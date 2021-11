Am Freitag, 5. November, fällt mit der Partie zwischen Mainz 05 und Borussia Mönchengladbach der Startschuss zum 11. Spieltag der Bundesliga. Das letzte Freitagsspiel vor der anstehenden Länderspielpause wird um 20.30 Uhr in der MEWA Arena in Mainz angepfiffen.

Mainz 05 und Borussia Mönchengladbach präsentierten sich in den vergangenen Wochen in Siegerlaune. Die Fohlen vom Niederrhein sorgten in der 2. Runde des DFB-Pokals mit einem furiosen 5:0-Sieg gegen den FC Bayern für die wohl größte Überraschung der laufenden Saison. Mit der Euphorie dieses Sieges gewann Gladbach anschließend in der Bundesliga auch gegen den VfL Bochum.

Die Mainzer Siegesserie ist noch etwas länger. Zwei Dreier in der Bundesliga und ein Erfolg im DFB-Pokal lautet der positive Arbeitsnachweis der Mannen von Trainer Bo Svensson aus den vergangenen drei Spielen.

In der Tabelle verbesserten sich die Mainzer durch die jüngsten zwei Siege mit 16 Punkten auf Platz 5. Dort würde sicherlich gerne auch Borussia Mönchengladbach stehen. Nach einer Saison mit Höhen, aber auch vielen Tiefen reicht es bisher nur zu Platz zehn. Mit einem Sieg würde Gladbach aber am heutigen Gegner vorbeiziehen.

Begegnung 1. FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach Wettbewerb Bundesliga, 11. Spieltag Datum Freitag, 5. November Anpfiff 20.30 Uhr (im LIVE-TICKER von Goal) Ort MEWA Arena, Mainz

Die vergangenen Wochen waren ein Fest für jeden Fußball-Fan! Die Bundesliga, die 2. Runde im DFB-Pokal und dazu noch die internationalen Spiele in der Champions League, Europa League und der Conference League - beinahe an jedem Tag wurde gespielt.

Bei der Fülle an Spielen und Wettbewerben fällt es schwer, den Überblick darüber zu behalten, wo und wie die Spiele in den diversen Wettbewerben übertragen werden. Um Licht ins Dunkel zu bringen, klären wir Euch im folgenden über die Übertragungssituation in der Bundesliga - diese steht in den kommenden Tagen schließlich wieder im Mittelpunkt des Interesses - auf.

Die Live-Übertragungsrechte in dieser Saison lassen Spiele im Free-TV, im Pay-TV und im LIVE-STREAM zu. Im frei empfangbaren Fernsehen können aber nur die wenigsten Spiele live verfolgt werden. Ganze zwei Partien werden im weiteren Saisonverlauf von SAT.1 noch im Free-TV übertragen. Mainz 05 vs. Borussia Mönchengladbach gehört nicht zu diesem elitären Kreis - so viel können wir an dieser Stelle schon einmal verraten.

Für die Live-Übertragung der Bundesligaspiele sind im Regelfall zwei Anbieter verantwortlich: Der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky. Wer welches Spiel an welchem Wochentag übertragen darf, ist klar geregelt.

Wo Mainz 05 vs. Borussia Mönchengladbach live zu sehen ist, verraten wir Euch im nächsten Abschnitt.

An dieser Stelle machen wir einen kurzen Rückblick auf die vergangene Saison. In dieser wurden alle Freitagsspiele der Bundesliga von DAZN übertragen. Zurück zur Gegenwart: An der Übertragung der Freitagsspiele hat sich auch nach der Neuvergabe der TV-Rechte nichts verändert. Mainz 05 vs. Borussia Mönchengladbach wird also exklusiv von DAZN gezeigt - wie auch alle weiteren Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga.

Die Live-Übertragung der Bundesliga von Sky beschränkt sich 2021/22 auf die Samstagsspiele und die Spiele in englischen Wochen.

Wer zeigt / überträgt Mainz 05 vs. Borussia Mönchengladbach heute live? Die Übertragung von DAZN

DAZN hat die Live-Berichterstattung der Bundesliga nicht nur quantitativ ausgebaut, der Streamingdienst geht bei den Spielen auch früher auf Sendung als noch in der vergangenen Saison.

Die Übertragung von Mainz 05 vs. Borussia Mönchengladbach beginnt am Freitag bereits um 19.30 Uhr. Folgendes DAZN-Team ist im Einsatz:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator : Lukas Schönmüller

: Lukas Schönmüller Experte: Benny Lauth

Nichts gegen ein Fußballspiel im LIVE-STREAM auf dem Handy oder dem Tablet, aber die richtige Atmosphäre kommt doch erst am heimischen TV-Gerät auf.

DAZN sendet sein komplettes Programm fast ausschließlich im LIVE-STREAM. Dennoch könnt Ihr die Partie zwischen Mainz 05 und Borussia Mönchengladbach auch auf dem größeren TV-Bildschirm verfolgen.

Und wie funktioniert das? Eigentlich ganz einfach! Ihr benötigt einen internetfähigen Smart-TV, eine stabile Internetverbindung, ein DAZN-Abo und die DAZN-App. Sind diese Voraussetzungen gegeben, steht dem Empfang des Spiels im TV nichts mehr im Weg.

Zudem gibt es seit einiger Zeit auch die beiden linearen TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2. Diese sind aber nur nach einer Zuzahlung über Vodafone und Sky bei einem bestehenden Vertrag zu empfangen. Mainz 05 vs. Borussia Mönchengladbach läuft übrigens auf DAZN 1.

Wer Mainz 05 vs. Mönchengladbach heute live bei DAZN verfolgen will, benötigt ein gültiges Abonnement bei dem kostenpflichtigen Streamingdienst - entweder ein Monatsabo (14,99 Euro pro Monat) oder ein Jahresabo (einmalig 149,99 Euro).

Neben den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga hat DAZN mit der Champions League der Männer und Frauen, der Primera Divison, Ligue 1 und Serie A, zahlreichen Pokalwettbewerben und Spielen der laufenden WM-Qualifikation noch jede Menge weiteren Fußball der Spitzenklasse im Angebot.

Auch Anhänger anderer Sportarten wie US-Sport (NFL, NBA, MLB), Darts, Handball, Tennis, Boxen, MMA und Motorsport kommen mit einem DAZN-Abo voll auf ihre Kosten.

Die zahlreichen LIVE-STREAMS sind für Kunden auf dazn.com und auch über die kostenlose App über das Smartphone, Tablet, Smart-TV, TV-Stick oder Konsole abrufbar.

Aufstellung Mainz:

Zentner - Niakhate, Bell, Hack - Widmer, Kohr, Boetius, Aaron - Lee - Burkardt, Onisiwo

Aufstellung Gladbach:

Sommer - Elvedi, Ginter, Bensebaini - Scally, Zakaria, Kone, Netz - Hofmann - Embolo, Plea

Bo Svensson kam mit einem simplen Versprechen im Gepäck an den Bruchweg. Der schon unmöglich scheinende Klassenerhalt mit dem FSV Mainz 05 war es nicht, aber der stand für den Trainer damals auch gar nicht im Vordergrund. "Es gibt keine Ergebnisgarantie", sagte der Däne bei seiner Vorstellung im Januar, "aber es gibt eine Leistungsgarantie. Ich stehe für die Mainzer Tugenden." Und Svensson hat dieses Versprechen zweifelsohne gehalten.

Denn nicht nur rettete der 42-Jährige den FSV in der Rückrunde mit einer in der Fußball-Bundesliga noch nie dagewesenen Aufholjagd sensationell vor dem Abstieg, in der neuen Saison knüpfen die 05er nahtlos an diese Leistungen an. Ins Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) geht Mainz als Tabellenfünfter und würde mit einem Sieg sogar auf einem Champions-League-Platz übernachten.

Es ist eine beeindruckende Entwicklung, die Svenssons Handschrift trägt - auch wenn sich dieser gerne als nimmermüder Mahner gibt. "Tabelle hin und her", sagte er am Donnerstag in seiner typischen Art, diese sei "nicht so aussagekräftig". Auch dass sein Team den vierten Pflichtspielsieg in Folge einfahren könnte, ist bei Svensson "0,0 Thema. Serie oder keine Serie, das ist mir eigentlich total egal", sagte er und betonte: "Das Ziel, auf das wir hinarbeiten, ist die Verlässlichkeit der Leistung."

Und weil dies unter Svensson, der als Spieler 2006 in Gladbach sein Bundesligadebüt gab und ein Jahr später in Mainz sein Glück fand, immer besser gelingt, kehrt auch die Begeisterung für den FSV zurück in die Stadt. Zu verdanken ist dies auch dem Näschen von Christian Heidel. In Svenssons letzter aktiven Saison 2013/14 saß der Manager oft neben dem damaligen Ersatzspieler auf der Bank - und was er da so mitbekam, imponierte ihm.

"Das habe ich mir ein Jahr angehört und intern gesagt: Den nächsten Trainer haben wir schon", sagte der heutige Sportvorstand dem Sportbuzzer. Und deshalb überzeugte Heidel Svensson, statt wie geplant Lehrer in Dänemark zu werden, doch lieber die Trainerlaufbahn einzuschlagen. Erst als Nachwuchstrainer am Bruchweg, und über den Umweg FC Liefering in Österreichs zweiter Liga ging's wieder zurück nach Mainz.

Unter Svensson überzeugen die 05er nun mit unermüdlichem Lauf- und leidenschaftlichem Zweikampfverhalten, druckvollem Pressing und schnörkellosem Umschaltspiel auf die beiden schnellen Stürmer Karim Onisiwo und Jonathan Burkardt, die gerade in Topform sind. Es sind genau diese Mainzer Tugenden, die Svensson als Spieler von den Trainern Jürgen Klopp und vor allem Thomas Tuchel eingeimpft bekam.

Vergleiche mit seinen berühmten Vorgängern hört Svensson trotzdem nicht gerne, und auch Heidel betonte: "Bo verfügt über eine angeborene Autorität und hat viel von seinen Trainern Klopp und Tuchel mitgenommen. Er ist aber keine Kopie der beiden, er ist Bo Svensson."

Quelle: SID

Durch das 2-1 bei Borussia Mönchengladbach am 22. Spieltag der Vorsaison beendete der 1. FSV Mainz 05 eine Serie von fünf Niederlagen und insgesamt neun sieglosen Spielen gegen die Gladbacher (2U 7N – alle in der Bundesliga). Die Mainzer könnten nun erstmals seit 2015/16 wieder zwei Spiele in Folge gegen die Borussia gewinnen, als sie beide Saisonduelle für sich entschieden.

Erstmals seit der Hinrunde 2016/17 (damals 10. gegen 13.) steigt Mainz als das tabellarisch besser platzierte Team in ein Duell gegen Borussia Mönchengladbach. In den vorangegangenen neun Duellen war das stets umgekehrt.

Mainz gewann nur eins der letzten 10 Heimspiele gegen Borussia Mönchengladbach (3U 6N – alle in der Bundesliga), blieb zuletzt fünfmal in Folge sieglos und verlor die letzten drei. Einen schwächeren Heimlauf hat der FSV in der Bundesliga aktuell nur gegen Borussia Dortmund (6 Heimspiele sieglos, zuletzt 4 Niederlagen).

16 Punkte nach 10 Spielen sind für Mainz die beste Ausbeute zu diesem Zeitpunkt seit 2010/11, der bis dato besten Bundesliga-Spielzeit der Nullfünfer (24 Punkte nach 10 Spielen).

Borussia Mönchengladbach steht nach 10 Spielen bei 14 Punkten – nur in einer der vorangegangenen acht Bundesliga-Spielzeiten war die Ausbeute zu diesem Zeitpunkt so gering, 2016/17 waren es sogar nur 12 Zähler.

Inklusive Pokal blickt Mainz auf drei Siege in Folge zurück und könnte nun erstmals seit 2013/14 wieder vier Pflichtspiele hintereinander gewinnen. Damals gewann das Team unter Thomas Tuchel die ersten vier Saisonspiele (1-mal Pokal gefolgt von 3-mal Bundesliga).

Mainz holte 2021/22 zu Hause 10 der möglichen 15 Punkte, kassierte dabei aber nur drei Gegentore und stellt damit gemeinsam mit Bochum die beste Heim-Defensive in der laufenden Bundesliga-Spielzeit. Gladbach seinerseits verlor in der Liga vier der fünf Auswärtsspiele (1S) – mehr sind es einzig bei den Aufsteigern Bochum (5) und Fürth (6).

Einzig Mainz (1) erzielte in der laufenden Bundesliga-Spielzeit weniger Standardtore als Borussia Mönchengladbach (2), die Mainzer ließen aber auch nur ein Standard-Gegentor zu – geteilter Liga-Bestwert mit Freiburg und dem FC Bayern (Gladbach: 3 Standard-Gegentore).

Jonathan Burkardt ist Mainz‘ Topscorer in der laufenden Bundesliga-Spielzeit und war an fünf der letzten sieben Ligatore direkt beteiligt (4 Tore, 1 Assist). Mit insgesamt fünf Toren und einem Assist hat er seine Anzahl Torbeteiligungen aus seinen vorangegangenen drei BL-Saisons (3 Tore) bereits jetzt verdoppelt.

Jonas Hofmann erzielte drei der letzten sechs Bundesliga-Tore Borussia Mönchengladbachs und ist mit insgesamt vier Treffern Toptorschütze seines Teams in der laufenden Meisterschaft. Im Oktober 2018 gelang ihm beim 4-0 gegen Mainz, sein Ex-Team (3 Tore in 10 BL-Einsätzen 2014/15), sein bislang einziger Bundesliga-Dreierpack.

