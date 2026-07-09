Ein Blick auf Frankreichs Aufstellung für das WM-Viertelfinale gegen Marokko in Boston (22 Uhr) offenbart: Aurelien Tchouameni steht nicht in der Startelf der Equipe Tricolore.
Warum, erfahrt ihr hier bei GOAL.
WM 2026: Warum steht Aurelien Tchouameni bei Frankreich gegen Marokko nicht in der Startelf? Angeschlagen, gesperrt oder taktische Entscheidung?
Tchouameni steht gegen Marokko zwar nicht in der Startelf von Nationaltrainer Didier Deschamps, gehört nach seiner Leistenverletzung aber zumindest wieder zum Kader der Equipe Tricolore. Das Achtelfinale gegen Paraguay hatte der Mittelfeldspieler noch verletzungsbedingt verpasst.
WM 2026: Warum steht Aurelien Tchouameni bei Frankreich gegen Marokko nicht in der Startelf? Angeschlagen, gesperrt oder taktische Entscheidung? Offizielle Aufstellungen
Frankreich
Maignan - Kounde, Upamecano, Saliba, Digne - Rabiot, Kone, Dembele, Olise, D. Doue - Mbappe
Marokko
Bono - Hakimi, Diop, Salah-Eddine, Mazraoui - Bouaddi, El Aynaoui, Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss - Talbi
WM 2026: Warum steht Aurelien Tchouameni bei Frankreich gegen Marokko nicht in der Startelf? Angeschlagen, gesperrt oder taktische Entscheidung? Übertragung im TV und Livestream
Das WM-Viertelfinale zwischen Frankreich und Marokko wird sowohl bei MagentaTV als auch im Free-TV in der ARD live übertragen. Zudem kann die Partie im Livestream der ARD-Mediathek sowie auf sportschau.de verfolgt werden.
In der ARD kommentiert Philipp Sohmer das Spiel. Esther Sedlaczek führt als Moderatorin durch die Sendung, Bastian Schweinsteiger analysiert die Partie als Experte.
Bei MagentaTV sitzt Wolff Fuss am Mikrofon, während Johannes B. Kerner gemeinsam mit Jürgen Klopp, Mats Hummels, Patrick Ittrich, Anna Sara Lange und Jan Henkel durch die Übertragung führt.
WM 2026: Warum steht Aurelien Tchouameni bei Frankreich gegen Marokko nicht in der Startelf? Angeschlagen, gesperrt oder taktische Entscheidung? Wichtigste Infos
Begegnung
Frankreich vs. Marokko
Wettbewerb
WM 2026
Spielrunde
Viertelfinale
Datum
9. Juli 2026
Uhrzeit
22 Uhr
Ort
Gillette Stadium, Boston (USA)
TV
MagentaTV, ARD
Livestream
MagentaTV, sportschau.de
WM 2026: Warum steht Aurelien Tchouameni bei Frankreich gegen Marokko nicht in der Startelf? Angeschlagen, gesperrt oder taktische Entscheidung? Das Viertelfinale im Überblick
Datum
Anpfiff
Begegnung
Übertragung
Do., 09.07.2026
22.00 Uhr
Frankreich vs. Marokko
ARD / MagentaTV
Fr., 10.07.2026
21.00 Uhr
Spanien vs. Belgien
ZDF / MagentaTV
Sa., 11.07.2026
23.00 Uhr
Norwegen vs. England
MagentaTV
So., 12.07.2026
03.00 Uhr
Argentinien vs. Schweiz
MagentaTV