Ein Blick auf Frankreichs Aufstellung für das WM-Viertelfinale gegen Marokko in Boston (22 Uhr) offenbart: Aurelien Tchouameni steht nicht in der Startelf der Equipe Tricolore.

Warum, erfahrt ihr hier bei GOAL.

WM 2026: Warum steht Aurelien Tchouameni bei Frankreich gegen Marokko nicht in der Startelf? Angeschlagen, gesperrt oder taktische Entscheidung?





Tchouameni steht gegen Marokko zwar nicht in der Startelf von Nationaltrainer Didier Deschamps, gehört nach seiner Leistenverletzung aber zumindest wieder zum Kader der Equipe Tricolore. Das Achtelfinale gegen Paraguay hatte der Mittelfeldspieler noch verletzungsbedingt verpasst.

WM 2026: Warum steht Aurelien Tchouameni bei Frankreich gegen Marokko nicht in der Startelf? Angeschlagen, gesperrt oder taktische Entscheidung? Offizielle Aufstellungen





Frankreich Maignan - Kounde, Upamecano, Saliba, Digne - Rabiot, Kone, Dembele, Olise, D. Doue - Mbappe Marokko Bono - Hakimi, Diop, Salah-Eddine, Mazraoui - Bouaddi, El Aynaoui, Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss - Talbi

WM 2026: Warum steht Aurelien Tchouameni bei Frankreich gegen Marokko nicht in der Startelf? Angeschlagen, gesperrt oder taktische Entscheidung? Übertragung im TV und Livestream





Das WM-Viertelfinale zwischen Frankreich und Marokko wird sowohl bei MagentaTV als auch im Free-TV in der ARD live übertragen. Zudem kann die Partie im Livestream der ARD-Mediathek sowie auf sportschau.de verfolgt werden.

In der ARD kommentiert Philipp Sohmer das Spiel. Esther Sedlaczek führt als Moderatorin durch die Sendung, Bastian Schweinsteiger analysiert die Partie als Experte.

Bei MagentaTV sitzt Wolff Fuss am Mikrofon, während Johannes B. Kerner gemeinsam mit Jürgen Klopp, Mats Hummels, Patrick Ittrich, Anna Sara Lange und Jan Henkel durch die Übertragung führt.

WM 2026: Warum steht Aurelien Tchouameni bei Frankreich gegen Marokko nicht in der Startelf? Angeschlagen, gesperrt oder taktische Entscheidung? Wichtigste Infos





Begegnung Frankreich vs. Marokko Wettbewerb WM 2026 Spielrunde Viertelfinale Datum 9. Juli 2026 Uhrzeit 22 Uhr Ort Gillette Stadium, Boston (USA) TV MagentaTV, ARD Livestream MagentaTV, sportschau.de

WM 2026: Warum steht Aurelien Tchouameni bei Frankreich gegen Marokko nicht in der Startelf? Angeschlagen, gesperrt oder taktische Entscheidung? Das Viertelfinale im Überblick





Datum Anpfiff Begegnung Übertragung Do., 09.07.2026 22.00 Uhr Frankreich vs. Marokko ARD / MagentaTV Fr., 10.07.2026 21.00 Uhr Spanien vs. Belgien ZDF / MagentaTV Sa., 11.07.2026 23.00 Uhr Norwegen vs. England MagentaTV So., 12.07.2026 03.00 Uhr Argentinien vs. Schweiz MagentaTV







