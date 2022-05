Werder Bremen vs. Jahn Regensburg: Die 2. Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Es ist der finale Spieltag in der 2. Bundesliga - es geht um den Aufstieg! Der SV Werder Bremen empfängt heute Jahn Regensburg, Anpfiff im wohninvest Weserstadion ist um 15.30 Uhr!

Heute ist es so weit: Für die Grün-Weißen von der Weser geht es um alles. Von Tabellenführung bis Nicht-Aufstieg auf Platz vier ist heute alles drin - je nachdem, was die Konkurrenz auf den anderen Plätzen veranstaltet.

Werder mit aktuell 60 Punkten hat zwar drei Punkte mehr als der HSV und Darmstadt auf Platz 3 und 4, allerdings das schlechtere Torverhältnis. Sollte Werder also gegen Regensburg verlieren, würde Werder den beiden Kontrahenten die Chance geben, vorbeizuziehen.

Spektakulär ging es beim 3:2 für Werder im Hinspiel zu, auch heute will Ole Werner den Sieg feiern. GOAL erklärt in diesem Artikel, wie das entscheidende Spiel um den Aufstieg von der 2. Bundesliga in die Bundesliga LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Werder Bremen empfängt Jahn Regensburg: Das Spiel um den Aufstieg im Überblick

Begegnung Werder Bremen - Jahn Regensburg Wettbewerb 2. Bundesliga | 34. Spieltag Datum Samstag | 15. Mai 2022 Anpfiff 15.30 Uhr Ort Weserstadion | Bremen Bilanz (Ein Spiel) Ein Sieg Regensburg

Werder Bremen gegen Jahn Regensburg: So wird das Saisonfinale im TV und LIVE-STREAM übertragen!

Nürnberg, Regensburg, Rostock und Paderborn: Das sind die vier Vereine, gegen die die besten vier Mannschaften heute antreten müssen und die noch einigen Wirbel in den Kampf um Meisterschaft und Aufstieg bringen können.

Gerade Regensburg hat sich in dieser Saison schon als Favoritenschreck gezeigt: In den ersten vier Saisonspielen gab es vier Siege, zwei davon gegen Schalke und Darmstadt! Allerdings konnten die Regensburger von den letzten 18 Spielen nur noch zwei gewinnen - Bremen ist heute klarer Favorit!

Die 2. Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM: So wird Werder Bremen gegen Jahn Regensburg übertragen

Es geht um den Aufstieg in die Bundesliga und vielleicht auch um den Titel der 2. Bundesliga - logisch, dass da viele Menschen einschalten wollen! Die Frage, die sich hier stellt, ist: Wo wird das Spiel übertragen? Die Antwort ist relativ simpel: Das Spiel ist da zu sehen, wo auch den Rest der Saison über die 2. Bundesliga übertragen wurde!

Sky hat in dieser Saison ausnahmslos jedes Spiel der 2. Bundesliga übertragen - das stoppt natürlich nicht vor dem letzten und wichtigsten Spieltag der Saison! Alle Spiele der 2. Bundesliga sind heute bei Sky zu sehen. So sieht die Übertragung des Werder-Spiels heute aus:

Aufstieg am Osterdeich? So zeigt Sky heute Werder Bremen gegen Jahn Regensburg

Begegnung : Werder Bremen vs. Jahn Regensburg

: Werder Bremen vs. Jahn Regensburg Beginn der Übertragung : 15.20 Uhr

: 15.20 Uhr Anpfiff : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Sender : Sky Sport Bundesliga 3 (HD)

: Sky Sport Bundesliga 3 (HD) Kommentatoren: Oliver Seidler

Die 2. Bundesliga heute live im Pay-TV: So funktioniert Sky

Ein Spiel pro Spieltag läuft in der 2. Bundesliga für gewöhnlich bei Sport1 - heute aber nicht: Sport1 zeigt nämlich eigentlich das Top-Spiel am Samstagabend, also um 20.30 Uhr, nur gibt es an diesem Wochenende kein Spiel am Samstag, also auch kein Spiel im Free-TV.

Sky ist kostenpflichtig, alle Informationen zu dem sogenannten Bundesliga-Paket findet ihr hier. Immerhin bekommt ihr hier auch eine Konferenz angeboten, die fängt heute sogar schon um 14.30 Uhr an. Alle neun Spiele werden zu sehen sein - ideal, um das Aufstiegsrennen live mitzuerleben!

HSV, Schalke, Werder, Darmstadt: Das ist die große Sky-Konferenz der 2. Bundesliga!

Begegnungen :

: 1. FC Nürnberg - FC Schalke



Werder Bremen - Jahn Regensburg



Hansa Rostock - Hamburger SV



SV Darmstadt 98 - SC Paderborn 07



FC St. Pauli - Fortuna Düsseldorf



Dynamo Dresden - Erzgebirge Aue



Hannover 96 - FC Ingolstadt 04



1. FC Heidenheim - Karlsruher SC



SV Sandhausen - Holstein Kiel

Moderation : Yannick Erkenbrecher

: Yannick Erkenbrecher Beginn der Übertragung : 14.30 Uhr

: 14.30 Uhr Anstoß : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Werder Bremen empfängt Jahn Regensburg: So wird heute die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM gezeigt!

Sport1 ist heute raus, Sky ist alleine dafür zuständig, die neun Spiele der 2. Bundesliga zu übertragen! Den Link, unter dem erklärt wird, wie man den kostenpflichtigen Sender auf dem Fernseher einrichtet, haben wir oben eingebaut - doch wie sieht es im Internet aus?

Immer mehr Menschen schaffen sich keinen klassischen Fernseher mit linearem Anschluss an, sondern verlassen sich auf das Streaming: Hier werden Inhalte im Internet ausgestrahlt, viele davon sind, anders als im TV, rund um die Uhr verfügbar. Kann man auch das Werder-Spiel im Stream sehen?

Wird Werder Bremen Meister der 2. Bundesliga? So überträgt Sky Go das Spiel im LIVE-STREAM

Klar geht das - und auch hier ist Sky die richtige Adresse. Das Privatunternehmen aus Unterföhring hat dafür zwei Plattformen ins Leben gerufen, die es euch beide ermöglichen, das Spiel live zu sehen! Die eine der beiden heißt Sky Go und ist für alle, die bereits ein Abonnement bei Sky abgeschlossen haben.

Ihr habt das Bundesliga-Paket gebucht und den Sky-Q-Receiver zuhause stehen, seid heute aber in der Bahn oder sonstwie unterwegs? Dann könnt ihr euch auf Sky Go anmelden und das Spiel dann kostenlos über die App streamen! Die Links zu den kostenlosen Apps findet ihr in wenigen Abschnitten.

Sky Ticket zeigt die 2. Bundesliga live! So wird heute Werder gegen Regensburg übertragen

Vorher wollen wir uns noch mit dem Sky Ticket beschäftigen, welches für viele von Euch sehr interessant sein dürfte: Je nachdem, welches Sky Ticket ihr bucht, bekommt ihr nämlich Zugriff zu unterschiedlichen Programmpunkten - unter anderem zum Fußball und der 2. Bundesliga!

Dabei hat das Sky Ticket viele Vorteile gegenüber dem gewöhnlichen Sky-Abo: Ihr seid um einiges flexibler! Dadurch, dass ihr nun ein Abo abschließt, welches ihr auch monatlich kündigen könnt, seid ihr wesentlich flexibler und könnt so eine Menge Geld sparen!

Sky, Sport1, DAZN und die kostenlosen Apps: Das sind die wichtigen Links, um die Bundesliga und 2. Bundesliga zu sehen

So wird Werder Bremen gegen Jahn Regensburg im TV und LIVE-STREAM übertragen

