Das Spiel zwischen OL Lyonnes und Inter beginnt am 28.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit OL Lyonnes gegen Inter

Women's Champions League - Spielwoche 3 28. Okt. 2026 - 16:00 Groupama Academy Stadium

Wer zeigt / überträgt OL Lyonnes vs Inter heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen OL Lyonnes und Inter ist live auf Disney+ zu sehen. Nachfolgend findet ihr alle Details zur Übertragung.

OL Lyonnes vs. Inter: Spielvorschau

Im Groupama Academy Stadium empfängt OL Lyonnes heute den italienischen Vertreter Inter in der UEFA Women's Champions League. Lyon tritt als einer der Titelanwärter in diesem Wettbewerb an, während Inter versucht, sich im Mittelfeld der Tabelle zu festigen.

Jonatan Giraldez hat seine Mannschaft in beeindruckender Form, mit vier Siegen aus den letzten fünf Partien und einer bemerkenswerten Tordifferenz. Die Niederlage im letztjährigen Champions-League-Finale gegen Barcelona sitzt tief – und gibt Lyon zusätzliche Motivation in dieser Saison.

Inter reist unter Trainer David Sassarini nach Lyon. Die Mailänderinnen haben sich zuletzt als schwer zu bezwingende Mannschaft präsentiert und in den vergangenen fünf Spielen keine einzige Niederlage kassiert.

Die Ausgangslage ist klar: Lyon braucht einen Sieg, um den Druck auf die Tabellenführung aufrechtzuerhalten. Inter hingegen kämpft darum, den Rückstand auf die Spitzengruppe nicht weiter wachsen zu lassen.

Alle Informationen zum Live-Stream, TV-Sender und zur Anstoßzeit gibt es im Folgenden.





OL Lyonnes vs. Inter: Aufstellungen

Form

Lyon präsentiert sich in starker Verfassung mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Spielen. Die jüngste Partie endete mit einem 5:0-Erfolg gegen Marseille in der Division 1, zuvor schlug Lyon Paris Saint-Germain auswärts mit 4:0. In diesen fünf Begegnungen erzielte Lyon 22 Treffer und kassierte keinen einzigen Gegentreffer – eine außergewöhnliche Bilanz.

Inter kommt mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und keiner Niederlage aus den letzten fünf Spielen nach Lyon. Das jüngste Ergebnis war ein torloses Remis gegen S.S.D. Napoli Femminile in der Serie A, dem ein 3:0-Sieg gegen Parma Calcio 1913 vorausgegangen war. Inter hielt in drei der letzten fünf Partien die Null.

Bilanz direkte Duelle

Zu direkten Aufeinandertreffen zwischen OL Lyonnes und Inter liegen keine Daten vor. Das heutige Spiel könnte damit das erste dokumentierte Duell beider Mannschaften auf diesem Niveau darstellen.

OL Lyonnes vs. Inter: Die Tabellen

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