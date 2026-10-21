Weil Michael Olise fehlt: Kompany verhilft Derby-Held des FC Bayern zu überraschender Premiere

Der 19-Jährige rückt für Michael Olise in den Kader der Münchner im Topspiel der Champions League gegen den FC Arsenal.

Olise hatte sich in der Vorwoche gegen Viking Stavanger eine überflüssige Gelb-Rote Karte abgeholt und den Bayern damit einen Bärendienst erwiesen. In Unterzahl kam der Underdog aus Norwegen noch zum späten 3:3-Ausgleich.

Binder glänzte derweil am vergangenen Wochenende als Derby-Held.Im Regionalliga-Spiel der "kleinen Bayern" gegen 1860 München bereitete er das 1:0 von Anton Heinz vor und traf selbst zum 2:0.

Anschließend sorgte er für erhitzte Gemüter, weil er aufreizend vor der Heimkurve der Sechziger-Fans im Grünwalder Stadion jubelte. Das Toptalent der Bayern rannte zu den 1860-Fans, hielt sich demonstrativ die Hand ans linke Ohr und rutschte dann noch auf den Knien Richtung Eckfahne.

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Hat Tim Binder beim FC Bayern schon einen Profivertrag?

Binder gilt als eines der großen Talente im Nachwuchs des deutschen Rekordmeisters. Der Teenager kam 2019 aus der Jugend des Bundesligarivalen FC Augsburg. Er ist in der Offensive auf beiden Flügeln einsetzbar und aktueller U19-Nationalspieler Deutschlands.

Vor einigen Wochen unterschrieb er einen Profivertrag, der bis 2030 datiert ist. FCB-Sportdirektor Christoph Freund sagte damals: "Tim bringt sehr viel Potenzial mit, er ist schnell, stark im Dribbling und hat einen super Charakter. Er hat sein Talent zuletzt unter anderem in der Vorbereitung bei den Profis unter Beweis gestellt. Tim ist ein Paradebeispiel für die herausragenden Entwicklungsmöglichkeiten an unserem Campus. Er ist in jungen Jahren zu uns gekommen und hat sich in den Nachwuchsteams kontinuierlich weiterentwickelt. Wir freuen uns sehr, den Weg mit ihm beim FC Bayern weiterzugehen."

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