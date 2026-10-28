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Wer zeigt / überträgt OL Lyonnes vs. Inter heute live im TV und Livestream?

OL Lyonnes - Inter
OL Lyonnes
Inter
Women's Champions League

In der Women's Champions League spielt OL Lyonnes gegen Inter. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen OL Lyonnes und Inter beginnt am 28.10.2026, 21:00.

DeutschlandDisney+

Anstoßzeit OL Lyonnes gegen Inter

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Women's Champions League - Spielwoche 3
Groupama Academy Stadium

Wer zeigt / überträgt OL Lyonnes vs Inter heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen OL Lyonnes und Inter ist live auf Disney+ zu sehen. Nachfolgend findet ihr alle Details zur Übertragung.

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OL Lyonnes vs. Inter: Spielvorschau

Im Groupama Academy Stadium empfängt OL Lyonnes heute den italienischen Vertreter Inter in der UEFA Women's Champions League. Lyon tritt als einer der Titelanwärter in diesem Wettbewerb an, während Inter versucht, sich im Mittelfeld der Tabelle zu festigen.

Jonatan Giraldez hat seine Mannschaft in beeindruckender Form, mit vier Siegen aus den letzten fünf Partien und einer bemerkenswerten Tordifferenz. Die Niederlage im letztjährigen Champions-League-Finale gegen Barcelona sitzt tief – und gibt Lyon zusätzliche Motivation in dieser Saison.

Inter reist unter Trainer David Sassarini nach Lyon. Die Mailänderinnen haben sich zuletzt als schwer zu bezwingende Mannschaft präsentiert und in den vergangenen fünf Spielen keine einzige Niederlage kassiert.

Die Ausgangslage ist klar: Lyon braucht einen Sieg, um den Druck auf die Tabellenführung aufrechtzuerhalten. Inter hingegen kämpft darum, den Rückstand auf die Spitzengruppe nicht weiter wachsen zu lassen.

Alle Informationen zum Live-Stream, TV-Sender und zur Anstoßzeit gibt es im Folgenden.


OL Lyonnes vs. Inter: Aufstellungen

OL Lyonnes vs Inter Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • J. Giraldez

Form

OLL

OLL - Form

SER
S0-8
CHE
U0-0
TOU
S5-0
PSG
S0-4
MSO
S5-0
Tor erzielt (kassiert)
22/0
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
0/5
INT

INT - Form

FIO
S2-0
WIE
U1-1
COM
S0-2
PAR
S3-0
NAP
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
8/1
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Lyon präsentiert sich in starker Verfassung mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Spielen. Die jüngste Partie endete mit einem 5:0-Erfolg gegen Marseille in der Division 1, zuvor schlug Lyon Paris Saint-Germain auswärts mit 4:0. In diesen fünf Begegnungen erzielte Lyon 22 Treffer und kassierte keinen einzigen Gegentreffer – eine außergewöhnliche Bilanz.

Inter kommt mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und keiner Niederlage aus den letzten fünf Spielen nach Lyon. Das jüngste Ergebnis war ein torloses Remis gegen S.S.D. Napoli Femminile in der Serie A, dem ein 3:0-Sieg gegen Parma Calcio 1913 vorausgegangen war. Inter hielt in drei der letzten fünf Partien die Null.

Bilanz direkte Duelle

Zu direkten Aufeinandertreffen zwischen OL Lyonnes und Inter liegen keine Daten vor. Das heutige Spiel könnte damit das erste dokumentierte Duell beider Mannschaften auf diesem Niveau darstellen.

OL Lyonnes vs. Inter: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
2200112+96
S
S
2
OL LyonnesOL LyonnesOLL
211080+84
U
S
3
Paris Saint GermainParis Saint GermainPSG
211061+54
S
U
4
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211052+34
S
U
5
Arsenal LondonArsenal LondonARS
211032+14
U
S
6
InterInterINT
211021+14
U
S
7
Chelsea FC WomenChelsea FC WomenCHE
211010+14
U
S
8
HB KögeHB KögeKÖG
210152+33
S
N
9
JuventusJuventusJUV
210142+23
S
N
10
SL BenficaSL BenficaBEN
210124-23
N
S
11
Manchester City WomenManchester City WomenMCI
20203302
U
U
12
Real Madrid FemeninoReal Madrid FemeninoRMA
20202202
U
U
13
Austria Wien WAustria Wien WWIE
201112-11
U
N
14
Paris FCParis FCPAR
201147-31
U
N
15
Oud-Heverlee LeuvenOud-Heverlee LeuvenOUD
201105-51
N
U
16
RomaRomaROM
201106-61
N
U
17
BK HäckenBK HäckenBKH
200204-40
N
N
18
ServetteServetteSER
2002113-120
N
N
Qualification to 1/4 finals
Qualifikation für das Achtelfinale

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