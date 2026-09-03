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Milos Kerkez Liverpool 2025Getty Images
Christian Guinin

"Wirklich, wirklich schlecht": LFC-Ikone zerlegt Star-Duo des FC Liverpool

Premier League
M. Kerkez
Liverpool

Jamie Carragher hat scharfe Kritik an Milos Kerkez nach dessen schwachem Saison-Start beim FC Liverpool geäußert.

Unter dem neuen Trainer Andoni Iraola, der vor der laufenden Saison für den entlassenen Arne Slot übernommen hatte, legten die Reds einen eher durchwachsenen Start in die Spielzeit 2026/27 hin.

In der Premier League holte man aus den bisherigen zwei Spielen gegen Newcastle United und Nottingham Forest zwei Unentschieden, mit zwei Zählern belegt Liverpool in der Tabelle damit gerade einmal den 13. Gesamtrang.

Carragher machte für die überschaubaren Auftritte vor allem die noch sehr wacklige Defensive der Reds verantwortlich - allen voran die beiden Außenverteidiger Kerkez und Jeremie Frimpong bekamen ihr Fett weg.

"Ihr Spielverständnis ist wirklich, wirklich schlecht. Man sieht sich das Spiel an und fragt sich: 'Warum hat er das gemacht?'", schimpfte der ehemalige englische Nationalspieler in der Sendung The Overlap. "Ich habe Kerkez letzte Saison beschrieben – und es war seine erste Saison, vielleicht war es damals etwas hart. Aber er ist der Darwin Nunez unter den Außenverteidigern. Es ist einfach 'Kopf runter und losrennen'. Alles, was Kerkez macht, ist 100 Meilen pro Stunde zu rennen."

Die Anspielung auf den mittlerweile in Saudi-Arabien bei Al-Hilal spielenden Nunez ist dabei keineswegs als Lob zu verstehen. Der Uruguayer kam 2022 als großer Hoffnungsträger zu den Reds, konnte die für ihn gezahlten 85 Millionen Euro Ablöse jedoch zu keinem Zeitpunkt rechtfertigen. Vor allem aufgrund seiner schlechten Chancenverwertung stand Nunez in Liverpool stark in der Kritik.

Kerkez MilosPaul ELLIS / AFP

Für wie viel Geld wechselte Milos Kerkez zum FC Liverpool?

Kerkez wiederum wurde im Sommer 2025 für mehr als 45 Millionen Euro vom AFC Bournemouth verpflichtet - der Klub, von dem auch Iraola zum LFC stieß. Trotz der gemeinsamen Vergangenheit würde die Zusammenarbeit zwischen Coach und Spieler laut Carragher bislang aber noch keine Früchte tragen.

Dass sich die Reds im zurückliegenden Transferfenster nicht auf den defensiven Außen verstärkten, kritisierte auch Manchester-United-Ikone Gary Neville. "Was die beiden Außenverteidiger angeht, war es zu Beginn der letzten Saison schon recht klar, dass sie defensiv nicht ganz auf dem Niveau sein würden, das nötig ist", meinte dieser.

Er sei deshalb "fassungslos", dass man bei den Reds nicht noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv wurde. "Wir reden davon, ob Arsenal es bereuen wird, keinen Stürmer verpflichtet zu haben. Die Frage ist aber: Wird Liverpool es bereuen, keine weiteren Außenverteidiger verpflichtet zu haben?"

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Häufig gestellte Fragen

Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.

Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.

Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.

Das Stadion des Liverpool FC heißt Anfield und ist seit der Gründung die Heimspielstätte der Reds.

Das Anfield Stadium bietet Platz für 61.276 Zuschauer und verfügt ausschließlich über Sitzplätze.

Der Liverpool FC gehört mit 72 Titeln zu den erfolgreichsten Fußballklubs Englands und der Welt. International triumphierte der Verein sechsmal in der Champions League. Hinzu kommen vier UEFA-Supercups und eine FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.

Mit 20 englischen Meisterschaften teilt sich der Liverpool FC den Rekord als erfolgreichster Klub Englands mit Manchester United.

Ian Callaghan (1960-1978) ist mit 855 Pflichtspielen Rekordspieler beim FC Liverpool.

Ian Rush ist der Rekordtorschütze in der Geschichte der Reds und brachte es in seiner Karriere auf insgesamt 339 Pflichtspieltore für den Klub. 

Im Trikot des FC Liverpool standen im Laufe der Jahre zahlreiche Weltstars wie Steven Gerrard, Ian Rush, Robbie Fowler, Luis Suarez, Fernando Torres, Virgil van Dijk und Mohamed Salah.

Die Geschichte des Liverpool FC ist von zahlreichen herausragenden Trainern geprägt. An der Spitze steht Bob Paisley als erfolgreichster Trainer der Vereinsgeschichte (u.a. 6x englische Meisterschaft und 3x Champions League), während auch Joe Fagan, Rafael Benitez und Jürgen Klopp den Klub nachhaltig prägten.

Aufgrund seiner roten Vereinsfarben ist der FC Liverpool unter dem Spitznamen "The Reds" bekannt und wird im Alltag oft schlicht "LFC" genannt.

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