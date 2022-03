In der Europa League stehen die Hinspiele im Achtelfinale an. Und während die meisten Partien am Donnerstag über die Bühne gehen, ist Eintracht Frankfurt bereits am Mittwoch (9. März) gefordert. Dann tritt die SGE um 18.45 Uhr bei Real Betis in Sevilla an.

Als einer von drei noch verbliebenen deutschen Vertretern (neben Leverkusen und Leipzig) hat es Frankfurt in die Runde der letzten 16 geschafft. Als Sieger ihrer Gruppe war die Eintracht bereits fix für das Achtelfinale qualifiziert und musste nicht über die Playoffs.

Betis war in der Zwischenrunde sehr wohl gefordert, nachdem die Spanier ihre Vorrundengruppe auf Platz zwei hinter Leverkusen abgeschlossen hatten. Gegen Zenit St. Petersburg reichten ein 3:2-Auswärtssieg und ein 0:0 zuhause für Betis zum Weiterkommen.

Eintracht Frankfurt bei Real Betis Sevilla: Wer zeigt / überträgt das Achtelfinal-Hinspiel der Europa League live im TV und LIVE-STREAM? In diesem Artikel erhaltet Ihr alle Informationen dazu.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt bei Real Betis Sevilla? Das Europa-League-Achtelfinale im Überblick

Spiel Real Betis Sevilla - Eintracht Frankfurt Wettbewerb Europa League, Achtelfinale, Hinspiel Anstoß Mittwoch, 9. März, 18.45 Uhr Stadion Benito Villamarin, Sevilla (Spanien)

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt bei Real Betis Sevilla live im TV? Die Übertragung der Europa League im Fernsehen

Zur für die Europa League außergewöhnlichen Anstoßzeit am Mittwoch um 18.45 Uhr wird es von der Begegnung Real Betis Sevilla gegen Eintracht Frankfurt leider keine Übertragung im Free-TV und auch nicht im klassischen, linearen Fernsehen geben.

Zwar hat RTL die Senderechte an der Europa League für Deutschland, strahlt aber jeweils nur ein Spiel donnerstags beim Hauptsender oder bei NITRO live im Free-TV aus. Für diese Woche wird das am Donnerstag der Auftritt von Bayer Leverkusen bei Atalanta Bergamo (21 Uhr) sein, den RTL live überträgt.

Wird Real Betis vs. Eintracht Frankfurt auch kostenlos im LIVE-STREAM und TV übertragen?

Die gute Nachricht für alle Frankfurt-Fans: Es gibt dennoch eine Möglichkeit, wie Ihr das Duell der Eintracht mit Betis am Mittwoch live auf Eurem Fernseher genießen könnt. Die Lösung heißt RTL+. Dabei handelt es sich um den Streamingservice von RTL, der bis vor kurzem noch unter dem Namen TVNow bekannt war.

Hier müsst Ihr zwar ein Abo abschließen, das ist aber immerhin in den ersten 30 Tagen gratis. Möglicherweise könnt Ihr Betis vs. Frankfurt also auch kostenlos im TV und STREAM schauen. Nach der Testphase kostet ein Premium-Abo bei RTL+ dann 4,99 Euro pro Monat und damit habt Ihr in jedem Fall Zugriff auf die Übertragung des Spiels der SGE in Sevilla.

Mittels der RTL+-App auf Eurem Smart-TV könnt Ihr Betis gegen Frankfurt dann live im Fernsehen anschauen. Oder Ihr verbindet Euren Laptop mit dem entsprechenden STREAM per HDMI-Kabel mit Eurem TV-Gerät.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Real Betis im LIVE-STREAM? Die Europa League live im Internet sehen

Der klassische Weg, Real Betis vs. Eintracht Frankfurt bei RTL+ zu sehen, ist jener über den LIVE-STREAM. Den könnt Ihr auf Eurem Laptop, Tablet oder Smartphone abrufen und so bei guter Internetverbindung auch von unterwegs aus live dabei sein.

Das RTL+-Premium-Abo, um Zugriff auf Betis gegen Frankfurt und die anderen Übertragungen zu erhalten, kostet wie gesagt 4,99 Euro monatlich. Es gibt aber auch die 30 Tage andauernde, kostenlose Testphase.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt bei Real Betis Sevilla? So laufen die Highlights

Wer live nicht dabei sein konnte, kann sich die Highlights von Real Betis vs. Eintracht Frankfurt natürlich auch in der Nachberichterstattung bei RTL+ am Mittwochabend noch einmal anschauen. Zudem wird eine Zusammenfassung der Partie mit Sicherheit auch am Donnerstag im Rahmen der RTL-Berichterstattung rund um das Spiel Atalanta vs. Leverkusen im Free-TV zu sehen sein.

Zudem habt Ihr die Möglichkeit, Euch die Highlights von Betis vs. Frankfurt kostenlos auf YouTube anzuschauen. Der Kanal RTL Sport ist hier die richtige Lösung.

Wer zeigt / überträgt Real Betis vs. Eintracht Frankfurt live? Im LIVE-TICKER zur Europa League auf dem Laufenden bleiben

Du kannst Dir keine Live-Bilder zu Betis gegen Frankfurt anschauen, willst aber dennoch über das Spielgeschehen informiert werden? Dann ist der kostenlose LIVE-TICKER von GOAL genau das Richtige für Dich.

Hier schildern wir Dir alle wichtigen Szenen aus Sevilla, zudem erfährst Du von Toren beinahe in Echtzeit. HIER geht es direkt zum TICKER!

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt bei Real Betis Sevilla live im TV und STREAM? Die Aufstellung

Etwa eine Stunde vor dem Anpfiff - also am Mittwoch gegen 17.45 Uhr - liefern wir Euch an dieser Stelle die Aufstellungen von Frankfurt und Betis nach.

