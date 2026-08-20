Das Spiel zwischen Motherwell und SC Freiburg beginnt am 20.08.2026, 20:30.

Anstoßzeit Motherwell gegen SC Freiburg

Conference League Qualification - Finale 20. Aug. 2026 - 14:30 Fir Park

Wer zeigt / überträgt Motherwell vs SC Freiburg heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Motherwell und SC Freiburg wird in Deutschland live übertragen. Die verfügbaren TV- und Streaming-Optionen sind unten aufgeführt.

Motherwell vs. SC Freiburg: Spielvorschau

Im Fir Park in Motherwell empfängt der schottische Erstligist Motherwell den SC Freiburg im Rahmen der Conference-League-Qualifikation. Für beide Klubs geht es um den Einzug in die nächste Runde des europäischen Wettbewerbs.

Motherwell steht unter Druck. Alfred Johanssons Mannschaft verlor zuletzt in der schottischen Co-operative Insurance Cup gegen Stenhousemuir mit 0:1 und zeigte damit, dass die Form schwankend ist. In der Qualifikation selbst hat das Team aber bereits Substanz bewiesen.

Der SC Freiburg reist mit Rückenwind aus der Vorbereitung an. Julian Schusters Mannschaft gewann zuletzt ein Testspiel gegen Crystal Palace deutlich mit 3:0 und wirkt eingespielt. Die Freiburger gehen als Favorit in diese Begegnung.

Die Gastgeber können sich auf ihre Heimstärke berufen. Das Fir Park ist ein enger, lauter Hexenkessel, der schon so manchem Gegner Probleme bereitet hat. Motherwell wird auf die Unterstützung der eigenen Fans angewiesen sein.

Freiburg hingegen bringt Bundesliga-Qualität mit. Die Mannschaft hat die Vorbereitung genutzt, um Rhythmus zu finden, und geht mit klaren taktischen Vorstellungen in das Duell.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.





Motherwell vs. SC Freiburg: Aufstellungen

Form

Motherwell kommt mit einer gemischten Bilanz aus den vergangenen fünf Pflichtspielen: zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Den jüngsten Rückschlag kassierte das Team am 16. August gegen Stenhousemuir, als man im schottischen Pokal mit 0:1 unterlag. Zuvor hatte Motherwell in der Conference-League-Qualifikation HJK mit 2:0 besiegt. Aus fünf Spielen erzielte Motherwell fünf Tore und kassierte drei.

SC Freiburg absolvierte die vergangenen fünf Partien ausschließlich als Vorbereitungsspiele und gewann vier davon. Zuletzt setzte sich die Mannschaft gegen Crystal Palace mit 3:0 durch. Lediglich gegen Greuther Fürth gab es eine 0:3-Niederlage. In vier Siegen erzielte Freiburg insgesamt zehn Tore.

Bilanz direkte Duelle

Zu direkten Begegnungen zwischen Motherwell und SC Freiburg liegen keine Daten vor. Die beiden Klubs treffen in dieser Conference-League-Qualifikationsrunde erstmals aufeinander.

Motherwell vs. SC Freiburg: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.