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DFB Press ConferenceGetty Images Sport
Christian Guinin

Weiterhin als Markenbotschafter tätig? Red Bull bestätigt Zusammenarbeit mit Jürgen Klopp

UEFA Nations League A
Jürgen Klopp
Deutschland

Trotz seiner Tätigkeit als Bundestrainer arbeitet Jürgen Klopp allem Anschein nach weiterhin mit Red Bull zusammen.

In der deutschen Ausgabe des Magazins Sports Illustrated trägt der 59-Jährige auf Fotos, welche im Zusammenhang mit einem Interview entstanden, Kleidung von AlphaTauri, der 2016 gegründeten Modemarke von Red Bull.

Laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland hat der österreichische Brausehersteller eine Zusammenarbeit mit Klopp in diesem Kontext auch bereits bestätigt. Der DFB erklärte auf Nachfrage des RND: "Das Interview ist bereits im Frühsommer und damit nicht in seiner Funktion als Bundestrainer geführt worden, was im Heft auch entsprechend kenntlich gemacht ist. Die Veröffentlichung wurde nachträglich mit uns abgestimmt." Darüber hinaus sei Klopp grundsätzlich "als Privatperson frei in der Wahl seiner Kleidung."

Auch der DFB-Fashion-Partner Marc O’Polo, der das deutsche Team noch bis Ende 2026 als Bekleidungssponsor ausrüstet, sieht keine Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit zwischen Klopp und Red Bull.

"Die Partnerschaft mit dem DFB schließt den Bundestrainer nicht explizit mit ein, sodass an dieser Stelle kein vertraglicher Konflikt vorliegt“, erklärte das Unternehmen in einem Statement gegenüber dem RND.

KloppGetty Images

Wann coacht Jürgen Klopp das erste Spiel für das DFB-Team?

Da Klopp bis zu seinem Antritt als Coach der deutschen Nationalmannschaft als Head of Global Soccer bei Red Bull angestellt war, hatte sich der DFB mit dem österreichischen Konzern auf eine Auflösung des Arbeitsvertrags des 59-Jährigen geeinigt.

In diesem Zuge stand lange im Raum, dass Klopp möglicherweise weiterhin als Markenbotschafter für Red Bull tätig sein könnte, wobei RB im Gegenzug auf eine Ablösesumme verzichtet hätte. So kam es allerdings nicht - stattdessen einigte man sich darauf, dass der deutsche Verband lediglich eine Spende in Höhe von einer Million Euro an die Wings for Life-Stiftung zur Unterstützung der Rückenmarksforschung entrichten müsse.

Seinen ersten Auftritt als neuer Bundestrainer hat Klopp am 24. September, wenn es für das DFB-Team in der Nations League gegen die Niederlande losgeht. Die weiteren Gegner sind Serbien und Griechenland.

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Häufig gestellte Fragen

Jürgen Klopp wurde am 16. Juni 1967 in Stuttgart geboren.

Ja, Jahre bevor Jürgen Klopp als Trainer zur Legende wurde, war er selbst als Fußballer aktiv. Seine Laufbahn begann 1972 in der Jugend des SV Glatten.

Klopps Karriere im Herrenfußball begann 1986 beim TuS Ergenzingen. Bis zu seinem Karriereende im Jahr 2001 stand er unter anderem beim 1. FC Pforzheim, den Amateuren von Eintracht Frankfurt, Viktoria Sindlingen, Rot-Weiss Frankfurt sowie – am längsten – beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag. Für die Mainzer spielte er von 1990 bis 2001.

Jürgen Klopp zählt zu den erfolgreichsten Trainern Deutschlands. Als Cheftrainer von Borussia Dortmund wurde er in den Spielzeiten 2010/11 und 2011/12 Deutscher Meister. Zudem gewann er 2011/12 den DFB-Pokal sowie 2013 und 2014 den DFL-Supercup (heute: Franz Beckenbauer Supercup). Mit dem FC Liverpool sicherte er sich 2019/20 die englische Meisterschaft und die FIFA Klub-Weltmeisterschaft. In seinem Trophäenschrank stehen außerdem zwei englische Ligapokale und ein FA Cup. Den Höhepunkt seiner Trainerkarriere markierte der Gewinn der UEFA Champions League mit Liverpool in der Saison 2018/19. Insgesamt kommt Klopp auf 13 Titel als Trainer.

Klopp hat die Champions League einmal in seiner Karriere gewonnen - 2018/19 mit dem FC Liverpool.

Im Laufe seiner Karriere hatte Klopp das Privileg, zahlreiche Superstars zu trainieren. Zu den bekanntesten zählen wohl Robert Lewandowski, Mats Hummels, Ilkay Gündogan, Mohamed Salah, Sadio Mane und Virgil van Dijk. Bei der deutschen Nationalmannschaf trainiert er darüber hinaus künftig Florian Wirtz, Jamal Musiala, Joshua Kimmich und Co.

Laut mehreren Quellen (Forbes, IMDB) beläuft sich Klopps geschätztes Vermögen auf mehr als 50 Millionen Euro.

Jürgen Klopp ist Vater eines Sohnes namens Marc, der 1988 geboren wurde. Marc stammt aus Klopps erster Ehe und war selbst als Fußballer aktiv – unter anderem bei Borussia Dortmund II und Darmstadt 98.

Er ist seit 2005 mit Ulla Sandrock verheiratet. Zuvor war er mit Sabine Klopp liiert.

Für seine beiden äußerst erfolgreichen Spielzeiten mit dem FC Liverpool wurde Klopp 2019 und 2020 zum FIFA-Welttrainer des Jahres gekürt.

"Kloppo" ist der gebräuchlichste Spitzname des heutigen Bundestrainers. Der Spitzname "The Normal One" wird deutlich seltener verwendet. Diesen Titel gab Klopp sich selbst bei seiner Vorstellung im Jahr 2015 beim FC Liverpool – als Anspielung auf Jose Mourinhos berühmtes "The Special One"-Interview –, um seine Bodenständigkeit und Authentizität zu unterstreichen.

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