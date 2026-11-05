Wegen Harry Kane: BVB ändert Strategie bei Serhou Guirassy

Guirassy, seit 2024 beim BVB, galt in der Vergangenheit durchaus hartnäckig als Verkaufskandidat. Da kommt es schon etwas überraschend, dass die Dortmunder laut Sport Bild vorzeitig mit dem 30-Jährigen verlängern wollen.

Wie ein Bericht der Bild erläutert, haben die BVB-Bosse dabei eben auch Kanes Vita im Sinn. Der Engländer befindet sich schließlich mit 33 gerade auf dem Höhepunkt seines Schaffens, hat vor kurzem sogar den Ballon d'Or gewonnen und hat eine herausragende Torquote beim FCB. Kane oder auch Ex-Bayern- und BVB-Goalgetter Robert Lewandowski (inzwischen Chicago Fire), der auch mit Mitte 30 noch absolutes Top-Level verkörperte, dienen den Verantwortlichen der Borussia als Beispiele dafür, dass es Sinn macht, weiterhin auf Guirassy zu setzen.

Denn auch bei dem Mann aus Guinea hoffen sie darauf, dass dessen beste Jahre gerade erst kommen und er seine ohnehin starke Torquote künftig noch ausbauen kann. Auch ein Satz, den der ehemalige BVB-Trainer Jürgen Klopp einst in Diensten des FC Liverpool sagte, haben die Dortmunder dabei im Hinterkopf: "Der Leistungshöhepunkt liegt nicht zwangsläufig in der Mitte der Zwanziger. Der große Vorteil Anfang und Mitte 30 ist, dass ein Spieler durch seine Erfahrungen im Laufe seiner Karriere Situationen besser einschätzen kann. Dadurch kann er sogar ein besserer Spieler werden als noch vor einigen Jahren", hatte Klopp erklärt.

Was die Bestrebungen des BVB, mit Guirassy zu verlängern, laut Bild zusätzlich befeuert: Zwar streicht der Nationalspieler Guineas ein sattes Jahresgehalt von wohl gut neun Millionen Euro ein - Lars Ricken und Co. sind sich aber darüber bewusst, dass es deutlich teurer wäre, im Falle eines Abgangs von Guirassy einen adäquaten Ersatz zu verpflichten.

Nächste Spiele BVB Bundesliga 09:30 ELV

Seit wann spielt Serhou Guirassy beim BVB?

Der Torjäger selbst soll sich in Dortmund derweil aktuell wohler fühlen denn je. Mit Sturmkonkurrent Fabio Silva verstehe er sich prächtig, zudem habe er mit Sommerneuzugang Joane Gadou einen weiteren guten Kumpel gefunden. Hinzu kommt, dass Guirassy mittlerweile realisiert habe, dass die absoluten Topklubs, von denen er träumt, momentan eher nicht an ihn denken.

Getty Images

Und so sieht es aktuell danach aus, als würde Guirassy noch lange für die Borussia auflaufen. Die hatte für ihn 2024 eine Ablöse in Höhe von 18 Millionen Euro an den VfB Stuttgart überwiesen.