdem, wie sich die Endrunde entwickelt, könnte Florida eine Meisterleistung europäischer Schwergewichte wie Frankreich, Spanien oder England erleben – oder den Triumph der Überraschungsteams Marokko, Norwegen oder des Mitausrichters USA.

Da beide Teams im Spiel um Platz drei meist befreit aufspielen, erwartet die Fans eine offene und unterhaltsame Partie, in der zwei Top-Nationalmannschaften um ihren Platz in der WM-Geschichte kämpfen.

Wann findet das Spiel um Platz drei der WM 2026 statt?

Wie bekommt man Tickets für das Spiel um Platz drei der Weltmeisterschaft?

Stand heute sind die wichtigsten offiziellen WM-Ticketverlosungen – einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung – abgeschlossen.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor gibt es keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor gibt es keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen. Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen. Fans können auch auf Sekundärplattformen wie StubHub nach Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

Wie viel kosten Tickets für das Spiel um Platz drei der Weltmeisterschaft?

Die Nennwerte der Tickets für das Spiel um den dritten Platz der WM 2026 in Miami lagen je nach Sitzplatzkategorie zwischen 165 und 1.125 US-Dollar.

Die FIFA hat folgende Preisstufen für das Spiel festgelegt:

Kategorie 1: 800–1.125 US-Dollar (im unteren Sitzbereich)

800–1.125 US-Dollar (im unteren Sitzbereich) Kategorie 2: 600–875 US-Dollar (umfasst sowohl die obere als auch die untere Sitzreihe außerhalb der Bereiche der Kategorie 1)

600–875 US-Dollar (umfasst sowohl die obere als auch die untere Sitzreihe außerhalb der Bereiche der Kategorie 1) Kategorie 3: 165 bis 455 US-Dollar (vor allem im Oberrang außerhalb der Kategorien 1 und 2)

165 bis 455 US-Dollar (vor allem im Oberrang außerhalb der Kategorien 1 und 2) Fanbereich: 60 US-Dollar (exklusiv für treue Fans über die nationalen Verbände reserviert)

Informieren Sie sich über die Ticketportale der FIFA zur Weltmeisterschaft, um weitere Details zu erhalten, und prüfen Sie Sekundärmarkt-Plattformen wie StubHub zur aktuellen Verfügbarkeit.

Wo findet das Spiel um Platz drei bei der WM 2026 statt?

Das Hard Rock Stadium ist eine Mehrzweckarena in Miami Gardens, Florida. Seit seiner Eröffnung im Jahr 1987 ist es die Heimstätte der Miami Dolphins aus der NFL und seit 2008 des NCAA-College-Football-Teams der Miami Hurricanes.

Das Stadion richtet regelmäßig große Events aus: Sechs Super Bowls, zwei MLB World Series mit den Florida Marlins und WrestleMania XXVIII. Auch die Miami Open im Tennis und der Formel-1-Grand-Prix von Miami finden dort statt.

Da das Hard Rock Stadium bereits das Finale der Copa América 2024 ausrichtete, kennt es große Fußballspiele. Vor zwei Jahren feierte das Publikum Argentiniens 1:0-Sieg nach Verlängerung gegen Kolumbien; Lionel Messi von Inter Miami stand dabei auf dem Platz.

Das Hard Rock Stadium ist eines von 16 Stadien, in denen die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika stattfindet. Obwohl es mit 65.000 Plätzen die gemeinsam geringste Kapazität der elf US-Stadien hat, richtet die Arena in Miami insgesamt sieben Spiele aus, darunter das Spiel um Platz drei.

Wie lauteten die Ergebnisse der letzten WM-Spiele um Platz drei?