Wie viele Titel hat Lionel Messi gewonnen? Die unglaubliche Titelsammlung des Stars von PSG und Argentinien

Lionel Messi hat auch in dieser Saison wieder ordentlich Titel abgeräumt. Wie viele sind es für La Pulga nun insgesamt?

Lionel Messi hat auch 2022/23 wieder fleißig Titel gesammelt. Dabei sticht natürlich der Gewinn der Weltmeisterschaft in Katar heraus. Der Starstürmer von PSG führte die Albiceleste zum ersten WM-Titel seit 36 Jahren.

Auch mit seinem Klub Paris Saint-Germain war Messi erfolgreich und holte unter anderem wieder die Meisterschaft in der Ligue 1.

Wie viele wertvolle Auszeichnungen hat Lionel Messi jetzt in seinem Trophäenschrank? GOAL kennt die Antwort.

Wie viele Titel hat Lionel Messi mit seinen Mannschaften gewonnen?

Lionel Messi war sowohl in Spanien als auch in Frankreich auf Vereinsebene erfolgreich. Mit der Nationalelf gewann er große Titel auf globaler Ebene und in Südamerika.

Wettbewerb, den Messi gewann Anzahl der Titel Mannschaft FIFA Weltmeisterschaft 1 Argentinien UEFA Champions League 4 Barcelona Copa América 1 Argentinien UEFA Super Cup 3 Barcelona Club World Cup 3 Argentinien Finalissima 1 Argentinien LaLiga 10 Barcelona Copa Del Rey 8 Barcelona SuperCopa 7 Barcelona Trophée des Champions 1 PSG FIFA Junioren-Weltmeisterschaft 1 Argentinien Olympische Spiele 1 Argentinien Ligue 1 2 PSG Gesamt 43

*Stand 31. Mai 2023.

Welche individuellen Auszeichnungen hat Lionel Messi gewonnen?

Lionel Messi hat im Laufe seiner Karriere viele individuelle Trophäen errungen. Unter anderem wurde er siebenmal mit dem Ballon d’Or ausgezeichnet. Hier gibt es die ganze Liste seiner Awards.

Auszeichnung, die Messi gewann Anzahl der Auszeichnungen Mannschaft Ballon d'Or 7 Barcelona, PSG Weltfußballer des Jahres 1 Barcelona FIFA The Best 1 Barcelona Goldener Schuh Europas 6 Barcelona Goldener Ball der WM 2 Argentinien Goldener Ball der Klub-WM 2 Barcelona Spieler des Jahres in LaLiga 6 Barcelona Pichichi-Pokal 8 Barcelona Argentiniens Fußballer des Jahres 14 Argentinien Gesamt 47

Welcher Fußballer hat die meisten Titel gewonnen?