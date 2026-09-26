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Wer zeigt / überträgt Albanien vs. Weissrussland heute live im TV und Livestream?

Albanien - Weissrussland
Albanien
Weissrussland
UEFA Nations League C

In der UEFA Nations League C spielt Albanien gegen Weissrussland. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Albanien und Weissrussland beginnt am 26.09.2026, 20:45.

Anstoßzeit Albanien gegen Weissrussland

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UEFA Nations League C - Spielwoche 1
Air Albania Stadium

Wer zeigt / überträgt Albanien vs Weissrussland heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Albanien und Weißrussland ist live bei DAZN zu sehen. Alle Informationen zur Übertragung sind unten aufgeführt.

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Albanien vs. Weissrussland: Spielvorschau

Im Air Albania Stadium in Tirana empfängt Albanien die Mannschaft aus Weißrussland in der UEFA Nations League C. Beide Teams treffen in einem Gruppenduell aufeinander, das für den weiteren Verlauf der Gruppe 1 von Bedeutung ist.

Albanien steht als Tabellenführer unter Trainer Rolando Maran unter dem Druck, die Spitzenposition zu verteidigen. Die Kuqezinjtë haben zuletzt allerdings eine schwierige Phase durchlebt und gehen mit Rückenwind aus dem eigenen Stadion in dieses Duell.

Weißrussland reist als Tabellenzweiter nach Tirana und hat unter Trainer Viktor Goncharenko zuletzt überzeugende Ergebnisse gezeigt. Die Mannschaft hat sich in der Qualifikationsphase als schwieriger Gegner erwiesen und wird den Führenden der Gruppe herausfordern wollen.

Die Bilanz der bisherigen Begegnungen zwischen diesen beiden Nationen ist eng, was diesem Aufeinandertreffen zusätzliche Spannung verleiht. Das Air Albania Stadium wird eine lebhafte Kulisse für dieses Gruppenspiel bieten.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung im TV und per Live-Stream.


Albanien vs. Weissrussland: Aufstellungen

Albanien vs Weissrussland Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • R. Maran

Form

ALB

ALB - Form

ENG
N0-2
POL
N2-1
UKR
N1-0
ISR
N0-1
LUX
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
1/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
WEI

WEI - Form

GRI
U0-0
CYP
S0-1
ARM
S1-2
SYR
S4-1
BUR
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
9/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Albanien kommt mit einer schwachen Bilanz aus den jüngsten fünf Spielen: fünf Niederlagen, kein Sieg, kein Unentschieden. Zuletzt unterlag die Mannschaft Luxemburg mit 0:1. Davor gab es ein 0:1 gegen Israel sowie ein 1:0 gegen die Ukraine, jeweils in Freundschaftsspielen. In der WM-Qualifikation verlor Albanien gegen Polen mit 2:1 und gegen England mit 0:2. Insgesamt erzielte Albanien in diesen fünf Partien drei Tore und kassierte fünf.

Weißrussland präsentiert sich stabiler: Aus den vergangenen fünf Spielen holte die Mannschaft drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt trennte sich Weißrussland von Burkina Faso mit 2:2. Zuvor gab es einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen Syrien sowie Siege gegen Armenien (2:1 auswärts) und Zypern (1:0 auswärts). In der WM-Qualifikation spielte Weißrussland gegen Griechenland torlos 0:0. Weißrussland erzielte in diesen fünf Partien neun Tore und kassierte vier.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

AlbanienUnentschiedenWeissrussland
3
1
1
UEFA Nations League C
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Albanien
ALB
3
Weissrussland badge
Weissrussland
WEI
2
END
UEFA Nations League C
Weissrussland badge
Weissrussland
WEI
0
Albanien badge
Albanien
ALB
2
END
Freundschaftsspiele
Weissrussland badge
Weissrussland
WEI
0
Albanien badge
Albanien
ALB
0
END
European Championship Qualification
Albanien badge
Albanien
ALB
1
Weissrussland badge
Weissrussland
WEI
0
END
European Championship Qualification
Weissrussland badge
Weissrussland
WEI
2
Albanien badge
Albanien
ALB
0
END
6Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand im November 2020 in der UEFA Nations League C statt, als Albanien zu Hause mit 3:2 gegen Weißrussland gewann. Aus den letzten fünf direkten Duellen führt Albanien mit drei Siegen, während Weißrussland zwei Siege verbuchen konnte. Ein Spiel endete unentschieden.

Albanien vs. Weissrussland: Die Tabellen

Grp. 1

#PSUNTG+/-PktForm
1
AlbanienAlbanienALB
00000000
2
WeissrusslandWeissrusslandWEI
00000000
3
FinnlandFinnlandFIN
00000000
4
San MarinoSan MarinoSMR
00000000
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Möglicher Abstieg

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