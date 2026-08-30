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FC Bayern München v Jeju - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Jochen Tittmar

Wird ein Domino-Effekt zur Geduldsprobe? Top-Talent des FC Bayern München könnte innerhalb der Bundesliga wechseln

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A. Ibrahimovic

Verlässt Arijon Ibrahimovic noch den FC Bayern München?

Der SV Werder Bremen fühlt wegen einer Leihe von Arijon Ibrahimovic beim FC Bayern München vor, vermeldet die DeichStube unter Berufung auf eigene Informationen sowie von Sky.

An der Weser liegt der eigentliche Fokus auf dem Transfermarkt auf einem flexibel einsetzbaren Akteur für die Defensive. Parallel dazu beobachtet man aber offenbar auch den Markt für die Offensive und ist dabei auf Ibrahimovic gestoßen. Der 20-jährige Allrounder, dessen Stärken primär auf dem linken Flügel sowie in der Mittelfeldzentrale liegen, wird am Osterdeich laut des Berichts hochgeschätzt.

Werder hat die Entwicklung des Youngsters demnach bereits während dessen Leihstation beim 1. FC Heidenheim in der vergangenen Saison intensiv verfolgt. Laut Sky kam es kürzlich zu einer direkten Kontaktaufnahme zwischen der Führungsetage der Bremer und den Verantwortlichen des FC Bayern, was sich mit den Recherchen der DeichStube deckt.

Das Gespräch besaß vorerst aber noch den Charakter eines unverbindlichen Vorfühlens. Ein Transfer hängt an einer strikten Bedingung. Ein Deal wird für Werder erst dann zu einer Option, wenn zuvor ein eigener Offensivakteur den Kader verlässt. Derzeit deutet allerdings wenig auf ein solches Szenario hin.

In den vergangenen Wochen galt Justin Njinmah als der wahrscheinlichste Kandidat für einen Abgang. Unter anderem hatte die AS Monaco Interesse an dem 25-jährigen Angreifer signalisiert.

FC Rottach-Egern v FC Bayern München - Pre-Season FriendlyGetty Images

Wer ist noch an Bayerns Arijon Ibrahimovic interessiert werden?

Aktuell liegt Werder aber weder ein schriftliches Angebot noch eine offizielle Anfrage für Njinmah vor. Ohnehin würde die Vereinsführung den Stürmer so kurz vor dem Schließen des Transferfensters nur bei einer Offerte im hohen einstelligen Millionenbereich ziehen lassen. Dass ein Angebot dieser Größenordnung auf den letzten Drücker eingeht, gilt allerdings als unwahrscheinlich.

Sollte dieser Fall dennoch eintreffen oder ein unvorhergesehener Abgang eines anderen Offensivspielers eintreten, wollen die Bremer gewappnet sein. Aus diesem Grund erfolgte das erste Abtasten beim FC Bayern in Sachen Ibrahimovic, von dem es grundsätzlich positive Signale bezüglich eines Leihgeschäfts gegeben haben soll.

Der Rekordmeister prüft für das Talent allerdings auch alternative Szenarien und schließt einen festen Verkauf nicht aus. Neben dem 1. FC Union Berlin gilt unter anderem Serie-A-Klub Atalanta Bergamo als Interessent für eine Verpflichtung von Ibrahimovic.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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