Werder Bremen vs. Hannover 96: Die 2. Bundesliga heute live im TV und LIVE-STREAM

Bundesliga-Absteiger Werder Bremen trifft zum Auftakt heute auf Hannover 96. Wo das Aufeinandertreffen zu sehen sein wird, erfahrt Ihr hier.

Es ist die wohl beste 2. Bundesliga aller Zeiten. Das sagen zumindest Experten und Fans. Die Namen in Liga zwei lesen sich wie Bundesliga-Vereine. FC Schalke 04, SV Werder Bremen, Hamburger SV, Hannover 96, 1. FC Nürnberg sind nur ein paar Beispiele. Bremen trifft am ersten Spieltag der zweiten Bundesliga auf Hannover 96. Ein klangvolles Duell.

Nach etlichen Jahren der Stagnation hat es Werder Bremen schließlich erwischt. Genau wie den HSV vor wenigen Jahren. Nun lautet das Ziel natürlich direkter Wiederaufstieg. Das ist allerdings leichter gesagt als getan. Neue Liga, neue Spielweisen, neuer Druck, neue Gegner. Dazu kommt eine bisher recht ruhige Transferphase der Grün-Weißen. Auf einigen Position gibt es noch Handlungsbedarf. Vor dem ersten Spieltag ist der Kader keinesfalls final. Das Duell gegen Hannover 96 wird ein erstes Indiz sein, wo man zu Beginn der Saison steht.

96 ist seit mehreren Jahren in der Liga und will seinerseits ebenfalls wieder zurück in die Beletage des deutschen Fußballs. Der Härtetest gegen Bremen bietet eine große Chance, Hannover hat in diesem Duell mehr zu gewinnen als zu verlieren. Wichtige Spieler wie Linton Maina konnten gehalten werden, außerdem hat man sich punktuell gut verstärkt.

Werder Bremen vs. Hannover 96 heute live sehen: So wird die 2. Liga übertragen

Wettbewerb 2. Bundesliga Begegnung Werder Bremen vs. Hannover 96 Anpfiff 24. Juli - 20.30 Uhr Ort Wohninvest-Weserstadion (Bremen, Deutschland)

Werder Bremen vs. Hannover 96: Die 2. Bundesliga heute live im TV

Die Partie zwischen Bremen und Hannover wird live im TV zu sehen sein. Dabei habt Ihr die Wahl zwischen der Übertragung auf Sport1 und der auf dem Pay-TV-Sender Sky.

Denn das erste abendliche Topspiel dieser 2. Bundesliga wird nach Jahren wieder live im Free-TV zu sehen sein. Sport1 überträgt als einziger frei empfangbarer TV-Sender die Begegnung zwischen Werder und 96.

Werder Bremen vs. Hannover 96 heute live im Free-TV bei Sport1 sehen

Die Vorberichte bei Sport1 starten bereits um 19.30 Uhr. Im Anschluss an die Begegnung habt Ihr zudem die Möglichkeit, die Highlights des ersten Spieltags der 2. Bundesliga ebenfalls auf Sport1 zu verfolgen.

SV Werder Bremen vs. Hannover 96 heute im TV bei Sky

Im Gegensatz zu Sport1 hat Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte für alle Spiele der 2. Bundesliga. Somit auch für das Duell zwischen Werder Bremen und Hannover 96.

Die Übertragung bei Sky startet um 20 Uhr. Stefan Hempel wird als Moderator durch den Abend führen und auch als Kommentator das Spiel am Mikrofon begleiten.

Werder Bremen vs. Hannover 96 heute im LIVE-STREAM: So geht's

Das Abendspiel zwischen Werder und Hannover wird auch via LIVE-STREAM zu verfolgen sein. Sollte es Euch nicht möglich sein, die Partie am Fernseher zu verfolgen, bietet Euch Sport1 die Möglichkeit, das Spiel auch über den LIVE-STREAM zu verfolgen. Zum kostenlosen LIVE-STREAM von Sport1 gelangt Ihr über diesen Link.

Und auch Sky bietet Euch die Möglichkeit, das Spiel online zu schauen. Sowohl über Sky Go als auch über SkyQ und via Sky Ticket wird die Begegnung übertragen. Das Angebot von Sky ist allerdings nicht kostenlos. Welche Modelle Ihr dort buchen könnt, findet Ihr hier.

Die Bundesliga live auf DAZN

Zwar gibt es auf DAZN keine Bundesliga-Highlights mehr zu sehen. Dafür hat sich der Streaminganbieter allerdings die Live-Übertragungsrechte an ausgewählten Bundesliga-Partien gesichert. Außerdem findet Ihr auf DAZN auch jede Menge weiteren Content. Neben der NBA, NFL oder auch NHL gibt es dort auch viele andere Sportarten zu sehen. Wenn Ihr diesen Service nutzen wollt, ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig.

Dieses würde Euch monatlich 14,99 Euro kosten, für ein Jahresabo wären 149,99 Euro fällig. Auf den Monat runtergebrochen sind dies umgerechnet 12,50 Euro pro Monat. Für Bestandskunden gelten diese Bedingungen erst ab dem 6. August 2021.

DAZN konnte sich für die Champions League und Bundesliga wesentlich mehr Übertragungsrechte sichern und wird daher deutlich mehr Partien dieser Wettbewerbe übertragen. Außerdem sind wie erwähnt auch andere Sportarten stark vertreten. Neben der NBA, NFL, NHL findet Ihr auch Darts, Baseball oder sogar Handball auf DAZN. Diese ganze Palette könnt ihr zudem mit einem kostenlosen Probemonat testen. Den Link zum kostenlosen Probemonat findet Ihr hier.

Werder Bremen vs. Hannover 96 heute live im Free-TV und STREAM sehen: Die Aufstellungen

