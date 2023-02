Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Chelsea? Die Champions League im TV und LIVE STREAM

Der BVB bekommt es in der Champions League mit dem FC Chelsea zu tun. Alle Infos zur Übertragung des Spiels findet Ihr hier bei GOAL.

Am 15. Februar 2023 ist der FC Chelsea im Achtelfinale der Champions League zu Gast beim BVB (Borussia Dortmund. Anpfiff der Partie im Signal-Iduna-Park in Dortmund ist um 21 Uhr.

In der Gruppenphase der Champions League konnte der FC Chelsea überzeugen und stand am Ende mit 13 Punkten auf dem ersten Platz, in der Liga hingegen läuft es gerade nicht besonders gut. Mit einem Erfolg im Hinspiel gegen den BVB könnte sich Chelsea insgesamt etwas Luft verschaffen. Die Dortmunder mussten sich in der Gruppenphase übrigens nur Manchester City geschlagen geben und landeten daher auf dem zweiten Platz. Jetzt will die Mannschaft von Trainer Edin Terzic natürlich auch unbedingt das Viertelfinale erreichen.

GOAL hat wie gewohnt alle relevanten Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM für Euch parat.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Chelsea? Die Daten zum Spiel

Begegnung BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Chelsea Wettbewerb Champions League / Achtelfinale Anpfiff 15. Februar - 21 Uhr Spielort Signal Iduna Park (Dortmund)

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Chelsea? Gibt es eine TV-Übertragung?

Ihr wollt die Champions League gerne im TV verfolgen? Dann haben wir leider schlechte Nachrichten für Euch. Die Königsklasse ist nicht mehr im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Wo Ihr die 90 Minuten zwischen Dortmund und Chelsea jetzt trotzdem live erleben könnt, erklären wir Euch im nächsten Abschnitt.

Getty

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Chelsea? Der LIVE-STREAM zum Spiel

Wenn Ihr die besten Vereine Europas live erleben wollt, dann müsst Ihr entweder auf Amazon Prime oder DAZN zurückgreifen. Das Hinspiel zwischen dem BVB und dem FC Chelsea könnt Ihr dieses Mal nur bei DAZN live verfolgen.

Dort wird nämlich der Großteil der Champions-League-Spiele übertragen, dazu noch die Bundesliga, LaLiga, Serie A und Ligue 1. Der größte Sport-Streamingdienst der Welt hat allerdings natürlich auch noch andere Sportarten als Fußball im Programm.

Dort laufen nämlich ebenfalls Darts, Boxen, Motorsport, Basketball, Football und Tennis. Um auf dieses riesige Programm jetzt zugreifen zu können, braucht Ihr aber ein kostenpflichtiges Abo. Dafür werden im Monatsabo 39,99 Euro pro Monat fällig und im Jahresabo 29,99 Euro monatlich.

Allerdings hat DAZN auch noch günstigere Versionen im Angebot, bei denen Ihr dann monatlich weniger bezahlen müsst, dafür aber auch nicht auf alle LIVE-STREAMS zugreifen könnt. Genaueres zu diesen Abo-Varianten könnt Ihr hier nachlesen.

Noch mehr Infos zu DAZN:

Getty Images

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Chelsea? Mit GOAL zum LIVE-TICKER

Up-to-date, was Tore, Auswechslungen und gelbe Karten angeht, bleibt Ihr auch mit dem LIVE-TICKER von GOAL. Dieser informiert Euch direkt über alle spielentscheidenden Szenen.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Chelsea? Die Startformationen der Mannschaften

Wenn die beiden Teams ihre Aufstellungen veröffentlicht haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.