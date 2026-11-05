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Borussia Dortmund v SV Werder Bremen - DFB Cup 2026/27Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Wegen Harry Kane: BVB ändert Strategie bei Serhou Guirassy

Bundesliga
S. Guirassy
H. Kane
Borussia Dortmund

Dass Borussia Dortmund Mittelstürmer Serhou Guirassy auch über dessen Vertragsende 2028 hinaus binden will, hat wohl unter anderem etwas mit Bayern Münchens Torjäger Harry Kane zu tun.

Guirassy, seit 2024 beim BVB, galt in der Vergangenheit durchaus hartnäckig als Verkaufskandidat. Da kommt es schon etwas überraschend, dass die Dortmunder laut Sport Bild vorzeitig mit dem 30-Jährigen verlängern wollen.

Wie ein Bericht der Bild erläutert, haben die BVB-Bosse dabei eben auch Kanes Vita im Sinn. Der Engländer befindet sich schließlich mit 33 gerade auf dem Höhepunkt seines Schaffens, hat vor kurzem sogar den Ballon d'Or gewonnen und hat eine herausragende Torquote beim FCB. Kane oder auch Ex-Bayern- und BVB-Goalgetter Robert Lewandowski (inzwischen Chicago Fire), der auch mit Mitte 30 noch absolutes Top-Level verkörperte, dienen den Verantwortlichen der Borussia als Beispiele dafür, dass es Sinn macht, weiterhin auf Guirassy zu setzen.

Denn auch bei dem Mann aus Guinea hoffen sie darauf, dass dessen beste Jahre gerade erst kommen und er seine ohnehin starke Torquote künftig noch ausbauen kann. Auch ein Satz, den der ehemalige BVB-Trainer Jürgen Klopp einst in Diensten des FC Liverpool sagte, haben die Dortmunder dabei im Hinterkopf: "Der Leistungshöhepunkt liegt nicht zwangsläufig in der Mitte der Zwanziger. Der große Vorteil Anfang und Mitte 30 ist, dass ein Spieler durch seine Erfahrungen im Laufe seiner Karriere Situationen besser einschätzen kann. Dadurch kann er sogar ein besserer Spieler werden als noch vor einigen Jahren", hatte Klopp erklärt.

Was die Bestrebungen des BVB, mit Guirassy zu verlängern, laut Bild zusätzlich befeuert: Zwar streicht der Nationalspieler Guineas ein sattes Jahresgehalt von wohl gut neun Millionen Euro ein - Lars Ricken und Co. sind sich aber darüber bewusst, dass es deutlich teurer wäre, im Falle eines Abgangs von Guirassy einen adäquaten Ersatz zu verpflichten.

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Seit wann spielt Serhou Guirassy beim BVB?

Der Torjäger selbst soll sich in Dortmund derweil aktuell wohler fühlen denn je. Mit Sturmkonkurrent Fabio Silva verstehe er sich prächtig, zudem habe er mit Sommerneuzugang Joane Gadou einen weiteren guten Kumpel gefunden. Hinzu kommt, dass Guirassy mittlerweile realisiert habe, dass die absoluten Topklubs, von denen er träumt, momentan eher nicht an ihn denken.

FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images

Und so sieht es aktuell danach aus, als würde Guirassy noch lange für die Borussia auflaufen. Die hatte für ihn 2024 eine Ablöse in Höhe von 18 Millionen Euro an den VfB Stuttgart überwiesen.

Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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