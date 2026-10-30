Für Neuer kommt ein etwaiger Einsatz gegen den BVB am Samstag (18.30 Uhr) "leider etwas zu früh", erklärte Interims-Cheftrainer Aaron Danks bei einer Pressekonferenz am Freitag. "Er hat immer noch ein bisschen Schmerzen im Fuß. Er schaut von Tag zu Tag." Anstelle des 40-jährigen Stammkeepers wird also zum dritten Mal nacheinander und zum insgesamt siebten Mal in dieser Saison Jonas Urbig (23) das Münchner Tor hüten.

Kimmich könnte derweil in den Kader zurückkehren. Wegen des überraschenden Todes seines Vaters verpasste der 31-jährige Mittelfeldstratege zuletzt drei Spiele, ist mittlerweile aber zurück am Trainingsgelände an der Säbener Straße. "Jo hat zwei individuelle Einheiten absolviert. Er wird heute sein erstes Mannschaftstraining absolvieren", erklärte Danks. "Danach werden wir miteinander sprechen und sehen, wie er durchkommt."

FC Bayern: Wer fällt außer Manuel Neuer noch sicher aus?

Sportvorstand Max Eberl berichtete derweil von einem Austausch mit Kimmich und erklärte: "Das Leben ist anders für ihn jetzt. Da brauchen wir keinen Hehl daraus machen. Wenn in der Familie das passiert, ändert sich das Leben. Wir werden ihm alle Unterstützung geben. Wir leben das, wir labern das nicht nur. Wenn Jo in den neuen Alltag eintaucht und sich bereit fühlt, dann bin ich mir relativ sicher, dass sich der Trainerstab zusammen mit Jo die Gedanken macht, ob das dann für morgen der richtige Zeitpunkt ist."

Weiterhin nicht dabei ist Cheftrainer Vincent Kompany, der sich von seiner Hirnhautreizung erholt. Laut seines Vertreters Danks gäbe es aktuell und bis zu seiner Rückkehr - womöglich nach der Länderspielphase Mitte November - keinen Austausch über sportliche Fragen. Neben Kompany und Neuer muss der FC Bayern gegen den BVB sicher auch auf die verletzten Jamal Musiala, Luis Diaz und Bara Ndiaye verzichten.