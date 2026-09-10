Weiterhin als Markenbotschafter tätig? Red Bull bestätigt Zusammenarbeit mit Jürgen Klopp

In der deutschen Ausgabe des Magazins Sports Illustrated trägt der 59-Jährige auf Fotos, welche im Zusammenhang mit einem Interview entstanden, Kleidung von AlphaTauri, der 2016 gegründeten Modemarke von Red Bull.

Laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland hat der österreichische Brausehersteller eine Zusammenarbeit mit Klopp in diesem Kontext auch bereits bestätigt. Der DFB erklärte auf Nachfrage des RND: "Das Interview ist bereits im Frühsommer und damit nicht in seiner Funktion als Bundestrainer geführt worden, was im Heft auch entsprechend kenntlich gemacht ist. Die Veröffentlichung wurde nachträglich mit uns abgestimmt." Darüber hinaus sei Klopp grundsätzlich "als Privatperson frei in der Wahl seiner Kleidung."

Auch der DFB-Fashion-Partner Marc O’Polo, der das deutsche Team noch bis Ende 2026 als Bekleidungssponsor ausrüstet, sieht keine Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit zwischen Klopp und Red Bull.

"Die Partnerschaft mit dem DFB schließt den Bundestrainer nicht explizit mit ein, sodass an dieser Stelle kein vertraglicher Konflikt vorliegt“, erklärte das Unternehmen in einem Statement gegenüber dem RND.

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Wann coacht Jürgen Klopp das erste Spiel für das DFB-Team?

Da Klopp bis zu seinem Antritt als Coach der deutschen Nationalmannschaft als Head of Global Soccer bei Red Bull angestellt war, hatte sich der DFB mit dem österreichischen Konzern auf eine Auflösung des Arbeitsvertrags des 59-Jährigen geeinigt.

In diesem Zuge stand lange im Raum, dass Klopp möglicherweise weiterhin als Markenbotschafter für Red Bull tätig sein könnte, wobei RB im Gegenzug auf eine Ablösesumme verzichtet hätte. So kam es allerdings nicht - stattdessen einigte man sich darauf, dass der deutsche Verband lediglich eine Spende in Höhe von einer Million Euro an die Wings for Life-Stiftung zur Unterstützung der Rückenmarksforschung entrichten müsse.

Seinen ersten Auftritt als neuer Bundestrainer hat Klopp am 24. September, wenn es für das DFB-Team in der Nations League gegen die Niederlande losgeht. Die weiteren Gegner sind Serbien und Griechenland.