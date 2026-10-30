"Wir spornen ihn an": Bayern-Trainer Aaron Danks spricht bei Lennart Karl von einer "Achterbahnfahrt"

"Ich bin schon seit langer Zeit Trainer und habe die meiste Zeit mit jungen Spielern gearbeitet", sagte Danks bei einer Pressekonferenz am Freitag und nahm damit Bezug auf seine langjährige Tätigkeit im Nachwuchsbereich des englischen Verbandes FA.

Der Vertreter des erkrankten Vincent Kompany führte aus: "Was Lenny gerade durchmacht, ist völlig normal. Jeder erwartet und hofft, dass der Weg geradlinig und direkt an die Spitze führt. Aber in Wirklichkeit ist es wie eine Achterbahnfahrt: Es gibt Höhen und Tiefen, Leistungsschwankungen, Momente mit großem Selbstvertrauen, Momente mit geringem Selbstvertrauen. Wir glauben an ihn, stehen hinter ihm und spornen ihn an, hart zu arbeiten."

Seit seinem rasanten Durchbruch vergangenen Herbst stockt die Entwicklung des 18-jährigen Rechtsaußen. In der Rückrunde bremsten ihn diverse Verletzungsprobleme aus, weshalb er letztlich auch die WM-Teilnahme verpasste. Zu Beginn dieser Saison enttäuschte Karl, zeigte zuletzt aber wieder aufsteigende Tendenz und stand zweimal in Folge in der Startelf.

Uli Hoeneß und Max Eberl äußerten sich kritisch über Lennart Karl

Beim 6:1-Sieg gegen den 1. FC Magdeburg am Mittwoch glänzte Karl mit einem tollen Steilpass bei der Entstehung von Michael Olises 1:0 sowie einem Assist zum 4:1. "In den letzten beiden Spielen hat er einige wirklich positive Ansätze gezeigt. Er hat hart gearbeitet, seine defensive Aufgabe für die Mannschaft sehr gut erfüllt und Momente von echter Qualität gezeigt", befand Danks. Insgesamt kam Karl in dieser Saison in elf Einsätzen 443 Minuten zum Einsatz. Dabei gelangen ihm ein Tor und zwei Assists.

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Zuletzt hatten sich mehrere Bosse kritisch über Karl geäußert, speziell wegen seines Verhalten Abseits des Platzes und in den sozialen Medien. Ehrenpräsident Uli Hoeneß kündigte ein "ernstes Gespräch" mit Karl an. Sportvorstand Max Eberl sprach nach dem Magdeburg-Spiel von dem "einen oder anderen Fehltritt" und sagte: "Lenny muss auf dem Platz zeigen, dass er wieder herauskommt aus diesem Loch." Beim Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr) wird Karl aller Voraussicht nach nur eingewechselt werden.