WM 2026, Regeln: Wie viele Wechsel sind bei der Weltmeisterschaft erlaubt?

Fußball-Wechsel: Was bedeutet ein Spielerwechsel? Was ist ein Spielerwechsel im Fußball?

Bei einer Auswechslung im Fußball ersetzt ein Spieler von der Bank einen Spieler auf dem Feld. Bei der Weltmeisterschaft stehen pro Mannschaft elf Spieler auf dem Platz. Ein Team darf mehrere Spieler gleichzeitig tauschen: Verlassen zwei Akteure das Feld, dürfen zwei neue aufs Feld.

In der Geschichte des Turniers gab es schon entscheidende Wechsel: 2014 tauschte der niederländische Trainer Louis van Gaal in der letzten Minute der Verlängerung gegen Costa Rica Torwart Jasper Cillessen gegen Tim Krul aus. Krul provozierte die Schützen im Strafraum, sprang bei jedem Elfmeter in die richtige Ecke und wehrte zwei Bälle ab. Die Niederländer erreichten das Halbfinale.

Das schnellste Tor eines Einwechselspielers bei einer WM erzielte Richard Morales für Uruguay 2002; er traf nur 16 Sekunden nach seiner Einwechslung.

Wie viele Auswechslungen sind bei der Weltmeisterschaft erlaubt?

Die Zahl der erlaubten Wechsel ist in den letzten Turnieren gestiegen.

Erst bei der WM 1970 in Mexiko führte man das Wechseln ein. Die Sowjetunion wechselte als erste Mannschaft: Anatoli Puzach kam zur Halbzeit für Viktor Serebryanikov.

1994 führte die FIFA in den Vereinigten Staaten eine Regel ein, die es erlaubte, verletzte oder mit Rot vom Platz gestellte Torhüter auszuwechseln.

Zwischen 1998 und 2014 durften pro Team drei Wechsel pro Spiel erfolgen.

2018 in Russland durften Teams drei Wechsel in der regulären Spielzeit vornehmen und einen weiteren in der Verlängerung. 2022 erhöhte FIFA auf fünf Wechsel pro Spiel plus einen zusätzlichen in der Verlängerung, um die klimatischen Bedingungen in Katar zu berücksichtigen.

Die Mannschaften werden 2026 in den USA, Mexiko und Kanada fünf Auswechslungen pro Spiel vornehmen dürfen.

Wann dürfen Teams Auswechslungen vornehmen?

Während der regulären Spielzeit stehen ihnen drei Zeitfenster für Wechsel zur Verfügung, die Halbzeitpause zählt nicht.

Damit können fünf Spieler von der Bank kommen: einer in der Halbzeit und bis zu vier in den drei Wechselfenstern der zweiten Hälfte.

Führen beide Teams gleichzeitig einen Wechsel durch, verliert jede Mannschaft eines ihrer Zeitfenster; der Doppelwechsel zählt nicht als zwei einzelne Wechsel.

Bei der WM 2022 führte man Concussion Substitutions ein, um Spieler nach Kopfverletzungen sofort vom Platz zu nehmen. Nutzt eine Mannschaft diese Option, erhält auch der Gegner eine weitere Auswechslung, um den Wettbewerb fair zu halten.

Wie viele Spieler dürfen auf der Bank sitzen?

Nach der Hitze in Katar dürfte die FIFA 2026 wieder größere Kader erlauben, sodass bis zu 15 Spieler eingewechselt werden könnten.

Dazu zählen mehrere Torhüter – meist mindestens drei – sowie Feldspieler, die in den genannten Wechselphasen ins Spiel kommen.

Einige Teams veröffentlichen vor dem Turnier einen vorläufigen Kader und streichen später Spieler.

Gibt es im Fußball zeitlich begrenzte Auswechslungen?

Nein.

Ein Spieler darf nicht kurz vom Platz, durch einen anderen ersetzt und später wieder eingewechselt werden, um dann erneut mit seinem Ersatzspieler die Plätze zu tauschen.

Die Premier League hat beim International Football Association Board (IFAB) beantragt, vorübergehende Auswechslungen bei Gehirnerschütterungen einzuführen.

Ein Spieler, bei dem der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung besteht, muss ausgewechselt werden und darf nicht mehr aufs Feld zurück. Die Liga argumentiert jedoch, dass feste Auswechslungen das Risiko erhöhen, dass ein Team einen Spieler mit einer schweren Kopfverletzung nicht auswechselt.

Was passiert, wenn eine Mannschaft alle Auswechslungen ausgeschöpft hat und ein Spieler verletzt wird?

Liegen keine Hinweise auf eine Gehirnerschütterung vor, spielt die Mannschaft mit zehn Spielern weiter, sobald sich ein Spieler während des Spiels verletzt und alle fünf regulären Wechsel bereits erfolgt sind.

Das gilt auch, wenn sich der Torhüter verletzt und ein Feldspieler die Handschuhe anziehen muss. Englands Kapitän Harry Kane stand schon im Tor, für Tottenham in der Europa League gegen Asteras Tripolis, und kassierte sofort ein Freistoßtor.

Fällt ein Feldspieler aus, nachdem alle Wechsel erfolgt sind, behandelt das Team den Fall wie eine Rote Karte.