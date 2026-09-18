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Falko Blöding

"Wird sich Zeit zum Nachdenken nehmen": Entscheidet sich Paris Brunner gegen den DFB?

UEFA Nations League A
Deutschland
Lettland U21 - Deutschland U21
Deutschland U21
EURO U21 Qualification
Kongo
P. Brunner
S. Desabre

Die DR Kongo bemüht sich um die Dienste von Deutschlands Sturmjuwel Paris Brunner.

Paris Brunner wurde am Freitag erstmals für die deutsche U21-Nationalmannschaft nominiert. In Stein gemeißelt ist eine mögliche spätere Laufbahn in der A-Auswahl des DFB allerdings nicht.

Denn die DR Kongo wirbt nach eigenen Angaben um Brunner. Dieser ist wegen seiner kongolesischen Wurzeln auch für den WM-Teilnehmer spielberechtigt.

Kongos Nationaltrainer Sebastien Desabre bestätigt im Rahmen einer Pressekonferenz eine Kontaktaufnahme zu Brunners Familie: "Wir sind zu den Eltern gegangen, um zu sprechen. Aber wir werden ihn nicht unter Druck setzen." Allerdings deutete er an, dass Brunner sich seine Entscheidung nicht leicht mache: "Er hängt am Kongo genauso wie an Deutschland. Er wird sich Zeit zum Nachdenken nehmen, dann werden wir im November sehen, was daraus wird."

Brunner wurde mit Deutschland U17-Welt- und Europameister. Beim WM-Triumph 2023 wurde er Torschützenkönig und zum besten Spieler der Endrunde gekürt. Er gehört nach einem starken Saisonstart bei der AS Monaco zum 23-köpfigen Kader für die letzten drei Qualifikationsspiele auf dem Weg zur EM 2027.

Brunner, der 2024 von Borussia Dortmund nach Monaco gewechselt war, hat in dieser Saison schon fünf Pflichtspieltore für den Tabellenzweiten der französischen Ligue 1 erzielt.

Was hat Jürgen Klopp über Paris Brunner gesagt?

Bundestrainer Jürgen Klopp sprach am Donnerstag bei seiner Kadernominierung über den Angreifer. "Ich habe zwar nicht mit ihm gesprochen, aber wir kriegen natürlich alles mit. Ich kenne Paris", so Klopp. DFB-Nachwuchschef Hannes Wolf sei "ein großer Befürworter" Brunners. Klopp weiter: "Er hat es fußballerisch zuletzt ganz toll gemacht und er ist seit Jahren ein Riesentalent.

Das DFB-Trikot hatte der 20-Jährige zuletzt im November 2025 getragen, in zwei Spielen für die U20 erzielte er fünf Treffer.

FBL-U17-WC-2023-GER-FRA-FINALGetty Images


Die deutsche U21 spielt im Kampf um das EM-Ticket zunächst in Lettland (26. September) und auf Malta (30. September), ehe es zum Abschluss in Bielefeld gegen Georgien (6. Oktober) geht. Das DFB-Team führt seine Qualifikationsgruppe punktgleich mit Griechenland an, drei Siege würden dank des gewonnenen direkten Vergleichs für Platz eins reichen. Als Gruppenzweiter müsste man wahrscheinlich in die Playoffs.

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Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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