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Conference League Qualification
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Wer zeigt / überträgt Motherwell vs. SC Freiburg heute live im TV und Livestream?

Motherwell - SC Freiburg
Motherwell
SC Freiburg
Conference League Qualification

In der Conference League Qualification spielt Motherwell gegen SC Freiburg. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Motherwell und SC Freiburg beginnt am 20.08.2026, 20:30.

Anstoßzeit Motherwell gegen SC Freiburg

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Conference League Qualification - Finale
Fir Park

Wer zeigt / überträgt Motherwell vs SC Freiburg heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Motherwell und SC Freiburg wird in Deutschland live übertragen. Die verfügbaren TV- und Streaming-Optionen sind unten aufgeführt.

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Motherwell vs. SC Freiburg: Spielvorschau

Im Fir Park in Motherwell empfängt der schottische Erstligist Motherwell den SC Freiburg im Rahmen der Conference-League-Qualifikation. Für beide Klubs geht es um den Einzug in die nächste Runde des europäischen Wettbewerbs.

Motherwell steht unter Druck. Alfred Johanssons Mannschaft verlor zuletzt in der schottischen Co-operative Insurance Cup gegen Stenhousemuir mit 0:1 und zeigte damit, dass die Form schwankend ist. In der Qualifikation selbst hat das Team aber bereits Substanz bewiesen.

Der SC Freiburg reist mit Rückenwind aus der Vorbereitung an. Julian Schusters Mannschaft gewann zuletzt ein Testspiel gegen Crystal Palace deutlich mit 3:0 und wirkt eingespielt. Die Freiburger gehen als Favorit in diese Begegnung.

Die Gastgeber können sich auf ihre Heimstärke berufen. Das Fir Park ist ein enger, lauter Hexenkessel, der schon so manchem Gegner Probleme bereitet hat. Motherwell wird auf die Unterstützung der eigenen Fans angewiesen sein.

Freiburg hingegen bringt Bundesliga-Qualität mit. Die Mannschaft hat die Vorbereitung genutzt, um Rhythmus zu finden, und geht mit klaren taktischen Vorstellungen in das Duell.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.


Motherwell vs. SC Freiburg: Aufstellungen

Motherwell vs SC Freiburg Voraussichtliche Aufstellungen

Motherwell crest
Motherwell
MOT
Aufstellung
SC Freiburg crest
SC Freiburg
SCF
SC Freiburg crest
SC Freiburg
SCF

Trainer

  • A. Johansson

Form

MOT

MOT - Form

HIB
S1-2
HJK
U1-1
FAL
U0-0
HJK
S2-0
STE
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
5/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
SCF

SCF - Form

DER
S3-1
GFT
N0-3
STR
S2-0
STR
S2-0
CRY
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
10/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Motherwell kommt mit einer gemischten Bilanz aus den vergangenen fünf Pflichtspielen: zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Den jüngsten Rückschlag kassierte das Team am 16. August gegen Stenhousemuir, als man im schottischen Pokal mit 0:1 unterlag. Zuvor hatte Motherwell in der Conference-League-Qualifikation HJK mit 2:0 besiegt. Aus fünf Spielen erzielte Motherwell fünf Tore und kassierte drei.

SC Freiburg absolvierte die vergangenen fünf Partien ausschließlich als Vorbereitungsspiele und gewann vier davon. Zuletzt setzte sich die Mannschaft gegen Crystal Palace mit 3:0 durch. Lediglich gegen Greuther Fürth gab es eine 0:3-Niederlage. In vier Siegen erzielte Freiburg insgesamt zehn Tore.

Bilanz direkte Duelle

Zu direkten Begegnungen zwischen Motherwell und SC Freiburg liegen keine Daten vor. Die beiden Klubs treffen in dieser Conference-League-Qualifikationsrunde erstmals aufeinander.

Motherwell vs. SC Freiburg: Die Tabellen

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