Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Barcelona? Die Europa League im TV und LIVE-STREAM

Spiel des Jahres im Frankfurter Deutsche Bank Park! Am Donnerstag startet um 21.00 Uhr das Hinspiel der Europa-League-Viertelfinal-Paarung Eintracht Frankfurt vs. FC Barcelona.

Barca gilt als Topfavorit auf den Europa-League-Titel in diesem Jahr und hat im Achtelfinale Galatasaray bezwungen. Die Frankfurter Fans durften sich über ein Weiterkommen gegen Real Betis freuen.

Die Blaugrana scheint unter Trainer Xavi wieder zu alter Stärke zurückgefunden zu haben und gilt gegen die Frankfurter Eintracht als klarer Favorit. GOAL verrät, welcher Sender die Begegnung zeigt / überträgt.

Viertelfinale in der UEFA Europa League 2021/22 live: Der Überblick zu Eintracht Frankfurt vs. FC Barcelona

Wettbewerb UEFA Europa League Begegnung Eintracht Frankfurt vs. FC Barcelona Datum Donnerstag, 07. April 2022 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Frankfurt, Deutsche Bank Park

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Barcelona live im TV? Die Übertragung der Europa League

Für Barca und Trainer Xavi ist das Weiterkommen in das Halbfinale Pflicht - bei einem Ausscheiden wäre neben der Meisterschaft folglich auch die Chance auf einen internationalen Titel futsch.

Die Frankfurter müssen am Donnerstag also einen absoluten Sahnetag erwischen und brauchen eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zu den beiden letzten Bundesligaspielen, die beide 0:0 ausgingen.

Dieses Spiel sollte sich kein Fan entgehen lassen! Aber wie wird die Begegnung eigentlich übertragen?

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Barcelona live?

Lasst uns mit der erfreulichen Nachricht beginnen: Das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Barcelona wird am Donnerstag live im Free-TV zu sehen sein!

Der Fernsehsender RTL hält in dieser Saison die Übertragungsrechte an der Europa League und strahlt das Match zur Freude zahlreicher Fans im kostenlosen Fernsehen aus.

Viele Spiele der Europa League, die von RTL übertragen werden, laufen jedoch nicht im Fernsehen, sondern im Internet. Um diese Spiele im STREAM verfolgen zu können, wird eine Mitgliedschaft beim kostenpflichtigen Streaminganbieter RTL+ fällig.

Eintracht Frankfurt vs. FC Barcelona live: Die Übertragung der Europa League bei RTL

Beginn der Übertragung : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anpfiff : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Sender : RTL

: RTL Moderation : Laura Papendick

: Laura Papendick Experte: Karl-Heinz Riedle

Wer zeigt / überträgt die Europa League live? So wird Eintracht Frankfurt vs. FC Barcelona im LIVE-STREAM gezeigt

RTL strahlt am Donnerstag die Europa League im Fernsehen aus, das wissen wir also bereits. Weil allerdings nicht jede/r einen Fernseher zuhause stehen hat, muss es auch andere Lösungen geben, das Spiel live sehen zu können. Wie kann das Spiel also verfolgt werden, wenn kein Fernseher vorhanden ist?

RTL+ überträgt Eintracht Frankfurt gegen den FC Barcelona live im Internet: So wird die Europa League im STREAM gezeigt!

Die Lösung heißt STREAMING und die Plattform, um die Europa League im STREAM abrufen zu können, hört auf den Namen RTL+.

Für 4,99 Euro pro Monat könnt Ihr Euch auf der Seite ein zahlungspflichtiges Abonnement einrichten.

Weitere Informationen dazu findet ihr hier.

Die gute Nachricht: Bei RTL+ gibt es als Neukunde einen kostenlosen Probemonat!

Europa League - Viertelfinale LIVE: Die Aufstellungen von Eintracht Frankfurt und FC Barcelona

Ca. eine Stunde vor Anpfiff findet Ihr die Aufstellungen beider Teams an dieser Stelle.

