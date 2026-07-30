"Werden uns damit beschäftigen": Max Eberl erwägt beim FC Bayern den Verkauf eines Verteidigers

"Wenn es bei Hiroki Ito einen Gedanken an einen Wechsel geben sollte, weil er selbst merkt, dass es schwierig wird, dann werden wir uns damit beschäftigen", sagte Eberl bei einer Medienrunde am Mittwoch.

Der 27-jährige Japaner ist in der Abwehr zwar flexibel einsetzbar, hat auf seinen beiden Paradepositionen aber große Konkurrenz. Links hinten duellieren sich Alphonso Davies (entsprechend anderslautender Gerüchte laut Eberl unverkäuflich) und Neuzugang Nathaniel Brown um Einsatzzeiten. In der Innenverteidigung gelten Dayot Upamecano und Jonathan Tah als gesetzt, erste Alternative ist Min-Jae Kim.

Ito kam 2024 für 23,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart und steht noch bis 2028 unter Vertrag. In seinen ersten beiden Jahren beim FC Bayern bremsten ihn wiederkehrende Verletzungsprobleme aus. Abgesehen von Ito sollen Joao Palhinha, Sacha Boey und Bryan Zaragoza den Klub unbedingt noch verlassen.

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