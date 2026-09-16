Auf die Frage nach möglichen Aktivitäten im Wintertransferfenster ordnete Book die Situation wie folgt ein: "Wir sind gerade auch in der Breite nicht übermäßig besetzt, das mit Sicherheit. Aber ich glaube schon, dass wir verschiedene Optionen im Kader haben, die das zumindest mal phasenweise spielen können. Wir haben einige, die das sehr gut spielen können. Deswegen kann alles immer sein. Es könnte aber auch sein, dass es dafür noch einen Abgang bedürfte."

Dem Trainerstab verbleiben derzeit nominell lediglich Julian Ryerson für die rechte sowie Daniel Svensson für die linke Abwehrseite als gelernte Außenverteidiger. Zwar stehen im Kader Akteure wie Maximilian Beier oder Ramy Bensebaini zur Verfügung, die diese Positionen im Bedarfsfall besetzen können, doch die Option einer Nachjustierung bleibt im Raum.

Der BVB wähnte sich in den letzten Tagen des Sommertransferfensters gerade bei Fort auf einem guten Weg und soll sich Gerüchten zufolge auch in der Pole Position befunden haben. Dann hieß es jedoch, dass sich der spanische U21-Nationalspieler aufgrund der ausbleibenden schnellen Einigung für einen Transfer zu Real Sociedad entschieden hat.

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Wohin wechselte BVB-Flirt Hector Fort?

Der Deal zum Klub vom ehemaligen Hoffenheim- und Stuttgart-Trainer Pellegrino Matarazzo, der schließlich für eine Ablösesumme in Höhe von 8,5 Millionen Euro über die Bühne ging, beinhaltete mehrere Absicherungen aus Sicht Barcelonas. So erhalten die Katalanen angeblich 50 Prozent bei einem zukünftigen Weiterverkauf des 20-Jährigen und verfügen zudem über eine Rückkaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro.

Die Verhandlungen zwischen Barca und dem BVB scheiterten offenbar, da sich die Vereine nicht auf das passende Transfermodell einigen konnten. Laut einem Bild-Bericht verlangte der spanische Meister 17 Millionen Euro Ablöse, die Dortmund allerdings nicht zahlen wollte.