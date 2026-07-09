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WM 2026: Warum steht Aurelien Tchouameni bei Frankreich gegen Marokko nicht in der Startelf? Angeschlagen, gesperrt oder taktische Entscheidung?

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Aurelien Tchouameni steht im WM-Viertelfinale gegen Marokko nicht in Frankreichs Startelf. GOAL erklärt, warum.

Ein Blick auf Frankreichs Aufstellung für das WM-Viertelfinale gegen Marokko in Boston (22 Uhr) offenbart: Aurelien Tchouameni steht nicht in der Startelf der Equipe Tricolore.

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Warum, erfahrt ihr hier bei GOAL.

WM 2026: Warum steht Aurelien Tchouameni bei Frankreich gegen Marokko nicht in der Startelf? Angeschlagen, gesperrt oder taktische Entscheidung?


Tchouameni steht gegen Marokko zwar nicht in der Startelf von Nationaltrainer Didier Deschamps, gehört nach seiner Leistenverletzung aber zumindest wieder zum Kader der Equipe Tricolore. Das Achtelfinale gegen Paraguay hatte der Mittelfeldspieler noch verletzungsbedingt verpasst.

WM 2026: Warum steht Aurelien Tchouameni bei Frankreich gegen Marokko nicht in der Startelf? Angeschlagen, gesperrt oder taktische Entscheidung? Offizielle Aufstellungen


Frankreich

Maignan - Kounde, Upamecano, Saliba, Digne - Rabiot, Kone, Dembele, Olise, D. Doue - Mbappe

Marokko

Bono - Hakimi, Diop, Salah-Eddine, Mazraoui - Bouaddi, El Aynaoui, Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss - Talbi

WM 2026: Warum steht Aurelien Tchouameni bei Frankreich gegen Marokko nicht in der Startelf? Angeschlagen, gesperrt oder taktische Entscheidung? Übertragung im TV und Livestream


Das WM-Viertelfinale zwischen Frankreich und Marokko wird sowohl bei MagentaTV als auch im Free-TV in der ARD live übertragen. Zudem kann die Partie im Livestream der ARD-Mediathek sowie auf sportschau.de verfolgt werden.

In der ARD kommentiert Philipp Sohmer das Spiel. Esther Sedlaczek führt als Moderatorin durch die Sendung, Bastian Schweinsteiger analysiert die Partie als Experte.

Bei MagentaTV sitzt Wolff Fuss am Mikrofon, während Johannes B. Kerner gemeinsam mit Jürgen Klopp, Mats Hummels, Patrick Ittrich, Anna Sara Lange und Jan Henkel durch die Übertragung führt.

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WM 2026: Warum steht Aurelien Tchouameni bei Frankreich gegen Marokko nicht in der Startelf? Angeschlagen, gesperrt oder taktische Entscheidung? Wichtigste Infos


Begegnung

Frankreich vs. Marokko

Wettbewerb

WM 2026

Spielrunde

Viertelfinale

Datum

9. Juli 2026

Uhrzeit

22 Uhr

Ort

Gillette Stadium, Boston (USA)

TV

MagentaTV, ARD

Livestream

MagentaTV, sportschau.de

WM 2026: Warum steht Aurelien Tchouameni bei Frankreich gegen Marokko nicht in der Startelf? Angeschlagen, gesperrt oder taktische Entscheidung? Das Viertelfinale im Überblick


Datum

Anpfiff

Begegnung

Übertragung

Do., 09.07.2026

22.00 Uhr

Frankreich vs. Marokko

ARD / MagentaTV

Fr., 10.07.2026

21.00 Uhr

Spanien vs. Belgien

ZDF / MagentaTV

Sa., 11.07.2026

23.00 Uhr

Norwegen vs. England

MagentaTV

So., 12.07.2026

03.00 Uhr

Argentinien vs. Schweiz

MagentaTV



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