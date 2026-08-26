Das Spiel zwischen Lyon und Fenerbahçe beginnt am 26.08.2026, 21:00.

Anstoßzeit Lyon gegen Fenerbahçe

Champions League Qualification - Finale 26. Aug. 2026 - 15:00 Groupama Stadium

Wer zeigt / überträgt Lyon vs Fenerbahçe heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Lyon und Fenerbahçe wird von DAZN übertragen. Alle Infos zum Live-Stream sind unten aufgeführt.

Lyon vs. Fenerbahçe: Spielvorschau

Im Groupama Stadium in Lyon fällt die Entscheidung: Olympique Lyonnais empfängt Fenerbahçe im Rückspiel der Champions-League-Qualifikation. Beide Mannschaften trennte das Hinspiel mit 1:1 – die Ausgangslage vor diesem zweiten Duell ist denkbar offen.

Lyon zeigte zuletzt aufsteigende Form. Nach einer 4:0-Niederlage gegen Real Betis in der Vorbereitung fand die Mannschaft von Trainer Paulo Fonseca in der Qualifikation ihren Rhythmus und setzte sich gegen Sparta Prag durch, bevor das Hinspiel gegen Fenerbahçe mit einem Remis endete.

Fenerbahçe reist mit Selbstvertrauen nach Frankreich an. Ismail Kartals Mannschaft gewann zuletzt in der Süper Lig mit 4:2 gegen Konyaspor und hat in dieser Qualifikationsrunde noch kein Spiel verloren. Der türkische Klub zeigte in der Vorqualifikation gegen Sturm Graz, dass er auch auswärts bestehen kann.

Das Rückspiel im Groupama Stadium ist für Lyon Pflicht und Chance zugleich. Vor heimischer Kulisse will Fonsecas Team die Qualifikation für die Gruppenphase sicherstellen – ein Ziel, das sportlich wie finanziell für den Klub von großer Bedeutung ist.

Fenerbahçe ist in dieser Saison als Gesamtpaket schwer einzuschätzen. Neben dem Europacup läuft die Süper-Lig-Saison bereits – das Unentschieden gegen Lyon folgte auf eine Niederlage gegen Gençlerbirliği. Die Belastung durch zwei Wettbewerbe könnte im Rückspiel eine Rolle spielen.

Wer Lyon vs. Fenerbahçe live im TV oder per Live-Stream verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Lyon vs. Fenerbahçe: Aufstellungen

Form

Lyon kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Spielen ins Rückspiel: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war ein 2:0-Auswärtssieg gegen Toulouse in der Ligue 1. Zuvor hatte Lyon das Hinspiel gegen Fenerbahçe 1:1 beendet und Sparta Prag im Hinspiel der Vorqualifikation mit 3:0 bezwungen. Dem stehen eine 2:1-Heimniederlage gegen Sparta Prag und eine deutliche 4:0-Niederlage gegen Real Betis gegenüber.

Fenerbahçe weist aus den letzten fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage auf. Zuletzt gewann der Klub 4:2 gegen Konyaspor in der Süper Lig. Das Hinspiel gegen Lyon endete 1:1, während Fenerbahçe gegen Sturm Graz beide Qualifikationsspiele gewann – 2:0 zu Hause und 1:0 auswärts. Einziger Dämpfer war eine 1:2-Niederlage gegen Gençlerbirliği.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand im Hinspiel dieser Qualifikationsrunde statt: Fenerbahçe und Lyon trennten sich am 18. August 2026 mit 1:1. Davor blieben beide Klubs im Januar 2025 in der Europa League torlos – 0:0 in Istanbul. Die drei älteren Duelle aus der Champions-League-Gruppenphase 2004 und 2001 gehen allesamt auf Lyon zurück, die damals alle drei Begegnungen gewannen.

Lyon vs. Fenerbahçe: Die Tabellen

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