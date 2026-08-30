Der SV Werder Bremen fühlt wegen einer Leihe von Arijon Ibrahimovic beim FC Bayern München vor, vermeldet die DeichStube unter Berufung auf eigene Informationen sowie von Sky.

An der Weser liegt der eigentliche Fokus auf dem Transfermarkt auf einem flexibel einsetzbaren Akteur für die Defensive. Parallel dazu beobachtet man aber offenbar auch den Markt für die Offensive und ist dabei auf Ibrahimovic gestoßen. Der 20-jährige Allrounder, dessen Stärken primär auf dem linken Flügel sowie in der Mittelfeldzentrale liegen, wird am Osterdeich laut des Berichts hochgeschätzt.

Werder hat die Entwicklung des Youngsters demnach bereits während dessen Leihstation beim 1. FC Heidenheim in der vergangenen Saison intensiv verfolgt. Laut Sky kam es kürzlich zu einer direkten Kontaktaufnahme zwischen der Führungsetage der Bremer und den Verantwortlichen des FC Bayern, was sich mit den Recherchen der DeichStube deckt.

Das Gespräch besaß vorerst aber noch den Charakter eines unverbindlichen Vorfühlens. Ein Transfer hängt an einer strikten Bedingung. Ein Deal wird für Werder erst dann zu einer Option, wenn zuvor ein eigener Offensivakteur den Kader verlässt. Derzeit deutet allerdings wenig auf ein solches Szenario hin.

In den vergangenen Wochen galt Justin Njinmah als der wahrscheinlichste Kandidat für einen Abgang. Unter anderem hatte die AS Monaco Interesse an dem 25-jährigen Angreifer signalisiert.

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Wer ist noch an Bayerns Arijon Ibrahimovic interessiert werden?

Aktuell liegt Werder aber weder ein schriftliches Angebot noch eine offizielle Anfrage für Njinmah vor. Ohnehin würde die Vereinsführung den Stürmer so kurz vor dem Schließen des Transferfensters nur bei einer Offerte im hohen einstelligen Millionenbereich ziehen lassen. Dass ein Angebot dieser Größenordnung auf den letzten Drücker eingeht, gilt allerdings als unwahrscheinlich.

Sollte dieser Fall dennoch eintreffen oder ein unvorhergesehener Abgang eines anderen Offensivspielers eintreten, wollen die Bremer gewappnet sein. Aus diesem Grund erfolgte das erste Abtasten beim FC Bayern in Sachen Ibrahimovic, von dem es grundsätzlich positive Signale bezüglich eines Leihgeschäfts gegeben haben soll.

Der Rekordmeister prüft für das Talent allerdings auch alternative Szenarien und schließt einen festen Verkauf nicht aus. Neben dem 1. FC Union Berlin gilt unter anderem Serie-A-Klub Atalanta Bergamo als Interessent für eine Verpflichtung von Ibrahimovic.