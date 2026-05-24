WM 2026: Wer sah die meisten Roten Karten bei der Weltmeisterschaft?

Die Weltmeisterschaft 2026 rückt immer näher und die Augen der Welt werden sich auf die USA, Mexiko und Kanada richten.

Ein entscheidender Faktor für den Turniersieg ist Disziplin, denn die erfolgreichsten Mannschaften sind in der Regel diejenigen, denen es gelingt, während der gesamten Spielzeit elf Spieler auf dem Platz zu halten.

In der Geschichte der Weltmeisterschaften gab es jedoch zahlreiche legendäre rote Karten, von Zinedine Zidanes berüchtigtem Kopfstoß gegen Marco Materazzi bis hin zum verwirrenden Platzverweis von Josip Simunic für Kroatien gegen Australien, als der englische Schiedsrichter Graham Poll ihm drei gelbe Karten zeigte, bevor er schließlich die rote Karte zückte.

Welcher Spieler hat jedoch die meisten roten Karten in der glanzvollen Geschichte des Turniers erhalten, und könnte dieser Rekord bei der Weltmeisterschaft 2026 gebrochen werden?

GOAL verrät Euch alles, was Ihr über rote Karten bei Weltmeisterschaften wissen müsst – vom Spieler mit den meisten Karten über das Spiel mit den meisten gezeigten Karten bis hin zur Weltmeisterschaft mit der schlechtesten Disziplinbilanz.

Welcher Spieler hat die meisten Roten Karten in der WM-Geschichte erhalten?

Den Rekord für die meisten roten Karten in der WM-Geschichte teilen sich zwei Spieler.

Der erste ist Rigobert Song aus Kamerun, der während seiner Zeit als Nationalspieler auf der größten Bühne der Welt zwei rote Karten erhielt.

Song sah seine erste rote Karte bei der Weltmeisterschaft 1994, als seine Mannschaft in der Gruppenphase mit 0:3 gegen Brasilien verlor. Song war gerade einmal 17 Jahre alt, ging aber mit einem brutalen Tackling gegen Bebeto zur Sache und wurde des Feldes verwiesen; er hatte den Platz bereits verlassen, bevor Bebeto wieder auf die Beine kam.

Seine zweite rote Karte erhielt er 1998, als er wegen eines Ellbogenchecks im Spiel gegen Chile vom Platz gestellt wurde. Während er um den Ball kämpfte, war der Kontakt unbestreitbar, und er wurde zu Recht des Feldes verwiesen.

Der gemeinsame Rekordhalter ist, etwas überraschend, Zinedine Zidane. Die französische Ikone wurde natürlich im Finale 2006 gegen Italien vom Platz gestellt, nachdem er Marco Materazzi in der Verlängerung einen Kopfstoß versetzt hatte. Der Verteidiger soll Zidanes Schwester beleidigt haben, was eine wütende Reaktion und eine der sensationellsten roten Karten in der Geschichte des Turniers auslöste.

Seine erste rote Karte bei einer Weltmeisterschaft erhielt er acht Jahre zuvor, im Jahr 1998, in einem Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien – ein weiterer Wutanfall des brillanten Spielmachers. Der saudische Spieler Fuad Anwar versuchte, Zidane mit einem Tackling zu stoppen, woraufhin Zidane Anwar auf das Bein trat. Obwohl dieser sofort wieder aufstand – ein bemerkenswerter Beweis für seine Ehrlichkeit –, wurde Zidane sofort des Feldes verwiesen.

Frankreich gewann das Spiel mit 4:0 und holte sich schließlich den Turniersieg, wobei Zidane im Finale, nachdem er seine Sperre abgesessen hatte, zwei Tore erzielte.

Bemerkenswerte rote Karten bei Weltmeisterschaften

Die wohl berüchtigtste rote Karte bei einer Weltmeisterschaft war zwar die von Zidane im Finale 2006, doch es ist nicht der einzige Platzverweis im wichtigsten Spiel des Sports.

Argentinien hatte im WM-Finale 1990 zwei Spieler, die vom Platz gestellt wurden: Pedro Monzon und Gustavo Dezotti. Monzon wurde wegen eines brutalen Fouls an Jürgen Klinsmann vom Platz gestellt, während Dezotti ebenfalls eine direkte rote Karte erhielt, weil er Jürgen Kohler im Grunde genommen am Hals packte. Argentinien verlor das Finale mit 0:1 gegen Deutschland.

Marcel Desailly wurde im Finale 1998 vom Platz gestellt, was jedoch etwas von der Tatsache überschattet wird, dass Frankreich das Spiel gewann. Seine erste Gelbe Karte erhielt er wegen Reklamierens, die zweite wegen eines Fouls an Cafu.

Zidane wurde, wie wir wissen, 2006 vom Platz gestellt, während John Heitinga im Finale 2010 für die Niederlande vom Platz gestellt wurde. Nigel de Jong hätte für einen Kung-Fu-Tritt gegen Xabi Alonso vom Platz gestellt werden müssen, erhielt jedoch nur eine Gelbe Karte; stattdessen wurde Heitinga des Feldes verwiesen.

Auch einige englische Spieler mussten bereits den Platz verlassen: Wayne Rooney wurde 2006 wegen eines Tritts gegen Ricardo Carvalho vom Platz gestellt, als die „Three Lions“ im Elfmeterschießen ausschieden – was zu Cristiano Ronaldos berühmt-berüchtigtem Augenzwinkern führte –, und 1998 wurde David Beckham wegen eines Tritts gegen Diego Simeone vom Platz gestellt, als England gegen Argentinien verlor, ebenfalls im Elfmeterschießen. Diese rote Karte führte zu der berüchtigten Schlagzeile: „10 heldenhafte Lions, ein dummer Junge.“

Während eines Viertelfinalspiels 2010 gab es jedoch die vielleicht umstrittenste rote Karte überhaupt, als Luis Suárez wegen eines offensichtlichen Handspiels vom Platz gestellt wurde und Ghana damit einen Last-Minute-Siegtreffer verwehrte. Er sah von der Seitenlinie aus zu, wie Asamoah Gyan zum Elfmeter antrat, und feierte anschließend ausgelassen, als Gyan die Latte traf, woraufhin Uruguay das Spiel in der Verlängerung gewann.

Welches WM-Spiel hatte die meisten roten Karten?

Das Aufeinandertreffen Portugals mit den Niederlanden, auch bekannt als die „Schlacht von Nürnberg“, bei der Weltmeisterschaft 2006 verzeichnete die meisten roten Karten in einem einzigen WM-Spiel.

Schiedsrichter Valentin Ivanov zeigte vier rote Karten und schickte Costinha und Deco für Portugal sowie Khalid Boulahrouz und Giovanni van Bronckhorst für die Niederlande vom Platz. Etwas überraschend wurden alle vier Spieler nach zwei gelben Karten vom Platz gestellt.

Eine unglaubliche Kameraeinstellung kurz vor Ende der Spielübertragung zeigte Boulahrouz, Deco und Van Bronckhorst, wie sie nach ihren jeweiligen Platzverweisen gemeinsam an der Seitenlinie saßen und sich intensiv unterhielten.

Bei welcher Weltmeisterschaft gab es die meisten Platzverweise?

Die Weltmeisterschaft mit den meisten Platzverweisen fand 2006 in Deutschland statt.

Insgesamt wurden im Laufe des Turniers 28 Spieler vom Platz gestellt:



Spieler Spiel Runde Ergebnis Avery John Trinidad and Tobago v Schweden Gruppenphase 0-0 Jean-Paul Abalo Togo v Südkorea Gruppenphase 1-2 Vladyslav Vashchuk Ukraine v Spanien Gruppenphase 0-4 Radoslaw Sobolewski Polen v Deutschland Gruppenphase 0-1 Mateja Kezman Serbien und Montenegro v Argentinien Gruppenphase 0-6 Andre Macanga Angola v Mexiko Gruppenphase 0-0 Tomas Ujfalusi Tschechien v Ghana Gruppenphase 0-2 Daniele De Rossi Italien v USA Gruppenphase 1-1 Pablo Mastroeni Italien v USA Gruppenphase 1-1 Eddie Pope Italien v USA Gruppenphase 1-1 Luis Perez Mexiko v Portugal Gruppenphase 1-2 Albert Nad Serbien und Montenegro v Elfenbeinküste Gruppenphase 2-3 Cyril Domoraud Serbien und Montenegro v Elfenbeinküste Gruppenphase 2-3 Jan Polak Tschechien v Italien Gruppenphase 0-2 Dario Simic Kroatien v Australien Gruppenphase 1-1 Brett Emerton Kroatien v Australien Gruppenphase 1-1 Josip Simunic Kroatien v Australien Gruppenphase 1-1 Ziad Jaziri Tunesien v Ukraine Gruppenphase 0-1 Teddy Lucic Schweden v Deutschland Achtelfinale 0-2 Costinha Portugal v Niederlande Achtelfinale 1-0 Deco Portugal v Niederlande Achtelfinale 1-0 Khalid Boulahrouz Portugal v Niederlande Achtelfinale 0-1 Giovanni van Bronckhorst Portugal v Niederlande Achtelfinale 0-1 Marco Materazzi Italien v Australien Achtelfinale 1-0 Asamoah Gyan Ghana v Brasilien Achtelfinale 0-3 Leandro Cufre Argentinien v Deutschland Viertelfinale (nach Abpfiff) 1-1 n.V. (2-4 i.E.) Wayne Rooney England v Portugal Viertelfinale 0-0 n.V. (1-3 i.E.) Zinedine Zidane Frankreich v Italien Finale 1-1 n.V. (3-5 i.E.)



