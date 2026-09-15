"Wirklich enttäuscht": Schiedsrichter-Boss räumt Fehler bei Treffer von Erling Haaland ein

"Dieses Tor hätte nicht zählen dürfen", bekannte Webb in der Sendung "Match Officials: Mic'd Up". In der fraglichen Szene hatte Schiedsrichter Michael Oliver dem Treffer zunächst wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung die Anerkennung versagt. Der Video Assistant Referee (VAR) Matt Donohue und sein Kollege Blake Antrobus schalteten sich jedoch ein und bewerteten Haalands Position als regulär.

Grund dafür war die Schuhspitze von United-Verteidiger Patrick Dorgu. Übersehen wurde allerdings die (passive) Abseitsposition von City-Profi Enzo Fernandez, der aktiv ins Spielgeschehen eingegriffen hatte. Die Schiedsrichterkommission hat den Fehler ebenfalls bereits eingeräumt.

Die Schiedsrichter seien "sehr stolz auf ihre Arbeit, und es schmerzt sie natürlich sehr, dass sie in dieser Situation versagt haben", sagte Webb und kündigte Konsequenzen an: "Sie werden erst nach der Länderspielpause wieder Spiele leiten. Wir haben uns an Manchester United gewandt und den Fehler eingeräumt, so wie wir es tun, wenn solche Dinge passieren."

Webb versprach: "Wir werden den Vorfall analysieren, darüber nachdenken und versuchen, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, um zu verhindern, dass sich eine solch ungewöhnliche Art von Fehler wiederholt."

United-Teammanager Michael Carrick hatte sich nach dem Spiel "fassungslos" über die Fehlentscheidung gezeigt.