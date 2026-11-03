Weiterer Meilenstein für Cristiano Ronaldo Jr. auf dem Weg zum größten Traum von CR7

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Cristiano Ronaldo ist auf dem besten We, 1000 Karrieretore zu erreichen. Doch auch danach hat CR7 noch einen großen Traum - den er sich nicht alleine erfüllen kann.

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Cristiano Ronaldos ältester Sohn, Cristiano Ronaldo Jr, hat den nächsten großen Schritt in seiner aufstrebenden Fußballkarriere gemacht: Der 16-jährige Nachwuchsspieler von Al-Nassr wurde erstmals in Portugals U17-Nationalmannschaft berufen.

Nationaltrainer Filipe Ramos nahm ihn in seinen 23-köpfigen Kader für die Qualifikationsspiele zur Europameisterschaft im November auf.

Der liebevoll Cristianinho genannte Stürmer ist in die U17 aufgerückt und tritt damit weiter in die Fußstapfen seines berühmten Vaters. Derzeit spielt er im Nachwuchsbereich des saudi-arabischen Klubs Al-Nassr und wird später in diesem Monat zu seinen Mitspielern in der Nationalmannschaft stoßen.

Stetiger Aufstieg durch die Nachwuchsauswahlen

Seit Mai 2025, als er erstmals für die portugiesische U15 nominiert wurde, hat der Teenager in den Nachwuchsauswahlen seines Landes 13 Länderspiele absolviert und fünf Tore erzielt.

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In vier Einsätzen für die U15 traf der junge Angreifer zweimal, bevor er rasch in die nächsthöhere Altersklasse aufrückte. Auch in der U16 blieb er treffsicher: In neun Spielen erzielte er drei Tore, ehe er in dieser Woche in die U17 berufen wurde.

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Spielen Cristiano Jr. und sein Vater irgendwann zusammen für Portugal?

Vergleiche mit seinem Vater, der fünfmal den Ballon d’Or gewonnen hat, sind bei jedem seiner Auftritte auf dem Platz unvermeidlich. Die anstehenden Qualifikationsspiele bieten dem 16-Jährigen jedoch eine weitere Gelegenheit, sich im Trikot Portugals einen eigenen Namen zu machen.

Während der junge Spieler weiter aufsteigt, halten sich die Spekulationen, ob Vater und Sohn noch gemeinsam in einem Pflichtspiel auf dem Platz stehen könnten, bevor sein Vater seine Karriere beendet. Dies soll als größter Traum von CR7 gelten. Unterdessen soll der Kader der portugiesischen A-Nationalmannschaft am kommenden Freitag bekannt gegeben werden. Dann wird feststehen, ob der Kapitän von Al-Nassr nach seiner abgelaufenen Sperre wegen seiner aufsehenserregenden Flucht von der Nationalmannschaft bei der letzten Länderspielpause dabei ist.

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Gegen wen könnte Cristiano Jr. mit Portugal spielen?

Bevor langfristige Träume Wirklichkeit werden können, konzentriert sich Cristiano Jr darauf, Portugal zu einem Platz unter den ersten beiden Teams seiner Vierergruppe und damit in die nächste Runde zu verhelfen. Alle drei Spiele finden in der Cidade do Futebol, dem Hauptsitz des Portugiesischen Fußballverbands in Oeiras, statt. Zum Auftakt geht es am 11. November gegen Andorra. Anschließend trifft Ramos’ Mannschaft am 14. November auf Bulgarien, bevor sie das Miniturnier drei Tage später gegen Serbien abschließt.