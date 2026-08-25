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FBL-GER-BUNDESLIGA-FRANKFURT-BREMENAFP
SID

Wieder eine Leihe: Eintracht Frankfurt wird 26-Millionen-Euro-Flop los

Bundesliga
Eintracht Frankfurt
E. Wahi
Nizza
Frankreich Ligue 1

Der Stürmer ist ein teures Missverständnis bei der SGE. Erneut geht es für ihn in Frankreichs Ligue 1.

Bundesligist Eintracht Frankfurt plant weiter nicht mit Elye Wahi. Wie der Klub am Montag mitteilte, wird der Stürmer erneut an den französischen Erstligisten OGC Nizza ausgeliehen. Dort spielte er bereits in der vergangenen Rückrunde, Nizza hat zudem eine Kaufoption für den 23-Jährigen.

In Frankfurt hatte sich der im Januar 2025 für wohl 26 Millionen Euro von Olympique Marseille verpflichtete Wahi nicht durchsetzen können.

In 25 Pflichtspielen gelang ihm nur ein Tor. Bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada war der Ivorer in drei Spielen im Einsatz.

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