"Wie in einer guten Ehe!" Bei Stuttgarts CL-Gegner Viking Stavanger ticken die Uhren etwas anders

"Scheidung?!" Morten Jensen lachte. "Nein", betonte der Coach von Viking Stavanger und hielt seinen Ehering in die Kameras, "ich bin immer noch verheiratet." Und zwar mit seiner Frau Janne Marita Vervik, nicht etwa mit Bjarte Lunde Aarsheim, seinem Trainerkollegen, mit dem er sich die Bank beim norwegischen Fußball-Meister teilt.

Jensen und Aarsheim üben das Amt beim Champions-League-Neuling, der zum Auftakt am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) beim VfB Stuttgart gastiert und am 2. Spieltag den FC Bayern empfängt (13. Oktober), gleichberechtigt aus. Das funktioniere "wie in einer sehr guten Ehe, in der wir die Kinder gemeinsam erziehen", sagte Jensen über das ungewöhnliche Modell.

Vorbilder gibt es dafür nur sehr wenige. Routinier Udo Lattek und Neuling Matthias Sammer retteten Borussia Dortmund 2000 gemeinsam vor dem Abstieg, wobei Sammer offiziell als Assistent fungierte. Beim FC Liverpool scheiterte ein ähnliches Experiment 1996 mit Roy Evans und Gérard Houllier krachend, der Schwede Lars Lagerbäck dagegen feierte mit unterschiedlichen "Partnern" Erfolge mit der Nationalelf seiner Heimat oder der Islands ("Huuu!").

Legendärer Hüttenabend mit Fertigpizza

Jensen und Aarsheim, der einst selbst Viking-Kapitän war, übernahmen zur Saison 2021 nach einem längst legendären Hüttenabend mit Fertigpizza von ihrem Boss Bjarne Berntsen - ein Wagnis, hatte Berntsen Stavanger doch zu Aufstieg und Pokalsieg geführt. Inzwischen ist das Duo Jensen/Aarsheim der Chefcoach mit der längsten Amtszeit in der 127-jährigen Klubgeschichte. Natürlich gebe es Diskussionen, sagte Aarsheim, "aber nie Streit".

Ihr Leitbild? Kjetil Knutsen und sein FK Bodö/Glimt, der in der vergangenen Saison mit sensationellen Triumphen über Manchester City, Atlético Madrid und Inter Mailand in der Königsklasse für Furore sorgte. "Sie haben sich das Stein für Stein aufgebaut, nichts geschenkt bekommen. Sie haben uns stark inspiriert", sagte Jensen.

Viking schnappt Bodö die Meisterschaft weg

Zuhause schnappte Viking dem Serienchampion den Titel weg, es war die erste Meisterschaft seit 34 Jahren für die "Ölstadt" im Südwesten des Landes. In Europa wollen sie Norwegens Fußball-Boom, der bei der WM mit dem Viertelfinaleinzug von Erling Haaland und Co. ("Ruuuu!") einen vorläufigen Höhepunkt erlebte, nun Seite an Seite fortsetzen.

Bodö, das am Donnerstag (21.00 Uhr/DAZN) bei den Bayern und am 14. Oktober gegen Dortmund spielt, hat seine Erfolgstruppe bis auf den Dänen Kasper Högh (Celtic Glasgow) zusammengehalten. Viking verlor Schlüsselspieler Edvin Austbö (West Ham United), leistete sich aber den früheren Glimt-Profi Erik Botheim aus Malmö - drei Millionen Euro Ablöse bedeuteten Vereinsrekord.

Ansonsten setzt Stavanger (wie Bodö) stark auf Eigengewächse. "Darauf sind wir unglaublich stolz", sagte Jensen. Angeführt werden die Youngster vom früheren Fürther Zlatko Tripic - und ihrem Trainerduo. "Eigentlich denkt man, dass das nicht funktionieren kann auf dem Level, würde es auch nicht überall", schrieb Jan Age Fjörtoft im kicker: "Aber die beiden machen das super, weil sie demütig an die Sache rangehen und auch total uneitel sind."